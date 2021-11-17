新冠肺炎．11.17｜內蒙古寄港包裹包裝帶病毒　增兩宗復陽個案

衞生防護中心今日（17日）表示，昨晚（16日）收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一份寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港。防護中心跟進後，初步得悉包裹於11月13日送抵香港收件人地址，該收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。

為謹慎起見，防護中心已要求該收件人接受檢測，而由於該包裹曾逗留在一個本地物流貨倉，中心已建議貨倉營運者應注意恆常的環境消毒，並在該貨倉採集了環境樣本，檢測全部呈陰性，中心要求有機會曾接觸此包裹的人員接受檢測。

防護中心指，新冠病毒一般而言在非冷凍環境下存活不超過數天，因此該包裝到港後帶有具傳染性的活病毒的機會較低。

另外，本港今日新增3宗輸入個案，患者分別從阿聯酋、韓國及土耳其抵港，而中心亦正調查2宗外地確診懷疑復陽個案。



▼11月17日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜耀中國際幼稚園等5校爆流感上榜 李城璧中三師生強檢

【23:17】食物及衞生局今晚（17日）公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。上榜學校包括九龍塘耀中國際幼稚園（窩打老道），另亦涉及鯉景灣明愛樂義學校、西營盤救恩學校（幼稚園部）、觀塘順安邨基督教聖約教會堅樂第二小學四年級，以及荃灣保良局李城璧中學三年級，師生及員工等需在本周五(19日)或之前接受檢測。



西營盤救恩學校（幼稚園部）於官網貼出通告，指為保障各家庭的健康，原定於本周六舉行的新生面談日將順延一週舉行，面談時間則維持不變。

13歲少年打一針復必泰後胸痛 疑心肌炎 較一般兩針後始發病罕見

【19:38】港府今(17日)公布，截至本月14日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲35宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一名13歲少年，他在接種第一劑復必泰後一天內出現胸痛，懷疑為心肌炎或心包炎，目前情況穩定。此外，當局亦錄得47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗、佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



翻查資料，衞生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆曾表示，綜合本地及海外數據，青少年接種復必疫苗後出現心肌炎或心包炎，約2至3萬名接種者才有一宗，比率為0.003%至0.005%，最新數據則為5,000至6,000人一宗，比率升至0.02%，為原先的3倍。他又曾指，八成個案集中在第二針後，即意味該13歲少年或屬較罕見的兩成個案以內。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



+ 14

維港泳與單車節將相繼舉行 惟仍有大賽事被拒 一文看清背後原因

【18:55】疫情稍稍緩和，上月渣打香港馬拉松成首個大型公眾賽事順利復辦，原為其他大型賽事帶來一點曙光，但毅行者及香港100越野賽相繼不獲政府批准舉行，香港國際七人欖球賽因無法確保所有參賽隊伍自由出入境，選擇第5度押後賽事，為公眾參與賽事增添一點陰霾。



闊別兩年的維港泳及香港單車節今日（17日）宣布復辦，分別容納逾千人參與，令人質疑復辦準則界線模糊。教大健康與體育學系副系主任雷雄德認為，部分賽事非由體育總會舉辦，防疫安排或不周全，加上舉辦超過一日，或令政府未能安心。

新冠肺炎｜內蒙寄港包裹包裝帶病毒 收件人已棄包裝要做檢測

【18:12】本港今日新增3宗輸入個案，患者分別從阿聯酋、韓國及土耳其抵港，而中心亦正調查2宗外地確診懷疑復陽個案，累計個案增至12 392宗。

另外，衞生防護中心表示昨晚（16日）收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一份寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港。防護中心跟進後，初步得悉包裹於11月13日送抵香港收件人地址，該收件人簽收後隨即棄置外包裝，並已清洗包裹內的衣服。

為謹慎起見，防護中心已要求該收件人接受檢測，而由於該包裹曾逗留在一個本地物流貨倉，中心已建議貨倉營運者應注意恆常的環境消毒，並在該貨倉採集了環境樣本，檢測全部呈陰性，中心要求有機會曾接觸此包裹的人員接受檢測。

內地檢測顯示，新冠病毒有可能透過包裹傳播。（資料圖片)

新冠肺炎｜香港仔4食肆上榜 食客仍如常飲茶︰飲完先做檢測

【17:46】本港新冠肺炎疫情反覆，有初確診疑復陽病人曾到訪香港仔4間食肆，包括香港仔龍薈、新港宴會廳、靠得住粥麵及潮苑餐廳，相關食肆今午（17日）繼續營業，店外亦無貼上告示提醒食客，但職員都表示已為店舖進行消毒。有食客表示已接種疫苗及有嘟「安心出行」，因此不感到擔心，更有顧客表示昨（16日）已收到「安心出行」的強制檢測通知，今日仍如常到龍薈飲茶，「依家飲完茶，咪去利東邨做檢測囉。」

+ 2

江婆婆昨日收到「安心出行」的強制檢測通知，但她亦不感到擔心，今日如常到龍薈飲茶。（歐陽德浩攝）

強制檢測｜興民邨民富樓、景泰苑上榜 受檢人士最遲11.18檢測

【14:38】食物及衞生局周二（16日）深夜發出強制檢測公告，因應兩宗初步確診輸入個案，涉及一名從印尼抵港的29歲家庭傭工及一名65歲新加坡抵港男病人，有27個地點被納入強制檢測。



港府今日（17日）公布新修訂，涉及該兩宗初步確診個案的強檢地點新增2處，強制檢測地點數目增至29個，新增受影響地點分別為柴灣興民邨民富樓及新蒲崗景泰苑。受檢人士需要於11月18日或之前檢測。

新蒲崗景福街景泰苑被納入強制檢測公告。（資料圖片）

貨運巨企FedEx因檢疫安排關閉香港機師基地 強調不影響在港營運

【13:24】國泰貨機機師自德國抵港後確診，社會有意見要求港府進一步收緊貨機機師的豁免檢疫要求。



貨運巨企聯邦快遞FedEx據報因應香港的出入境檢疫限制，繼今年初安排駐港機組人員調遷到美國加州後，近日決定關閉香港的機師基地。《南華早報》引述聯邦快遞的內部通告報道，因本港出入境檢疫限制，無清晰時間表顯時何時恢復正常化，決定關閉在港的機師基地，但不影響抵港航班運作。



聯邦快遞回覆《香港01》查詢時承認，由於全球商業環境不斷改變，以及因應香港檢疫安排，決定關閉香港機組人員基地，並遷移有關機組人員。發言人強調，香港業務會如常維持運作，亦會繼續拓展香港市場業務。

新冠肺炎｜何栢良倡機師等高危群組提早打第三針 唔一定要等半年

【12:30】國泰收緊機組人員檢疫，但機組人員仍可在家檢疫及短時間外出，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(17日)在商台節目指，歐洲疫情反彈，尤其德國情況嚴峻，今次三名機師在法蘭克福出事，證明當地出現群組爆發，相信如果機師繼續獲得豁免檢疫，未來有機會將病毒帶入社區。他建議可放寬打第三針時間，高危群組如機組人員可提早接種，不一定要等第二針打完後半年才接種。

香港單車節明年1.16復辦 首次踩上港珠澳大橋香港段 周六起報名

【11:43】疫情回穩，多項大型活動重臨。旅發局今日（17日）宣布，明年1月16日復辦「香港單車節」，活動更首次移師港珠澳大橋香港段舉行，亦是港珠澳大橋通車以來首次有大型體育活動舉行。考慮到防疫及港珠澳大橋香港段一帶交通安排，實體活動參與人數上限計劃為3,000 人，只供本地居民參加。

「香港單車節」由本周六（20 日）起接受登記，曾報名參加「2019 香港單車節」的合資格人士可優先登記，成功者報名費可獲八折優惠。若報名人數超過上限，將以抽籤型式決定最後參加者。為確保公共衞生和參加人士的安全，旅發局會採取嚴格的防疫措施，包括所有參加者必須在活動前14 日（即明年1 月2 日或之前）完成接種新冠疫苗，以及在活動前48 小時內接受核酸檢測。

旅發局今日（17日）宣布，明年1月16日復辦「香港單車節」，活動更首次移師港珠澳大橋香港段舉行。（廖雁雄攝）

維港泳12.12復辦 採用新賽道游向星光大道 名額1500個今起報名

【11:01】停辦兩年的新世界維港渡海泳，將於12月12日早上復辦，活動踏入十周年，大會宣布將採用全新賽道，改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。今屆賽事名額為1,500 個，今日（17日）上午10時30分起接受網上報名，11月22日截止。

另外，所有參與泳手須於比賽日前14天、即預計11月28日前，完成接種兩劑政府認可的新冠疫苗，並於賽前出示陰性病毒檢測證明。

+ 17

城大研究指本港疫苗陰謀論指數高 對制度不信任致疫苗瓶頸

【10:49】城大日前公布一項有關疫苗的研究，分析六個地區，包括香港、新加坡、日本等地居民，對疫苗猶豫的成因，結果顯示港人對疫苗的接受程度較其他地區低，疫苗陰謀論指數是眾多個地區最高。研究團隊成員之一的城大公共政策學系副教授鄭煒今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，從社交平台接收資訊較多陰謀論，因港人對疫苗抗拒大，加上對制度的不信任等，導致本港出現疫苗接種瓶頸。

物流業指多名機師檢疫對貨運打擊大 旺季將至料成本增約30%

【09:58】國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間確診，當局要求本月曾到當地的機組人員檢疫21日，涉及約130名機師。香港物流協會會長袁美儀今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，措施對貨運有影響，早前船運服務受阻，加上12月至新年為傳統旺季，料運費會加價30%，並擔心會轉嫁消費者。

國泰收緊檢疫指引 曾祈殷：倒不如正正經經跟市民做法酒店檢疫

【09:05】國泰航空日前收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（17日）在港台節目《千禧年代》指，當局需要審視國泰的檢疫指引是否足夠，包括會否要求同住家人接受醫學監察、進行抗原測試的密度及方法等。對於有建議採「閉環式管理」．他認為仍有一定爆發風險，建議可跟從現有在酒店檢疫的安排，「倒不如正正經經跟一般市民係酒店做檢疫。」

【02:30】迪士尼樂園公布，因應有一名患者本周日（14日)上午11時至下午6時期間曾到訪，為額外安全起見，樂園周三關閉一天，確保相關演藝人員能及早完成檢測，計劃周三到訪賓客請選擇其他日子。園方表示，會繼續加强深度清潔及消毒，現時約94%的樂園度假區全職演藝人員已接種兩劑疫苗。

+ 10

強制檢測｜5間學校爆流感 明愛沙田幼兒學校、己連拿小學上榜

【01:05】食物及衞生局周二（16日）深夜公布強制檢測公告，5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵與新冠肺炎相似，被納入強制檢測公告。涉事學校包括明愛沙田幼兒學校、明愛堅尼地城幼兒學校、元朗聖公會聖約瑟堂幼稚園等

▼11月16日強制檢測公告詳情▼



+ 4

強制檢測｜2宗社區初確診 迪士尼、鵝頸熟食中心等27處上榜

【00:30】衞生防護中心表示，正調查兩宗外地確診懷疑復陽的走入社區個案。

第一宗個案涉及一名29歲印傭。她乘搭航班CX798於10月15日從印尼抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。她於竹篙灣檢疫中心進行強制檢疫期間的六次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，她於11月5日完成強制檢疫後返回僱主於柴灣新翠花園4座的居所，但在11月15日於社區檢測中心採集的樣本檢測結果為不確定。 她入院後進行的檢測結果呈陽性 ，但病毒量低（Ct值大於30）。根據病人提供的資料顯示，她7月14日及8月12日於印尼接種兩劑科興疫苗，而她於10月13日抵港前於印尼曾對新冠病毒檢測呈陽性，10月14日覆檢後結果為陰性，中心正與印尼當局核實有關結果。

另一宗個案涉及一名65歲男病人。他乘搭航班SQ882於10月28日從新加坡抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陰性。他於富豪東方酒店進行強制檢疫期間的四次檢測結果均呈陰性。病人沒有出現病徵，並於11月10日完成強制檢疫後返回位於香港仔逸港居第三座的居所。

他在11月15日根據規定進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，沒有帶有N501Y及E484K變異基因，但病毒量低（Ct值大於30）。根據病人提供的資料顯示，他於4月1日及4月29日於新加坡接種兩劑莫德納疫苗，而他於10月14日抵港前於新加坡曾對新冠病毒檢測呈陽性 ，並於10月26日覆檢後結果為陰性，中心正與新加坡當局核實有關結果。

衞生防護中心表示，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為兩宗個案均與復陽個案吻合。為審慎起見，兩名病人於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，總共有27處，受檢人士包括11月14日上午11時至下午6時期間曾身處香港迪士尼樂園的人士，以及在指定日期曾到杏花新城稻香、柴灣市政大廈柴灣街市、漁灣街市、入境事務大樓8樓入境事務處、香港仔潮苑餐廳等的人士。

+ 6

▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



+ 5

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



+ 1

昨日一覽：新冠肺炎．11.16｜抵港印傭及中年漢檢疫完初步確診 27處納強檢

美國商會會長早泰娜辭職：無法遵從檢疫同時又促港府放寬防疫

通關｜賀一誠料粵港倘成事 港澳通關將緊隨其後：決定權不在澳門

新冠肺炎｜香港國際七人欖球賽再延期至明年11月 欖總：虧損2億

130名機師隔離林鄭憂現機師荒 待業前港龍機師：願到國泰執勤

新冠肺炎｜國泰收緊檢疫指引 何栢良批唔湯唔水 成通關最大障礙

新冠肺炎｜專家建議機組人員工作兩月、檢疫14日 再放長假減風險

貨機機師免檢引防疫漏洞疑慮 一文回顧問題癥結 維持空運為關鍵

新冠肺炎︱增1宗輸入個案 3名國泰機師病毒基因排序幾乎一致

機場T1衛星客運廊周四起設新臨時檢測中心 助內地抵港旅客採樣

失業率｜宴會爆棚掀搶人潮 餐飲業雙工請人 黃家和：唔理質素喇

新冠肺炎｜國產新特效藥或年底上市 衞生署證實已批臨床試驗申請

新冠疫苗｜打科興年齡降至3歲 劉宇隆：安全有效 可分階段推行

科興疫苗｜幼教界多觀望 湯修齊：全日面授誘因蓋不過擔憂

疫苗陰謀論指數 香港較新加坡等六地區高 質疑打針修改人體基因

年宵｜維園攤位最高成交價逾6萬 總金額較去年增8成 3年之最

中大推動「健康公平」研究 楊永強指疫情下社會不公問題加劇