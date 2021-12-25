新冠肺炎﹒最新｜聖誕節確診恐逾20宗　空手道代表隊集體染疫

本港昨日平安夜(24日)新增5宗新冠肺炎輸入個案，包括居屯門兆禧苑安禧閣、被列為與輸入個案有流行病學關連的64歲機場清潔男工（個案12557），對其Omicron變種病毒株化驗最快今日聖誕節（25日）有結果，如屬陽性，將是本港首宗沒有外訪而染Omicron個案。



昨日初步確診少於25宗，為近八個月以來最多一日，料今日轉為確診，當中包括5名往中亞哈薩克斯坦參加亞洲空手道錦標賽返港的空手道運動員，疑也帶有Omicron變種病毒株，患者包括東京奧運銅牌得主劉慕裳兄長劉知名。另據衞生防護中心公布，患者也包括一名國泰航空空姐和一名外遊英國抵港的79歲老婦；此外一名居於科技大學的23歲女子，在抵上海第18日確診。



▼香港空手道代表隊參加「亞洲空手道錦標賽」情況▼



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▼2021年10月24日強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜37處上榜 涉體院、海洋公園等 居科大女子上海確診

【00:57】本港昨日平安夜（24日）錄得少於25宗新冠肺炎初步確診個案，食物及衞生局今日聖誕節（25日）凌晨公布強制檢測公告，因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案以及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有37個指明地方被納入強制檢測公告。

該批個案當中，有5名空手道運動員，他們主要在12月前往哈薩克斯坦參加亞洲空手道錦標賽，昨返港時檢測呈陽性，因此公告中包括香港體育學院以及香港空手道總會。

公告另涉及三名初步確診患者，一為國泰航空空姐，飛往澳洲後返港時檢測呈初步陽性，病毒量偏低；一名居於粉嶺榮輝中心二座79歲老婦，外遊英國抵港時檢測呈初步陽性，病毒量偏低。另一宗是上海確診個案，涉及一名23歲女病人，居於科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼，在抵上海第18日確診。

上榜處所包括海洋公園，以及多間食肆上榜，包括九龍灣的大渣哥茶記、黃埔天地聚寶坊一芳台灣水果茶、沙田富東閣海鮮酒家、銅鑼灣金利文廣場的銀龍茶餐廳等。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



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