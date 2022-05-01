消費券｜增滙豐PayMe、中銀BoC Pay派錢　市民最快年可中「轉會」

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】政府今日（1日）公布電子消費券第二期安排，容許合資格市民「轉會」，在原有的四個支付平台，再新增滙豐銀行的PayMe及中國銀行的BoC Pay，供市民選擇，目標最快於今年中接受登記轉會。



財政政司司長陳茂波指，已要求各營辦商，向小商戶或受疫情影響的行業提供協助，透過回饋或推廣活動，讓市民及商戶受惠。



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現有四間維持可派第二期消費券

政府今日宣布，除現行四家儲值支付工具營辦商，即八達通、AlipayHK、WeChat Pay及拍住賞Tap & Go外，已甄選多兩家營辦商，協助推行派發第二階段5,000元消費券。

政府指，正為計劃的第二階段積極籌備，新加入的營辦商為BoC Pay、PayMe。政府正與新加入者商討各項細節安排，包括系統設計、詳細流程等，以盡快公布第二階段詳情，目標在今年中接受登記。

政府亦指，物色上述兩家新營辦商，考慮了一籃子因素，如相關經驗、電子錢包的普及性、技術能力、籌備所需時間等，並徵詢了香港金融管理局的意見。

陳茂波：擴闊儲值支付工具鼓勵良性競爭

財政司司長陳茂波表示，因去年的經驗，四家儲值支付工具營辦商，在4月發放首階段消費券更為暢順。他認為擴闊儲值支付工具的選擇，鼓勵良性競爭，可為市民及商戶帶來更多優惠，促進消費氣氛，並進一步推動電子支付發展。

陳亦指，已要求各營辦商，向小商戶或受疫情影響的行業提供協助，透過回饋或推廣活動，讓市民及商戶受惠。營辦商會適時公布詳情。

▼4月9日 消費券帶動黃金電腦商場人流上升▼



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滙豐：加快PayMe註冊流程 中銀：將推出回贈及消費優惠

滙豐表示，非常高興PayMe 獲甄選為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具之一，強調PayMe是本地具領導地位的電子支付應用程式，用戶超過270 萬，將加快用戶註冊流程，方便大眾透過PayMe 使用消費券；商用版PayMe for Business自2019年3月推出後，三年內已擴展至遍布全港逾34,000家網上及實體商戶，包括售賣日常用品的大型店舖，以至作為經濟重要支柱的中小型商戶。

中國銀行（香港）表示，因應BoC Pay獲甄選為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具之一，將推出一系列回贈及消費優惠，市民透過BoC Pay領取及使用電子消費券，盡享電子消費支付便利及優惠；中銀香港亦為商戶提供BoC Bill綜合收款服務，讓商戶受理不同類型的支付工具，包括支援消費券計劃的多款儲值支付工具，並提供多項服務的費用豁免優惠，協助商戶捕捉消費券計劃帶來的商機。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



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AlipayHK：4月活躍商戶按月回升逾40%

AlipayHK支付寶再次獲甄選成為消費券儲值支付工具之一，AlipayHK表示將積極響應政府號召，為中小微型商戶減免「商戶碼」費用及推出預售電子禮券、「商戶頻道」等營銷功能，特別協助受疫情影響的商戶透過消費券帶動做更多生意，渡過難關。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，感謝政府再次甄選AlipayHK參與派發電子消費券。她指疫情反覆影響市民生活及生計，AlipayHK早前已響應政府號召，於新一輪消費券計劃期間減免「商戶碼」商戶交易手續費，同時聯手超過160間商戶提供海量優惠券，刺激市民消費意欲，效果明顯，在短短三個星期，已有100萬用戶於AlipayHK領取各種優惠。

李詠詩續指，市面消費逐漸回復暢旺，AlipayHK在4月活躍商戶較按月回升逾40%，甚至高於去年消費券派發時期，顯示更多市民傾向使用AlipayHK在不同商戶和場景消費。

香港電訊Tap & Go：會推出多項優惠予廣大市民

香港電訊旗下Tap & Go「拍住賞」也獲政府甄選為新一輪消費券計劃（第二階段）的其中一個儲值支付工具。香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，很高興獲甄選為新一輪消費券計劃的儲值支付工具，為刺激本地消費及振興經濟出一分力，為配合政府推出新一輪消費券計劃，會為商戶提供費用寬減及推出多項優惠予廣大市民。

▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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WeChat Pay ：推更吸引加碼賞及推廣活動優惠

WeChat Pay HK也成為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具營辦商之一，WeChat Pay HK表示，將延續去年消費券加碼賞及扭蛋抽獎等大受歡迎的活動，今年推出更吸引的加碼賞及推廣活動優惠，並繼續與各個商戶攜手合作，推出更多商戶優惠券供用戶領取使用。ｆ現時「搶券有So」專區現時已加入接近120家商戶的優惠券；「外賣禮品券激賞」專區則提供低至63折的各大餐飲食肆、外賣平台的優惠券，接下來將加入更多商戶，全方位覆蓋用戶需求。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，很高興獲政府甄選為新一輪消費券的儲值支付工具營辦商之一，有見及消費需求將重拾動力，WeChat Pay HK亦會繼續積極支持中小商戶接入電子支付，帶動本地消費市場氣氛，加上「日行一善」慈善活動，用戶消費同時可幫助有需要社群，一同齊心協力推動經濟復蘇。

WeChat Pay HK表示，於4月7日已順利發放第一階段5,000元消費券，截至4月26日，總交易金額較去年消費券派發後同期（8月1日至19日）增長約2倍。新一輪消費券計劃期間，WeChat Pay HK將繼續豁免「收錢碼」中小商戶的全部交易手續費，並提供額外的商戶開戶及交易激勵，鼓勵商戶多使用電子支付方式收款。

▼2021年電子消費券發放四大電子程式▼



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八達通：豁免新中小商戶首6個月銀行轉賬費用

八達通表示，歡迎政府今天就新一輪消費券計劃（第二階段）作出公布，作為政府推行消費券計劃的儲值支付工具營辦商，會一如過往，全力配合政府，推動市民和商戶使用消費券。八達通稱，去年的消費券計劃，有七成市民選用八達通登記消費券，歡迎這些市民繼續使用八達通卡領取新一輪消費券，亦會繼續為中小商戶提供助力，與疫情下深受影響的中小商戶共渡時艱。

八達通表示，全港有逾15萬個八達通付款點，能全面滿足客戶需要。為減輕疫情下中小商戶的壓力，在2021年内申請使用商用版八達通App的中小商戶及的士司機，八達通將會延長豁免其銀行賬戶資金轉賬費用直至另行通知；新申請使用商用版八達通App 的中小商戶，由其開戶開始計起，亦可先獲豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用。

營業及市務總監李玉兒表示，會全力配合政府，讓全港市民能簡單快捷地領取新一輪消費券，並會繼續為中小商戶提供協助，包括推出推廣計劃鼓勵市民於有關商戶消費，以及繼續推行「一嘟撐里小店推廣計劃」，幫助小店以數碼轉型解決目前的經營難關；為了讓市民消費得更輕鬆，會陸續推出各類型獎賞及商戶優惠。

▼4月7日 消費券派發首日酒樓坐滿食客▼



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▼3月7日 財政司司長陳茂波公布新一輪消費券計劃▼

