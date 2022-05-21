疫情．最新｜新變種病毒殺入社區 會否爆疫未來數日屬關鍵
撰文：梁思行 林穎嫺 黃金棋 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬
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本港近日疫情不穩，昨日（20日）首現傳染力更高的Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞型進入社區個案，一對美國抵港夫婦，完成檢疫返回社區後核酸檢測呈陽性，當中婦人病毒量高；他們檢疫的「蘭桂坊酒店@九如坊」另有一對尼泊爾返港父子染疫，相信酒店內有爆發。染疫夫婦在社區活動六日間，曾到過11個地點，全納強制檢公告。
昨日疫情報道總覽：
▼5月20日 蘭桂坊酒店＠九如坊爆BA.2.12.1新變種病毒疫情▼
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▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼
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【08:05】本港逾120萬人在過去數個月感染新冠病毒，康復後半年內毋須打疫苗，可憑康復者二維碼出入需要疫苗通行證場所。本月31日起，疫苗通行證將提升至需接種三劑疫苗，有1月染疫者發現康復者二維碼有效期7月屆滿，已打了兩劑疫苗，按衞生署規定毋須接種、也無法打第三劑，屆時恐無法出入食肆及表列處所。
食物及衞生局回覆《香港01》表示，市民只需按照政府的接種要求，已打兩針的康復者不需再打第三針。惟局方並沒有解答當康復者二維碼「過期」，市民是否沿用本身的二維碼，還是另有安排。
【08:00】政府表示今日（21日）早上表示，小西灣曉翠苑雅翠閣已完成圍封檢測，期間約750名人接受檢測，沒有發現陽性個案。
【08:00】政府今日（21日）宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前是接種科興或復必泰疫苗，均可由即日起選擇接種第四劑新冠疫苗。
▼5月20日 「520」結婚人數為同日近四年最多▼
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疫情｜BA.2.12.1新變種病毒首殺入社區 染疫夫婦曾到東區11處染變種病毒夫婦 港島東6日足迹曝光 涉太古城戲院、3間麥當勞蘭桂坊酒店現垂直傳播 袁國勇揭管道槽封頂逼出病毒頂層擴散上環譚仔三哥無新個案 疑培訓中心Benchmark宏思爆疫共17人確診疫情｜歐家榮︰相信新冠病毒終變風土病 籲爭取時間增人群免疫力
▼5月19日，酒吧恢復營業▼
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第四針｜科委會倡至少7類人可選接種 能為年輕成人提供額外保護疫苗通行證｜袁國勇：現階段不能取消 只限長者有違公平原則技術員到訪遊戲天地涉用假安心出行 被控企圖誤導警員罪提堂1萬元臨時失業支援 申請不成功10萬人有2個途徑上訴520｜新人吉日拉埋天窗 喜遇宴會人數放寬即加酒席：大家開心下外遊｜韓國6月恢復旅簽 旅行社力爭返港居家隔離：邊度開去邊度
▼5月19日 麻雀館關閉逾百日准復業▼
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▼5月19日 卡拉OK重開▼
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強制檢測｜56地方上榜 11處涉新變種病毒患者 麗晶花園五幢上榜馬鞍山、大埔及中西區污水陽性 涉太和邨新港城等 20萬人要快測確診大廈｜單日增198幢 太古城3幢上榜 麗晶花園多達6幢封區｜麗晶花園第五及第六座等今完成圍封 共發現7宗陽性個案
▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼
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