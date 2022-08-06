疫情．最新｜衞生署指疫情仍未見頂 消費券今晚午夜後收到
撰文：何瑞芬 馬煒傑 林穎嫺 黃金棋 鄧宇詩 麥鍵瀧
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本港單日確診數字續逾4,000宗，昨日（5日）新增4,428宗確診個案，比前日5,000多宗回落一成，但衞生署強調疫情仍未見頂，政府不會收緊或再放寬社交距離措施。公立醫院累計1,492名確診者留院，包括197宗新增個案，危殆病人增至28人，16人嚴重，多4人死亡。學校呈報321宗個案，有2間學校有班級爆疫要停課。
另外，政府電子消費券第二階段首期2,000元將於明日（7日）起派發，登記八達通的用戶今晚午夜後可到指定拍卡地點或用八通過程式領取，登記使用其他五個程式領取的合資格市民，則會自動收到。
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【08:00】政府明日（7日）將向636萬名市民發放總值128.7億元的消費券，絕大多數人都領取2,000元，各大商場、零售及餐飲集團都覬覦這塊「肥豬肉」，吸收去年及上半年消費券的消費模式後，受歡迎的優惠項目再encore。《香港01》整理各大商戶的優惠，包括OK便利店、7-Eleven、惠康超市、百佳超市、一田百貨及超市、萬寧、屈臣氏、麥當勞、日本城及實惠，下文將逐一介紹。
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