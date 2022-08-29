疫情．最新｜確診逼近萬宗　醫管局今起削非緊急手術及門診服務

本港新冠肺炎疫情升溫，昨日（28日）增9,708宗個案，再創5月反彈以來新高，逼近一萬宗水平。第五波情至今，衞生防護中心累計呈報個案數目，已在八個月內突破150萬宗。



因應疫情發展及確診個案持續上升，醫管局為了集中資源抗疫，調整服務，由今日（29日）起轄下部分普通科門診，將會暫停或減少部分診所的診症時段；醫管局已啓動第三階段病床調動計劃，公立醫院需要減少部份非緊急服務，受影響的包括部份非緊急手術、日間及門診服務，病人治療需要延期。



昨日疫情總覽：



▼8月28日 百名長者聚首數碼港「開枱」▼



+ 5

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



+ 3

▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



+ 2

▼醫管局調整普通科門診服務及相應藥物補充診所名單▼



▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



+ 7

【07:00】本港昨日（28日）單日確診數字已逼近1萬宗，全港學校本周四（9月1日）開學。教育局局長蔡若蓮連日就開學安排開腔，新學年將以維持半日面授課堂為基礎，而據了解，局方最快今日（29日）發信予全港中小學及幼稚園，更新學校健康指引，要求學生在開學前兩日，即在星期二及三（30日及31日）就要做快速檢測，當局也會重申「紅黃碼」家長不可進入校園。

有小學校長表示，提早兩日快測對普遍學生困難不大，已安排班主任與小一新生及插班生家長聯絡及協助。他重申希望局方可維持半日面授，因為網課的學習效益會大打折扣。

中學校長會則稱會配合專家意見及政府措施作相關面授安排，但認為高中生、尤其中五中六學生有公開試壓力，對面授課堂有急切性，希望在疫情許可下，高中會有彈性的面授安排。

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



+ 14

▼8月21日起強制檢測公告▼



+ 45

▼8月28日 灣仔大榮華結業最後一夜▼

