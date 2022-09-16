疫情．最新｜維港泳10月23日舉行　名額1500 個　明日起網上報名

本港周四（15日）新增8187宗確診個案，包括164宗輸入，累計有2812名確診病人留院，其中361宗為新入院，累積49名病人危殆，多6人死亡。學校呈報個案1064宗，今日新增12間學校個別班出現聚集性個案，共13班要停課。昨日因爆疫要全校停課的沙田鄭榮之中學，已累計有53宗個案，學校今日再呈報多1宗個案。



世衞總幹事譚德塞表示，全球正處於結束新冠病毒疫情的最佳時機，敦促各國加大努力對抗這場已導致逾600萬人死亡的疫情，「我們還沒有到那一步，但疫情結束在望。」他促各國為全部高危人群接種新冠疫苗，並繼續對病毒進行檢測。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月13日平均值回落至1.03，即每名患者感染約一人。（港大醫學院圖片）

▼9月14日 縱橫遊首個日本「半自由行」旅行團出發▼



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【12:21】由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」將於今年10月23日（星期日）早上舉行，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共1,500 個，將於明日（17日）上午11 時起接受網上報名，至9月23日截止。今屆賽事以「全城游出快樂力量」為主題，由東京奧運自由泳兩銀得主何詩蓓及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使，盼為疫情下的港人注入開心正能量，一同發放快樂力量。

【09:52】新冠病毒的殺傷力是否已「降級」似流感，新冠的粗死亡究竟是0.6%還是0.1%，連日來醫學專家與政府官員持續隔空駁火，更有越演越烈之勢，昨日（14日）醫務衞生局局長盧寵茂寫網誌反駁指平均死亡率約 0.6％，「是鐵一般的事實、改不了的數字」，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮其後亦在疫情記者會上，多次強調「新冠較流感嚴重」。



醫管局前行政總裁梁栢賢今早（16日）再在社交媒體發文指，「國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向。」更諷刺「有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」

醫管局前行政總裁梁栢賢今早撰文呼籲盡快復常。（梁柏賢facebook）

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼9月14日 意大利式糕點店Crostini全線結業▼



▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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▼9月10日起強制檢測公告▼

