疫情．最新｜入境檢疫0+3今起實施　指定檢疫酒店結束

香港新冠病毒疫情持續回穩，昨（25日）新增確診宗數降至4,000宗以下，本地及輸入個案為3,897宗，按日減少約四分一，相隔約兩個月再次回落至3,000宗水平，另多10名患者死亡。



今日（26日）早上6時起入境檢疫安排改為「0+3」，從外國及台灣抵港人士毋須再人住指定檢疫酒店，而是可回家或自選酒店作醫學監察三日，期間疫苗通行證會轉為黃碼，不能進入食肆等主動核查處所。



昨日疫情總覽：



本地個案即時有效繁殖率9月24日平均值回落至0.809，染疫人數呈減少趨勢。（港大醫學院圖片）

▼9月25日強制檢測公告大廈名單▼



醫務衞生局局長盧寵茂在9月23日記者會上發表的簡報圖表。

▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼



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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼



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▼9月24日 張竹君關慧敏主持最後一次430疫情記者會▼



▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼



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▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼



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▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼



▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼



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▼9月20日起強制檢測公告▼

