疫情．最新｜入境檢疫0+3今起實施 指定檢疫酒店結束
撰文：陳淑霞 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬 梁晉穎
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香港新冠病毒疫情持續回穩，昨（25日）新增確診宗數降至4,000宗以下，本地及輸入個案為3,897宗，按日減少約四分一，相隔約兩個月再次回落至3,000宗水平，另多10名患者死亡。
今日（26日）早上6時起入境檢疫安排改為「0+3」，從外國及台灣抵港人士毋須再人住指定檢疫酒店，而是可回家或自選酒店作醫學監察三日，期間疫苗通行證會轉為黃碼，不能進入食肆等主動核查處所。
昨日疫情總覽：
▼9月25日強制檢測公告大廈名單▼
▼9月25日 機場檢疫酒店分流站最後一日運作▼
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▼9月25日 外遊市民增多令機場離境層「人氣」回升▼
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▼9月24日 張竹君關慧敏主持最後一次430疫情記者會▼
▼9月24日 有市民到旺角銀行中心旅行社查詢「0+3」後外遊團▼
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▼9月24日 灣仔入境處有不少市民到場辦理特區護照▼
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▼9月23日 政府公布「0+3」四大防疫新措施「0+3」▼
0+3｜周一起抵港毋須酒店檢疫 機場工作人員今拍照餞別0+3｜盧寵茂指難定復常時間表憂「路毀人亡」 拒再爭論共赴黃泉0+3｜高永文稱絕非躺平：與毒共存從不是選項 須注意疫情後遺症0+3｜譚耀宗指順應民意：疫情逐步回穩可0+0 冀增加健康驛站名額0+3｜陳茂波指本地邁向晴天 應加速做好復常各項準備
▼9月23日 醫務衞生局局長在記者會簡報圖表▼
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強制檢測｜65大廈上榜沙田最多 另將軍澳中心、將軍澳廣場各一幢大坑勵德邨、紅磡黃埔新邨等四區污水呈陽性 政府派20萬快測包0+3｜餐飲業近兩周生意跌5成 料再現結業裁員潮 促放寬防疫措施0+3｜梁栢賢料現報復式外遊 飲食業評估或80萬人離港失一成生意
▼9月20日起強制檢測公告▼
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