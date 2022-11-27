疫情．最新｜增8033確診個案　20患者不治　近兩個月單日新高

本港新冠疫情連續三日確診宗數維持在8,000宗水平，衞生署今日（27日）公布新增8,033確診個案；隨着確診人過去一周每日介乎8,000至9,000宗，確診人數也上升，最新有20名患者不治，為近近兩個月單日新高，七日平均死亡率略上升至0.162%，但仍屬低水平。



昨日疫情概要：



-增8,874宗確診，較昨日微跌0.05%。

-輸入個案509宗，佔整體個案比率降至5.74%；相比同日12,802名機場入境人數，比率則為3.98%，七日平均比率是4.17% 。

-新增9名患者死亡，7日平均死亡率0.151%，整體死亡率0.51%，累計死亡10,672人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案大增20宗至102宗，XBB增8宗至累計80宗

-累計2,625人留院，其中347人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別10及16宗。

昨日疫情總覽：

【16:34】政府公布兩區共有8個屋菟污水監測呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及將軍澳日出康城 —當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者、Montara，以及沙田區 — 星漣海、雲海、雲海別墅、富嘉花園、海福花園及金禧花園，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:29】衞生署衞生防護中心公布新增7,530宗新型冠狀病毒本地確診個案，當中包括1,571宗核酸檢測陽性個案，以及5,959宗快速測試陽性個案；此外，新增503宗檢測陽性輸入個案，當中312宗涉及機場檢測樣本、139宗涉及第一至三日樣本，餘下52宗涉及第四至七日樣本。

再多20名患者不治，是自9月18日錄得23人不治以來，近兩個月單日最多，至今本港累計死亡個案共有10,692宗。七日平均死亡率略上升，但仍維持在低水平，最新為0.162%。

【14:25】 醫院管理局發言人表示，醫管局主席范鴻齡確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



范鴻齡最近一次出席醫管局的活動日期為昨日（11月26日）。他出席活動時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施。，他最近沒有外遊紀錄。

醫管局主席范鴻齡。（資料圖片 / 李澤彤攝）

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.25，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

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新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

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