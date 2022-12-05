疫情．最新｜連續四日約萬宗水平徘徊　過去一周死亡數按周升22%

撰文：黃偉倫 林穎嫺 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬 梁晉穎 江麗盈 陳葆琳 陳淑霞 鄧宇詩
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疫情持續高位徘徊，回顧上周錄得的本地及輸入個案共63,863宗，比之前一周增加11.2%，死亡人數按周增22.6%，7日平均死亡率亦升至0.18%。香港昨（4日）新增9,487宗確診個案，包括8,830宗本地感染個案及657宗檢測陽性輸入個案，另外再多16名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有10,806宗。

昨日疫情概要：

-單日增9,487宗宗確診，比之前一日少6.2%。

-輸入個案657宗，佔整體個案比率6.93%；相比同日16,602名機場入境人數，比率則為3.96%，七日平均比率是3.98% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.18%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,806人。

昨日疫情總覽：

疫情．12.4｜多16患者離世　荃灣映日灣、馬灣珀麗灣等51處納強檢
港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.115，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

▼12月3日　公務員事務局商場谷針▼

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▼12月1日　荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼

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▼12月1日　保良局黃永樹小學恢復全日面授▼

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每周疫情｜上周三度每日萬宗個案　確診按周飆11%　危重死亡俱升

【07:00】政府形容本地個案正在升温，且升得頗急，回顧上周（11月28日至4日）疫情三度上萬宗，錄得本地及輸入個案共63,863宗，比之前一周（11月21日至27日）增加近6,500宗，增幅達11.2%。上周平均留醫病人總數升7.22%，達到2,762人，平均危重總數增17.1%至130人，而上周有114名患者不治，按周增22.6%，而對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.02個百分點至0.18%。

▼12月1日　新冠疫情記者會▼

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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

▼12月4日　部份強檢大廈▼

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疫情｜增9487宗確診　多16名患者死亡　輸入個案七日平均數創新高深井逸璟．龍灣、馬鞍山錦龍苑等13地點污水呈陽性　5萬人須快測強制檢測｜51處上榜荃灣區最多　涉愉景新城、荃威花園、珀麗灣等

▼12月1日　復必泰二價疫苗開打▼

▼11月29日　尖東聖誕燈飾亮燈▼

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▼11月20日　泰國旅行團到淺水灣拜天后廟▼

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移民潮｜棄養寵物個案兩年升近三倍　關注團體：有心就不應棄養
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