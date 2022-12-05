疫情．最新｜連續四日約萬宗水平徘徊　過去一周死亡數按周升22%

疫情持續高位徘徊，回顧上周錄得的本地及輸入個案共63,863宗，比之前一周增加11.2%，死亡人數按周增22.6%，7日平均死亡率亦升至0.18%。香港昨（4日）新增9,487宗確診個案，包括8,830宗本地感染個案及657宗檢測陽性輸入個案，另外再多16名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有10,806宗。



昨日疫情概要：



-單日增9,487宗宗確診，比之前一日少6.2%。

-輸入個案657宗，佔整體個案比率6.93%；相比同日16,602名機場入境人數，比率則為3.96%，七日平均比率是3.98% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.18%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,806人。

昨日疫情總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.115，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



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▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



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【07:00】政府形容本地個案正在升温，且升得頗急，回顧上周（11月28日至4日）疫情三度上萬宗，錄得本地及輸入個案共63,863宗，比之前一周（11月21日至27日）增加近6,500宗，增幅達11.2%。上周平均留醫病人總數升7.22%，達到2,762人，平均危重總數增17.1%至130人，而上周有114名患者不治，按周增22.6%，而對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.02個百分點至0.18%。

▼12月1日 新冠疫情記者會▼



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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

▼12月4日 部份強檢大廈▼



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▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



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▼11月20日 泰國旅行團到淺水灣拜天后廟▼

