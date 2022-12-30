疫情．最新｜今起入境日本特定機場須簽聲明　確診數維持高水平

港府大幅放寬防疫及社交距離措施，疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫安排及入境檢核酸檢測等防疫措施，周四（29日）起已取消，但口罩令仍維持。本港昨日（29日）確診數字連續兩天達2萬宗水平，新增24,895宗感染，另再增62人離世。

根據日本政府入境最新安排，自今日（30日）起，來自中國內地的航班只可於東京羽田、成田、大阪關西、名古屋機場降落；現有港澳直航客運航班方面，若機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可載客飛抵新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。多個航空公司要求前往上述地點的乘客在辦理登機手續時，簽署一份新聲明。



昨日疫情概覽：



-增24,895宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升近19.31%。

-輸入個案1306宗，佔整體個案比率5.25%；相比同日24,236機場入境旅客人次，確診比率則為5.39%，七日平均比率是4.96% 。

-新增62名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.243%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11683人。

-累計5,195名病人留院，當中616人為新增確診病人，新呈報28宗危殆及23宗嚴重個案。

中旅社《港澳居民來往內地通行證》網上預約服務

香港中旅證件服務各中心地址、營業時間、查詢電話

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.2858，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



+ 9

▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼



+ 12

▼12月29日 疫苗通行證取消首日酒樓情況▼



+ 17

▼12月28日 政府宣布取消疫苗通行證▼



+ 3

▼12月28日 中旅社人龍證辦理回鄉證▼



+ 5

▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼



+ 13

▼12月28日 李家超公布12月29日起取消大部份防疫限制▼



+ 4

▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



+ 7

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



+ 3

▼12月26日 必理痛缺貨▼

