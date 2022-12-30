疫情．最新｜今起入境日本特定機場須簽聲明 確診數維持高水平
撰文：林穎嫺 黃金棋 黃煦緻 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎
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港府大幅放寬防疫及社交距離措施，疫苗通行證、限聚令、密切接觸者隔離檢疫安排及入境檢核酸檢測等防疫措施，周四（29日）起已取消，但口罩令仍維持。本港昨日（29日）確診數字連續兩天達2萬宗水平，新增24,895宗感染，另再增62人離世。
根據日本政府入境最新安排，自今日（30日）起，來自中國內地的航班只可於東京羽田、成田、大阪關西、名古屋機場降落；現有港澳直航客運航班方面，若機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可載客飛抵新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。多個航空公司要求前往上述地點的乘客在辦理登機手續時，簽署一份新聲明。
昨日疫情概覽：
-增24,895宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升近19.31%。
-輸入個案1306宗，佔整體個案比率5.25%；相比同日24,236機場入境旅客人次，確診比率則為5.39%，七日平均比率是4.96% 。
-新增62名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.243%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11683人。
-累計5,195名病人留院，當中616人為新增確診病人，新呈報28宗危殆及23宗嚴重個案。
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