撤隔離令｜三年抗疫長跑到終點　回顧出院準測、圍封強檢由辣轉淡

新冠肺炎疫情襲港三年，由2020年1月23日本港證實首宗新冠病毒個案以來，到今天（30日）撤銷隔離令，香港人在三年來受盡防疫措施的限制，適應疫情下的新常態。幸好經過三年來的抗疫長跑，至今只剩下寥寥幾項，當中包括口罩令、入境人士及學生返學前檢測。



由張弛有道到全面放寬，政府專家顧問許樹昌表示，新冠肺炎與一般呼吸道病毒大流行般，都需時近三年才變為風土病，同意現時本港在防疫已到與病毒共存階段。他表示，未來仍要留意有無較新的Omicron 相關變種病毒，估計未來一兩年長者、免疫系統失調人士、長期病患者及高暴露群組仍要接種疫苗，以補充對新冠病毒的免疫減退。



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過去三年每日下午四時半，打開電視常會見到衞生防護中心及醫管局代表出來交代今日疫情。雖然政府多次更改開記會標準，但當疫情嚴峻時，總會見到兩機構的身影。不過，隨著政府宣布本月30日（今日）取消確診隔離令，快測確診者亦毋須再申報，至今只剩下寥寥幾項，當中包括口罩令、入境人士檢測及學生返學前檢測的防疫措施，相信疫情記者會亦會走入歷史。

▼第一波疫情 由內地來港的確診患者▼



由2020年1月23日本港證實首宗新冠病毒個案以來，港人經歷了五波的疫情，當中確診的隔離令亦因疫情變化而曾收緊或放寬。

疫情第一年 病人出院標準嚴謹

翻查資料，政府於2020年1月7日刊憲，將新冠肺炎病（當時仍為嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病）列入《預防及控制疾病規例》中的指明疾病，當時如確診必須要病情穩定、不用吸氧氣、肺片有進展及兩次相隔24小時的新型病毒測試呈陰性反應，才可出院。

香港第一個確診運動員李振豪當時正因為核酸結果一時陽一時陰，而要留院多達51日。他當時接受訪問時表示，曾因檢測結果仍為陽性而在醫院大發雷霆，直至其後才釋懷。

空手道隊男將李振豪是首名染疫運動員，在當時的準則下留院長達51日。（李振豪Facebook專頁）

疫情第二年 出院者須家居監測 交談15分鐘列密接者

在第五波疫情前，所有確診者都需要入醫院或社區治療設施接受治療，故出院標準亦成為了隔離令完結的界線。政府其後有多次修改出院標準，如當病人有2個相隔24小時的核酸檢測試，樣本CT值30以上則可出院又或者檢測到體內有抗體等。不過，出院標準亦非一直放寬，曾在2021年10月26日規定，符合出院準則的患者須在出院後接受14天的家居隔離和健康狀況監測。

至於密切接觸者檢疫令方面，衞生防護中心過往一直會就每個個案進行分析，一般而言，在確診者潛伏期內，有與其沒有帶口罩下交談15分鐘，或曾共用廁所等，都會屬密切接觸者，需檢疫14日。

▼同大廈內有染N501Y變種病毒株個案 鰂魚涌康怡花園N2座居民撤離▼



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大廈強檢最辣要封21日惹眾怒

直至N501Y變種病毒株襲港時，衞生防護中心在2021年4月時指，因當時該病毒株的傳染性較高，故採取了更審慎感染控制措施，將該大廈所有沒有病徵的住戶安排接受21天強制檢疫，以阻截變種病毒株擴散的潛在風險。不過，相關措施推出不久後受到社會上極大反對，故在同年5月改為，其他所有住客須於確診病人離開大廈計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

▼第五波疫情 伊院病房內驚現床上病人、地上屍袋▼



第五波疫情 醫療體系崩潰 唯有放寬檢疫

第五波疫情爆發後，港府無法將所有確診者送入醫院或社區治療設施接受治療，故公布尚待入院或隔離設施人士在家居等候期間，如未能獲及時送院或社區隔離設施，可在檢測陽性後第14天進行測試，並在取得陰性測試結果後離開家居，而密切接觸者同樣需檢疫14日。

不過，疫情繼續爆發，本港醫療體系崩潰，故在2022年2月26日再放寬隔離令，已接種至少兩劑新冠疫苗者，在檢測陽性後第六天及第七天進行快速測試，如陰性測試結果則可如常生活，而到同年12月初，港府再公布縮短所有確診者及密切接觸者隔離或檢疫期至五日。

▼第五波疫情 明愛醫院急症室外病人在帳幕下等▼



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政府發言人：相應調整13個專責組

政府今日取消確診隔離令，快測確診者亦毋須再申報，亦代表新冠肺炎的隔離及檢疫令已畫上句號。港府早前就成立「疫情指導及協調組」，設13個專責組強化抗疫指揮架構，記者早前就撤銷發出隔離令後相關專責組何去何從查詢特首辦，獲政府發言人回覆指，因應社會邁向復常及疫情發展，包括1月30日起撤銷發出隔離令，抗疫專責組的會議安排會作相應調整。另外，同樣由醫務衞生局局長領導的指定檢疫酒店專責組，便因應去年9月26日起撤銷從海外地區或台灣來港人士的強制檢疫要求，而停止運作。

許樹昌。（資料圖片）

許樹昌：未來兩年長者長期病患仍要打針

政府專家顧問許樹昌表示，新冠肺炎與一般呼吸道病毒大流行般，都需時近三年才變為風土病，同意現時本港在防疫已到與病毒共存階段。他表示，在日後完全復常後，拒絕接種疫苗的人和未完成疫苗接種的人仍然面臨患重病和死亡的風險，故未來仍要留意有無較新的Omicron 相關變種病毒，如XBB.1.5, BQ.1.1 等，引發另外幾波大浪。

他直言，免疫減退仍然令人擔心，假如有比Omicron 更新的變種病毒出現，亦要更新疫苗才能加強保護力。他估計，未來一兩年長者、免疫系統失調人士、長期病患者及高暴露群組仍要接種疫苗，以補充對新冠病毒的免疫減退。