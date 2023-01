港人移英壓力大｜移民顧問籲心理準備重要：搵到收入合理嘅工係難

「移民潮」持續,過去數年不少港人選擇離開香港,遠赴他國發展,其中英國、加拿大成為不少港人的首選地。不過,本港一名27歲碩士女生於去年4月移民倫敦里士滿後,疑因無法負擔當地高昂生活開支而壓力爆煲,去年年底自殺身亡。



有移民顧問指,移民前的心理準備、尢其心態調節十分重要,並指近年移民的港人大多未有充足準備,「話走就走」,生活一陣子未能適應後則返港,建議港人決定移民前,應確保當地當地經濟活動符合自己對生活的期許,直言於外國生活「搵工唔難,搵到一份你鍾意嘅工,同埋個收入合理嘅工就難」;於當地定居後亦應保持開放心態,學習適應新環境。



政府統計處數字顯示,2021年中至今年中淨遷移人數達11.3萬,創1997年有紀錄以來高峰。英識教育執行總監陳思銘估計,近兩、三年選擇移民英國的港人比2019年以前增加一倍,但相信大多未有周全計劃:「移民呢樣野不嬲都有,最特殊嘅地方就係,因為個政策(policy),好多港人有個心態就係,驚佢會變,所以就好急。同埋呢兩年同以前啲人去加拿大、去澳洲唔同就係,好多冇心理準備嘅人,冇真係做到好好計劃(planning)嘅,就過咗去先算。」

陳思銘表示,不少港人選擇賣了香港的物業,手持幾百萬資產則選擇移民,但以倫敦為例,生活指數高,不少人一年內已消耗自己所有積蓄,最後被迫返港。他舉例指,其客戶之中有一戶家庭,於香港賣樓後在英國以過千萬置業,本身是醫生的爸爸赴英後薪酬大減,至於媽媽在香港是一名律師,於英國卻完全找不到工作,因為「競爭力已經唔同咗」,最終一年後返回香港。

他又提及,不少港人選擇定居曼城,皆因當地生活指數相對較低,經濟活動亦適合港人,加上當地旅遊業已逐漸開放,勞力工作並不難找,身邊很多港人朋友均是於超市、餐廳工作,然而,「搵工唔難,搵到一份你鍾意嘅工,同埋個收入同你香港(相若)、你覺得合理嘅工就難。」

陳思銘建議,預備移民的港人應該要有心理準備,之後的生活質素與香港可能並不一樣,並應確認當地經濟活動符合自己對生活的期許,才決定移民,同時考慮自身職業發展,以及當地文化是否適合自己。他又指,英國港人圈子成熟,倘喜歡當地文化,自然會找到自同道合的圈子一同娛樂及消遣。

外媒報道,疑不抵壓力而自殺的移英港女,搬至里士滿後以每月900英鎊租住一間有公用廁所的廉租公寓,但工資太低,難以應付食宿,加上居住環境惡劣,令其壓力大增。記者翻查英國最大的房地產網站「rightmove」里士滿,同一租金價格的公寓差異頗大。月租900英鎊(約8,726港幣)的選擇之中,包括一間距離地鐵站10至15分鐘路程的公寓客房,每間客房配備一個浴室及落地式衣櫃,厨房共用,公寓亦包括一個露台。另外,距離地鐵站約1英里(15至20分鐘路程)的住宿選擇為一間可供6人居住的公寓,內設兩間浴室共用。

陳思銘指,英國有很多不同屋種,包括排屋、獨立屋、公寓、合法劏房(House in multiple occupation, HMO)等,里士尼位於倫敦市內,以非新樓的「HMO」而言,900英鎊月租尚算合理。

倫敦街頭:People walk through a crowded street during the holiday season in London, Britain December 22, 2022.(Reuters)