港人移英壓力大｜移民顧問籲心理準備重要：搵到收入合理嘅工係難

「移民潮」持續，過去數年不少港人選擇離開香港，遠赴他國發展，其中英國、加拿大成為不少港人的首選地。不過，本港一名27歲碩士女生於去年4月移民倫敦里士滿後，疑因無法負擔當地高昂生活開支而壓力爆煲，去年年底自殺身亡。



有移民顧問指，移民前的心理準備、尢其心態調節十分重要，並指近年移民的港人大多未有充足準備，「話走就走」，生活一陣子未能適應後則返港，建議港人決定移民前，應確保當地當地經濟活動符合自己對生活的期許，直言於外國生活「搵工唔難，搵到一份你鍾意嘅工，同埋個收入合理嘅工就難」；於當地定居後亦應保持開放心態，學習適應新環境。



英國倫敦眼摩天輪。（視覺中國）

政府統計處數字顯示，2021年中至今年中淨遷移人數達11.3萬，創1997年有紀錄以來高峰。英識教育執行總監陳思銘估計，近兩、三年選擇移民英國的港人比2019年以前增加一倍，但相信大多未有周全計劃：「移民呢樣野不嬲都有，最特殊嘅地方就係，因為個政策（policy），好多港人有個心態就係，驚佢會變，所以就好急。同埋呢兩年同以前啲人去加拿大、去澳洲唔同就係，好多冇心理準備嘅人，冇真係做到好好計劃（planning）嘅，就過咗去先算。」

醫生移英後薪酬太減 律師找不到工作

陳思銘表示，不少港人選擇賣了香港的物業，手持幾百萬資產則選擇移民，但以倫敦為例，生活指數高，不少人一年內已消耗自己所有積蓄，最後被迫返港。他舉例指，其客戶之中有一戶家庭，於香港賣樓後在英國以過千萬置業，本身是醫生的爸爸赴英後薪酬大減，至於媽媽在香港是一名律師，於英國卻完全找不到工作，因為「競爭力已經唔同咗」，最終一年後返回香港。

他又提及，不少港人選擇定居曼城，皆因當地生活指數相對較低，經濟活動亦適合港人，加上當地旅遊業已逐漸開放，勞力工作並不難找，身邊很多港人朋友均是於超市、餐廳工作，然而，「搵工唔難，搵到一份你鍾意嘅工，同埋個收入同你香港（相若）、你覺得合理嘅工就難。」

陳思銘建議，預備移民的港人應該要有心理準備，之後的生活質素與香港可能並不一樣，並應確認當地經濟活動符合自己對生活的期許，才決定移民，同時考慮自身職業發展，以及當地文化是否適合自己。他又指，英國港人圈子成熟，倘喜歡當地文化，自然會找到自同道合的圈子一同娛樂及消遣。

外媒報道，疑不抵壓力而自殺的移英港女，搬至里士滿後以每月900英鎊租住一間有公用廁所的廉租公寓，但工資太低，難以應付食宿，加上居住環境惡劣，令其壓力大增。記者翻查英國最大的房地產網站「rightmove」里士滿，同一租金價格的公寓差異頗大。月租900英鎊（約8,726港幣）的選擇之中，包括一間距離地鐵站10至15分鐘路程的公寓客房，每間客房配備一個浴室及落地式衣櫃，厨房共用，公寓亦包括一個露台。另外，距離地鐵站約1英里（15至20分鐘路程）的住宿選擇為一間可供6人居住的公寓，內設兩間浴室共用。

顧問：900英磅月租尚算合理

陳思銘指，英國有很多不同屋種，包括排屋、獨立屋、公寓、合法劏房（House in multiple occupation, HMO）等，里士尼位於倫敦市內，以非新樓的「HMO」而言，900英鎊月租尚算合理。

倫敦街頭：People walk through a crowded street during the holiday season in London, Britain December 22, 2022.（Reuters）

融入社區需盡量開放自己

環凱移民顧問有限公司負責人張家禧亦指，近年移民的港人大多未有充足準備，「話走就走」，但準備移民前，心態十分重要，包括對當地環境、文化、風俗資訊有充份了解，並需理解前往一個陌生地方與自己土生土長的地方不同，需要重新適應、融入社區、盡量開放自己，倘未能成功調節心態，感到落差很大，則會對自己形成很大壓力。

他又提及，外國有一些工種當地人未必想做，但港人移民至當地後，則可以做，如移民後願意去適應、去學習，完全找不到工作的機會很低：「好似好坦白，香港做緊高級管理階層，而去到外國，我要做返個同等嘅職位或者人工，咁呢樣我會覺得，相對真係困難啦，你所有嘅語言文化，所有嘢完全唔同，人哋點會比到啲咁嘅嘢呢？」

張家禧認為，隨著各國移民政策已出台已一段時間，去年年底移民人數至今年年初，回復平穩，相信「要走嘅都好多人走咗」，預計移民人數未來會慢慢回落。