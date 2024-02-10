今日必看8分鐘｜一男一女龍B零時零分搶閘出世｜龍年民間煙花

吐露港公路多宗車禍 有私家車翻側 9人受傷包括嬰兒

大埔吐露港公路今日（10日）大年初一下午發生多宗交通意外。其中警方在下午3時07分接報，指往大埔方向近白鷺湖對開有私家車相撞，其中一車翻側，且有嬰兒受傷，其中一名司機更疑被困車內；救援人員到場後發現意外涉及最少3輛私家車，其中一輛失事後向右翻側，車頭嚴重毀爛，另一輛私家車的車尾亦顯著受損。是次意外造成9人受傷，包括有嬰兒流鼻血；其中一人重傷、5人傷勢亦較重、餘下3人輕傷，分別送威爾斯親王醫院、大埔那打素醫院及北區醫院救治。

利市失竊｜何文田女保安大年初一唔見成袋利市 估計損失$2000

踏入龍年，大年初一即發生懷疑利市失竊案。今日（10）下午1時16分，警方接獲何文田文福道14號德威大廈一名75歲姓陳女保安員報案，指今日收取的利市不翼而飛，估計損失2000元。警方接報到場調查，但並無發現，暫列財物盜竊案。

龍年民間煙花 │數十響如穿雲箭 響徹多區

踏入龍年，官方的農曆年煙花將於年初二舉行，為相隔4年後再次舉辦。而民間煙花卻已提早上演。網上有片段見到，在元朗、長沙灣及西貢多區均有人發放煙花，響徹雲霄。

龍年BB│2男3女嬰成元旦龍B 兩嬰搭正零時零分搶閘出世

送兔迎龍，踏入甲辰年「龍年」，本港有2男3女嬰分別在公立醫院和私家醫院搶閘出世，其中一名「龍女」更搭正零時零分在聖德肋撒醫院順產出世，重3.21公斤，母子平安。女嬰是富生富太的第一胎，預產期原本是數天前，結果卻意外成為「龍年BB」。夫婦表示家人「興奮到瞓唔著」，並希望女兒開心快樂成長，身體健康。

天瑜醫療事故｜一家四口年三十病房團圓 兄：希望下年一起團年飯

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變植物人，上月底更開始出現心臟衰竭。天瑜爸爸年三十晚（9日）在Facebook發布影片指一家人到醫院陪伴天瑜，一家四口渡過溫馨時光。天瑜爸爸發文指特別珍惜今個年三十可與天瑜一同渡過，感嘆下次年三十要等6年才會再有，或許到時已人面全非。

深圳灣24小時通關人流少 鄧炳強稱有備無患 會否恆常須整體考量

因應去年除夕煙花後大批內地客滯留香港，今個農曆年，深圳灣口岸實施特別通關安排，年三十至年初四（9至13日）24小時運作，羅湖口岸年三十（9日）及年初二（11日）延長運作至凌晨2時。保安局局長鄧炳強於初一（10日）凌晨視察羅湖、落馬洲及深圳灣口岸後指，年三十經陸路口岸出入境人次45萬，與疫情前2019年農曆年三十的39萬人次相若。

頭炷香｜踏入子時善信黃大仙祠上香 黃夏蕙承諾明年見：唔走㗎喇

上頭炷香祈願來年順遂安康，不少善信在年三十晚（9日）到黃大仙祠參拜及上頭炷香，廟外入夜後愈來愈多人。踏入龍年前，有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙以一身「小龍女」等待子時上頭炷香。踏入子時（晚上11時），龍年來臨，一眾善信誠心上香，廟內香火鼎盛，人氣沸騰。

大批市民林村拋寶碟許願 有人求政通人和 社會聲音被接納

農曆大年初一，不少市民到大埔林村許願樹拋寶牒，祈求新一年願望成真。有巿民第一次到林村許願樹拋寶碟，形容是一個有特色的新年節目，今年願望是「希望社會嘅聲音被接納」。有賣寶碟的檔主認為，人流較去年減少約兩成，相信與部份港人北上過年有關，不過，今年寶碟未有加價，每個維持賣50元，「經濟唔係咁好⋯⋯最緊要大家都開心，願望達成，都唔洗特別加價。」

花車匯演停辦3年後復辦 市民遊客迫滿尖沙咀 過年氣氛濃

自2020年起停辦的大年初一花車匯演，今日（10日）大年初一復辦，合共有9輛花車，及13隊本地表演隊伍及16支國際表演團隊，包括日本爆紅的舞蹈女團Avantgardey，參與單位數目屬於歷年之冠。