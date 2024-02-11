今日必看8分鐘｜劉業強為港求得第15中籤｜私家車清水灣彎位失控

車公廟求籤｜劉業強為香港求第15號中籤 解曰：損了良材失卻力

今日（11日）為甲辰年年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗到車公廟為香港求籤祈福，沙田鄉委員會大年初二拜車公約早上7時開始，在上香朝拜等儀式後，劉業強就會為香港求籤。劉業強為香港求得 15號 中籤，籤文：斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，獻君留住待春臨。

解曰：家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂

車公廟求籤｜劉業強為港求得中籤 居士：走入八陣圖氹氹轉出不來

車公廟解籤師傅陳天恩居士向《香港01》拆解籤文，指「只能講一句，麻麻地」，他指出籤文「走入八陣圖一樣，喺度氹氹轉，轉唔出嚟，行到腳都踎，車公就勸你抖一抖，等下，但依家春天喇喎係咪好呢？係咪咁凄涼？」，他指籤文可理解經濟開始好，但「勸君留住待春臨」一句，「究竟係點樣有待大家去理解喇」，但相信一切是成事在人。

車CAM直擊｜清水灣黃色私家車彎位失控 越線撼TESLA 車頭盡毀

網上流傳一條17秒的車CAM片段，可見一輛黃色私家車在清水灣大坳門路，過彎時突然失控，越線直撼向白色TESLA，黃色私家車打白鴿轉兩圈，車頭泵把飛脫，碎片散落一地。至於白色TESLA被撞後直剷路牌，路牌遭撞冧，車頭盡毀，從後駛至的巴士見狀緩緩停下。

年初一MMA│上水站外兩男互毆 旁人嘗試扯開勸止：「算啦！」

大年初一發生街頭打鬥案。網上流傳一段約20秒的短片，可見一名孭背囊男子及一名身穿深色外套的男子，在相信是港鐵東鐵線上水站外以拳頭互毆。期間有一名戴冷帽的旁人及一名疑似女童，見狀嘗試上前將兩人分開。其中冷帽人扯住孭背囊男子，女童則嘗試拉住深色衫男子的外衣，但兩名男子仍然未有理會，繼續拳來拳往，互相拉扯。兩人從路邊打到路中心，手提電話也跌在地上。直至片段尾聲聽到一名旁人大叫，「新年唔好打喇，算啦！」兩人最終停手，可見孭背囊男子掩着鼻，懷疑受傷。片段到時告終。

網傳兩男旺角敲鑼打鼓舞獅 向竹館逗利市 拍片者：乜咁都得嘅？

今日（11日）大年初二，網上流傳片段2名男子於旺角上海街舞獅，向街頭店舖疑「逗利市」。其後兩人更到一間麻雀館門外逗利市，一人負責敲鑼打鼓；另一人則負責舞獅但就被門外的「泊車仔」耍手示意這裡不是食肆，並要求兩人離開。片主直指「好心你哋啦! 唔好影衰龍獅文化。」

開年飯｜上環裕隆號按傳統八餸一湯開年 老闆冀生意回復疫前水平

踏入年初二，西環老字號海味店裕隆號按照傳統按照傳統與員工聚餐。依舊的八餸一湯、熱騰騰的飯菜放到桌面上，仍然吸引到不少員工「手機食先」拍照留念。裕隆號負責人吳偉鴻由中午先上香拜神，祈求龍年生意興隆。他透露，去年生意不太好，希望今年生意可回復到疫情前水平，亦期望政府推出更多改善市道的措施，例如再派消費券，因可促港人在港消費。

內地客不過夜｜訂港酒店驚現一夜12萬癲價 嚇窒博士生寧瞓麥當勞

內地旅客在除夕夜滯留香港一役，揭示內地客來港旅遊不過夜的新常態，加上「小紅書」等社交平台充斥「窮遊香港」、「香港特種兵挑戰不住酒店過夜」等攻略，引起社會各界反思，到底要如何留着旅客過夜？首先要了解旅客為何選擇即日來回，甚或寧願流落街頭？《香港01》分別訪問了兩位內地客，探討他們在攝氏12度的寒冷凌晨，仍然堅持瞓麥當勞和網吧，都不願租住酒店的故事。

龍年｜年初一33萬港人離境 23萬人北上 10萬內地客訪港

踏入龍年，不少港人會外出度歲，仍有港人會回港拜年。年三十及大年初一共有66.8萬人次港人離港，及23.7萬人次返港。昨日（10日）大年初一有33萬港人出境，當中七成約23萬人「北上」，而「南下」內地客就有10萬人。

淘寶姓氏利市封中伏！姓「顏」慘變不吉利字 網民爆笑：派晒出去

姓氏利市封充滿個人特色，是不少人新年封利市的選擇。不過，近日有姓「顏」的網民就發帖抱怨，指透過淘寶網購利是封，收貨後發現「顏」字看起來就像個「頹」字。不少網民看完照片都認為的確似「頹」字，但亦有眼利網民認出這是草書版的「顏」字。不過，網民建議樓主苦中作樂，「派晒啲頹俾人好事嚟喎」。