天文台日前預測除夕當晚受強烈寒流影響，香港市區溫度將會急降至約7°C的「嚴寒」水平，新界北部新界地區，尤其打鼓嶺更低見4°C。面對寒流襲港，相信穿保暖內衣HEATTECH也是人們「暖身」的法寶之一，但原來不懂保暖原理，亂穿保暖內衣也只會愈穿愈凍？

日本專家中野正海曾在節目中指出保暖內衣原理，原來錯誤穿保暖內衣是會愈穿愈凍？(uniqlo)

面對香港獨有的「濕凍」，深信香港人的衣櫃早已購備數件的保暖內衣，來以備不時之需。但是，怎樣才可令保暖內衣發揮真正效果？負責研發UNIQLO保暖內衣的中野正海部長，在日本節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》就提到了「保暖內衣保暖原理」和「3個保暖內衣錯誤穿著方法」。立即了解讓保暖內衣發揮真正最強的保暖效用的方法，在除夕當晚與好友或情人們過一個「暖笠笠」的跨年吧！

▼▼▼【按圖看】保暖內衣HEATTECH保暖原理及「3個保暖內衣錯誤穿著方法」，避免保暖內衣愈穿愈冷！▼▼▼

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保暖內衣HEATTECH是一款具有功能性的衣物，所以人們對保暖內衣保養也需要多加注意，才有效令保暖內衣持續發揮效能，同時變得更耐穿。

▼▼▼【按圖看】保暖內衣「5個保養貼士」▼▼▼

同場加映：【按圖看】日本一位身高只有145cm的日雜模特兒田中亞希子，利用「黄金比例穿搭法」突破嬌小身型穿衣的限制，營造高挑與顯腿長的視覺效果，所以個子嬌小的女生，不妨參考田中亞希子「顯瘦增高」的日常穿搭法。（延伸閱讀）▼▼▼

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資料來源：日本節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》