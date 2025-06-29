Jennie、周子瑜榮登最美肩線女星　3招明星私藏瘦肩減肥技巧公開

撰文：JUKSY 街星
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炎熱的夏天到來，清涼衣服已經準備好，但你的性感肩線、鎖骨......通通都練好了嗎？

韓國演藝圈中擁有完美肩線的女星相當多，不過先前韓國媒體Dispatch進行「最美肩線」女星票選，榮登前三名的女星竟然沒有BLACKPINK Lisa？究竟進榜女星有誰？她們又是如何維持完美肩線？一起來看看吧！

Dispatch票選3名最美肩線女星，揭秘Jennie、周子瑜、秀智各自維持性感鎖骨瘦身術（點擊放大瀏覽）▼▼▼

最美肩線女星們3招私藏瘦肩秘訣（IG@thinkaboutzu；01製圖）
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1. BLACKPINK Jennie

空中瑜珈

說到「最美肩線」女星排行，果然BLACKPINK Jennie就在榜單之中，她不僅擁有名品身材之稱，直角肩也相當有名，其實大家可以仔細觀察，Jennie的肩膀很寬，但因為脂肪含量低，較顯瘦的緣故，讓她穿任何衣服都不會顯得太大隻，而且肩頭突出，夏天穿上平口衣服、細肩背心的時候，整個體態線條角度都非常完美，能練出這般無可挑剔的完美肩線，Jennie除了靠大量排舞消除脂肪以外，她也喜歡進行空中瑜珈打造肌肉線條，千萬別小看空中瑜珈，每一項動作都必須利用核心力量去支撐，手臂、腿部甚至體態，都能全部鍛鍊到。

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2. TWICE周子瑜

普拉提運動

TWICE周子瑜不只是經常出現在跟臉蛋有關的排行中，這次也憑著姣好身材，登上「最美肩線」女星榜單，身形較為高挑的她，最美肩線角度就是側面，肩頭骨骼以及鎖骨凹凸線條，搭配上頸部延伸至背部完美線條，可是完美展現出小女人性感韻味。然而為了能維持完美肩膀線條，周子瑜則曾透露自己每周會進行兩次普拉提運動，隨著每個動作拉伸，以及核心緊縮，不只讓肌肉線條更顯著完美，整個身體姿勢也會跟著挺拔，改善駝背！

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3. Suzy秀智

企鵝體操

下一位登上「最美肩線」的女星就是Suzy秀智，相較於前者女星的肩膀線條，秀智又更顯女人味，主要因為她本身體態相當勻稱，不會太瘦，也不會太肉，又加上她的肌膚相當白皙，因此讓整個肩線看起來飽滿又迷人，滑嫩通透的肩線肌膚，真的相當漂亮！要練出這般完美肩線，秀智可是發明了一招「企鵝體操」，首先雙腳與肩同寬，雙手伸直並掌心向上折，站姿就像是企鵝一樣，接著手臂向前後、左右兩側進行擺動，每組20下，共8次，加強手臂及肩線緊實度，還能順便瘦副乳！

看完上述最美肩線女星後，也別忘了將她們的鍛鍊技巧筆記起來，好好的鍛鍊一番，提升體態線條感吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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