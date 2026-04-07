小個子日雜模特三戶夏芽6招穿搭　傘裙修飾身型綁帶洋裝拉高比例

日本人氣模特三戶夏芽憑著招牌的超短眉上瀏海、搞怪的拍照姿勢深受許多女生喜愛，身為萌系教主的她私下穿搭相當多變，身高152cm更是小隻女們的穿搭範本。



除了學習三戶夏芽的拍照pose之外，一起來偷師她的日系穿搭，百變風格還能有減齡效果！

One Piece不能少

懶人首選的One Piece洋裝是女生衣櫃不可少的百搭單品，身為小隻女的三戶夏芽也是連身洋裝的愛好者。

小隻女若擔心穿連身洋裝會顯矮，推薦有腰身、綁帶設計的洋裝，會拉高身型讓比例更好，也能讓穿搭更富有變化。挑選One Piece洋裝建議不要過長拖地，露出點腳踝是最適合小隻女的長度。

用外罩衫、內搭打造層次感

除了單穿連身洋裝，也可以內搭T-Shirt、襯衫，外搭罩衫來製造層次感，為了避免視覺上太過於雜亂，若選擇較花俏的洋裝，建議著用素面的內搭。

洋裝如果偏素，可以挑選有花紋、特殊版型的內搭，用素色洋裝襯托內搭的特殊性。外罩可以挑選針織、蕾絲或是近年流行的鉤針編織進行搭配，簡單就能營造層次感。

傘裙修飾身型

喜歡穿裙子的又會擔心看起來臃腫？那麼絕對要嘗試修飾NO.1的傘裙！

傘狀版型的裙子可以有效地修飾假胯寬、蜜大腿，還能收復腰間的小贅肉。利用傘裙修飾下身，可以將上身紮進裙子裡，視覺比例也會較協調。

簡單也要有細節

看似基本的寬褲穿搭其實也藏有小訣竅，想讓穿搭更加精緻不如試試特殊剪裁、質料的上衣做搭配，像是蕾絲、澎袖、荷葉邊，也可以搭配短洋裝穿出層次。

小隻女則建議將上衣紮起，或是挑選有收腰設計的衣款，整體會看起來更有精神也能偷偷修飾身型，若褲子長度太長可以將褲管反折，在細節上增添變化感。

吊帶褲俏皮又可愛

深受日本女生喜愛的吊帶褲在懶人穿搭也榜上有名，簡單配上T-Shirt絕對可以省去搭配的時間。

穿球鞋之餘，也可以嘗試吊帶褲配上日系娃娃鞋，營造男孩感的同時還能添加一絲可愛，或是捨去丹寧色的吊帶褲，挑選亮色系肯定別有一番風味。

率性百搭五分褲

近年來的大勢流行單品少不了五分褲，長度方面對小隻女來說也是相當友善的單品之一，也有修飾蜜大腿的效果。

簡單搭配T-Shirt就能展現率性；想要氣質優雅可以挑選溫柔的大地色系，搭配襯衫、皮鞋穿出知性風；若是喜歡酷甜路線可以穿高腰設計的五分褲，配上長靴能夠拉長腿部線條，百搭程度不在話下。

Dappei結語：

三戶夏芽真的太可愛了，是連女生都會驚呼卡哇伊的程度！喜歡日系風格的搭黨絕對可以從她的私服穿搭中找尋靈感，也是小隻女們的穿搭福音（愛心）！

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原文：超萌系教主來襲！日雜麻豆「三戶夏芽」私服穿搭，一件式、傘裙、五分褲百變風格，小隻女也能駕馭！

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