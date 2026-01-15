Hermès入門10款手袋款式推薦　Herbag返工實用輕便　年輕人都適合

Hermès是許多女孩終極的買包目標，品牌以馬術為核心，加上皮革匠人的高超技藝，讓品牌不管在任何潮流的變化，又或是大環境的影響下，仍能站穩陣腳，保持一定高度。而在眾多包款的作品中，身為第一次購買Hermès的女孩，哪一款包可以列入首選？



這次我們跳脱凱莉包（Kelly）、柏金包（Birkin）及康康包（Constance）這三款耳熟能詳的作品精選出10款推薦，從設計的靈感背景及工藝，帶大家找出入門到百搭的款式。

第一次購買Hermès的新手必看，10款最值得購入的入門手袋款式整理（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Hermès 10款入門手袋款式推薦（Hermès官網；01製圖）

1. Evelyne

大家對於「Evelyne」這款包絕對不陌生，該包袋靈感源自於收納馬具的袋子，包身背後的H鑿孔字樣，原本是為透氣而生，圓弧包身則可以讓人聯想到馬鞍，無內袋的設計，更便於拿取物件，搭配上寬背帶，不只增添其休閒感，同時加強上肩時的舒適度。

在款式上16、29、33吋三種大小可供選擇，面料上從精緻的皮革，便於保養的帆布，一路至羊毛材質應有盡有，在2016年以「Sellier」為名重新演繹的款式，非常值得關注，除了它是33吋的大包尺寸，符合當今趨勢外，更簡潔的包釦，以極壓紋皮革呈現「Hdiamant」和拋光邊緣，細節的調整讓其包款更為優雅。

2. Herbag

「Herbag」是Hermès入門包中的當家花旦，該包款以凱莉包（Kelly）為靈感起源，搭配上帆布的包身，不只在使用上更為輕盈、便利，同時還弱化了全皮包款給人的成熟感，在使用上可肩背及手提的特性，更增添其實用性。

端看細節，品牌在尺寸上有適合通勤的公事包大小，亦有能滿足旅人的行李袋尺寸，展現了「Herbag」多元的面貌，而在去年推出的迷你尺寸，則穩穩抓住女孩的心，成為當今品牌秒殺俱樂部的成員，在細節上因應不同尺寸設計的外口袋及內裡分層包，皆展現了Hermès以實用為核心的設計理念。

3. Picotin

很多人會用菜籃子戲稱「Picotin」這款包，但其實這款像是水桶包外型的提包，最早是以馬廄的飼料桶造型為啟發，在細節上帶有鎖頭搭扣的調節帶，其金屬的重量，讓其包款能更便利的調整開口大小。

在尺寸上18、22吋最為熱門，同時也最適合亞洲女孩的身形，但我們私心推薦最大的26吋，其大包搭配柔軟的皮革，讓包身整體擁有隨性感，加上其大容量，想裝下iPad、電子書、長夾及化妝包等物件都綽綽有餘，是女孩獨自小旅行時最好的夥伴。

4. In-The-Loop

「In-The-Loop」是一款在Hermès中的寶藏包款，它並不是時常被注意或提到，但它其實集結了品牌極具標誌性的符碼，在包身上設計師將時常用於品牌珠寶的元素Chaîned'Ancre用於提把及包身底部，這格被戲稱為「小豬鼻」的設計靈感來自船隻的錨鍊，因此「In-The-Loop」這款款包便充滿濃厚的航海氣息。

在細節上值得一提的是內部用來緊扣開口的扣件，品牌以像是珠寶的思維打造，流暢的線條、斜切口以及呼應包身的橢圓線條，及其細膩，將Hermès的用心展現其中，該包款目前有18吋及23吋兩種大小，皆能滿足女孩日常需求。

5. Maximors

2022年春夏秀場上，一隻圓桶狀的包引起現場賓客議論，它是——「Maximors」。該包款以馬銜為靈感，品牌工匠將其化身為手提把，金屬件細緻的處理工法，讓手把也像是珠寶，以手拿包的形式挽在手手上時，能起到很好的裝飾作用，而搭配背帶，它又可以是一款帶有休閒感的小包。

目前「Maximors」並未擁有其它尺寸，但就官方的網站中，亦有7種豐富的色彩可供挑選，在面料上皆以皮質為主軸，藉此呈現出品牌精巧的製革工藝。

6. Geta

「Geta」這款包是Hermès繼Constance後，少見的將H字樣放大呈現的包袋，而其整體靈感源自於木屐，H字樣的金屬不只是固定包蓋的扣件，也是保護包底的五金，其放置是會發出的喀噠聲響，亦呼應了木屐下行走的聲音。

端看包款細節，H字母的製作，以精緻的皮革鑲嵌點綴，而包身上的寬肩帶設計，則增添背在身上時的舒適性，在尺寸上，「Geta」目前僅有一個大小可供選擇，但其立體的包身，已經給予相當實用的容量，顏色上本季提供8款可供挑選，輕盈的氣泡綠及檸檬黃，是我們認為夏天最宜人的首選。

7. Garden Party

能走入鄉間，也能穿梭都市的「Garden Party」，是當今許多女孩的首選，該包款整體廓形以類似托特提袋的形式製成，品牌藉由三對馬鞍釘釦做包口的開關及包身的形塑，及為簡約的設計幾乎能滿足任何的搭配。

在款式及材質上，能看見小型的手提包，可當成日常約會、聚餐使用，大型的款式則是輕旅行首選，面料上除了有好照顧的帆布，同時也有精緻的皮質，多種的配色與選項，女孩絕對都能找到命定配色。

8. Della Cavalleria

「Della Cavalleria」是近年來，我們認為Hermès最具跨世代的包款！該包袋問世於2020年秋冬，靈感源自於Verdun半馬銜，其包身以像是馬術坐墊的弧形呈現，再一次展現品牌複雜的製作工法。

回到包身的細節，獨特的金屬扣環是最大亮點，該扣環找來品牌金匠和馬鞍工匠共同攜手完成，因此它擁有像是馬鐙般扎實的手感，同時又有像是珠寶般細膩的外型，完美展現品牌工坊強大的手工藝，而風琴式的內裡設計，用最少的拼接做出最多的隔間，一翻蓋即刻看清楚夾層的特性，亦增添實用性，如果妳的預算已經看向凱莉包、柏金包的人，我們覺得「Della Cavalleria」是下一個品牌最值得收藏的包款。

9. Steeple

「Steeple」是一隻非常奇妙的包款，它不常出現在伸展台上，但卻是身為編輯的我們，每一次在新品預覽期間會默默拿起手機按一張存擋的包款，該包袋以單層帆布為主軸，並搭配皮革飾邊，宛如馬鞭的提把設計，則是其最大亮點之一，細節上該包袋皆會搭配一隻馬鐙造型的吊飾，藉此延續品精神。

而為何它會一直默默奪走我們的目光呢？最大的原因在於他多變的包身，能展現品牌大膽的用色，像是摺紙般的包底設計，則展現其細緻做工，加上帆布為主的包身，讓其包款擁休閒的氣息，是一款非常適合渡假的包袋，在尺寸上有25以及28吋兩種可供選擇，能滿足女孩不同的場域需求。

10. 24/24

最後壓軸我們推薦「24/24」，對我們來說，這款包應該要像凱莉包、柏金包一樣爆紅，但它卻一直是低調的存在於品牌的之中，該包款最早出現在2018年秋冬秀場上，其設計如名，當時品牌希望推出一款24小時都能用的包袋，因此可以看見「24/24」在帶有休閒運動感的輪廓下，同時有具有硬朗的結構性，而在包口的設計上，可一手打開旋鈕的特性，更增加其便利性，再放大其細節，包袋的背面除了有小口袋外，更能發現提把細膩的曲線，該包款個手提把須透過兩個手工縫製元素固定，藉此形塑優雅的曲線。

目前「24/24」共有35、29、21吋三個大小可供選擇，背帶上則提供寬版背帶及細緻的皮革背帶可供選擇，包的拼接亦有特殊皮撞色的呈現款式，「24/24」集結簡約、摩登與休閒於一身，是Hermès不可錯過的包款。

同場加映：Chanel 25包成大熱款式！Jennie、昆凌等7位明星親身示範如何搭配（點擊放大瀏覽）▼▼▼

