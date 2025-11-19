10款5000元返工返學手袋推薦　Coach田小娟同款　Bally商務必備

5千能買什麼包？



如果妳是通勤OL、大學生首選一定是好裝的「通勤包」，這次我們精選10款5千不到的精品通勤包，從idle隊長田小娟愛的Coach單肩包、aespa Winter曬出的Polo Ralph Lauren菜籃包、MK的老花托特大包，通通整理如下！

5千預算就能買到10款返工通勤手袋推薦， Winter同款Polo Ralph Lauren菜籃包氣質滿分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款返工通勤手袋推薦（IG@imwinter；01製圖）

1. Coach

如果妳的通勤包想要簡單好搭配，可以參考i-dle隊長田小娟機場穿搭機場穿搭時曬出這一款Coach Brooklyn 28單肩包！，以皮革的包面為視覺主角，極簡弧線包型優雅又不失率性，剛剛好的包身大小，讓女孩們一看就愛！

Coach Brooklyn 28單肩手袋，＄3,100



2. Michael Kors

Michael Kors這款Quinn肩揹包，以標誌性的MK Logo帆布搭配焦糖皮革背帶，顯眼卻不浮誇，包型挺拔好裝又耐看，適合每天通勤或跑客戶使用，一上手就展露氣勢，是小資女孩升級上班造型的實用首選。

Michael Kors Quinn Medium Signature Logo and Leather Tote Bag，$3,060



3. Bao Bao Issey Miyake

如果想要在通勤路上順便耍時髦，紅了近25年的三宅一生支線品牌Bao Bao，這一款托特包型絕對是品牌的銷售冠軍，這次推出的嫩綠新色超級吸睛，標誌性幾何面板設計讓它輕盈好收納，加上包身容量大，不只兼具實用性，更成為整體造型的加分重點。

Bao Bao Issey Miyake Lucent Tote Bag，$4,240



4. Tory Burch

Tory Burch這款Romy Hobo絕對值得列入通勤包清單，極簡設計的包型，線條流暢柔和，皮革材質紋理好整理，包型寬肩帶設計不勒肩、背感舒適，加上清新簡潔的「Clean Fit」穿搭，完美融合時髦女孩的通勤穿搭。

Tory Burch Romy Hobo，$3,950



5. Polo Ralph Lauren

通勤包不能活潑又優雅？這款Polo Play菜籃包以深墨綠荔枝紋皮革打造，不僅氣質滿分，也非常實用好搭。包身剪裁不繁複，而皮革包面也自帶垂墜感，招牌刺繡小馬Logo低調的點綴，是近期受到Aespa Winter加持的話題包款。

Polo Ralph Lauren Polo Play Leather Tote，$4,990



6. Bally

來自瑞士的精品品牌Bally，不只皮革包款受到商務人士青睞，這款托特包以品牌logo與壓紋皮革的點綴，採用高磅數帆布搭配皮革飾邊，包型方正俐落，在通勤時裝下筆電、文件都很OK！

BALLY Akelei Tote bag，$4,400



7. Longchamp

Longchamp這一款托特包是有效替視覺穿搭「降温」的搭配神器，Le Roseau亞麻色帆布包清爽又不失質感的調性，標誌性的竹節扣設計低調點綴整體，明明是很素的包款，卻很有法式的氣質！

Longchamp Le Roseau 肩揹袋，$4,200



8. Marc Jacobs

紐約鬼才設計師Marc Jacobs不只大秀話題不斷，只要講到大容量托特包，一定會想起這一隻「The Tote Bag」，黑色托特包的包型，搭配奶油白包邊與粗體品牌字樣，大大的字樣很有普普藝術的風格，俐落有型，卻又不失時髦態度。

Marc Jacobs The Jacquard Large Tote Bag，$3,590



9. Polène

來自巴黎的新鋭品牌Polène，創立於2016年，卻一舉爆紅在各大城市都大排長龍，就連BLACKPINK Lisa穿搭曾曬出！這次推薦一款Ilo手提包以棉質帆布搭配小牛皮滾邊，包身Logo壓印採同色設計，低調展現品牌質感，垂直包型修身有型，視覺上更顯俐落，內部容量足夠容納筆電與文件，超適合日常通勤使用。

Polène Ilo，$2,815



10. Manu Atelier

雖然價格稍稍超出5千門檻，但這款Manu Atelier的Tote du Jour 單肩包仍值得放入通勤大包推薦清單。品牌來自土耳其伊斯坦堡，將傳統皮革工藝融入現代極簡設計，迅速在歐美選品店掀起話題。這款水桶型托特包採用柔軟荔枝紋真皮打造，無論上肩或手提都優雅有型，是講究品味的通勤族必看款。

Manu Atelier Tote du Jour 單肩包 ，$5,370



