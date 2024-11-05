圖襲裁判官｜32歲男疑犯暫控企圖傷人 明日九龍城裁判法院提堂
撰文：凌逸德
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一名32歲男子昨日（4日）在九龍城裁判法院持刀衝向裁判官，被3名警員合力制服，涉嫌企圖傷人罪被捕。警方今日表示，該名男子已被暫控一項「企圖傷人」罪，案件明日（6日）將於九龍城裁判法院提堂。
事發於昨早約10時15分，涉案32歲姓李男子在九龍城裁判法院一個法庭內聽審期間，故持刀衝向裁判官，被3名警員合力制服，事件中裁判官沒有受傷。3名警員則分別擦傷、扭傷及被𠝹傷手指，清醒送院治理。
西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳早前交代案件詳情時指，疑犯有精神科紀錄，其攜帶一宗涉及他本人的案件判決書內，有提及對裁決不滿。警方檢獲證物包括4把刀、2個打火機、2個打火槍、一盒火柴，以及4樽溶液及2樽粉末，其中2樽溶液有易燃成分。
案發後司法機構檢視裁判法院大樓的保安安排，今日（5日）可見法院內外加強人手巡邏及戒備。
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