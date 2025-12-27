亦園路謀殺｜警再拘12人　包括2男深圳灣口岸落網　累計27人被捕

51歲私煙拆家8月25日被發現頭部受傷，遭棄屍洪水橋亦園路橋底。警方繼早前拘捕15人後，案件本周五（26日）有新進展。



警方表示，由8月至今另外拘捕11男1女，當中2名分別29歲及32歲男子本周五（26日）在深圳灣口岸涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。其餘9名男子包括1名非華裔男子，以及1名女子，8月至11月期間在全港多區被捕，他們分別涉嫌謀殺、協助罪犯及妨礙司法公正。



據了解，該名被捕非華裔男子來自巴基斯坦，持有本港身份證。



死者倒臥在一輛七人車旁，該車軚盤染有血漬。（王譯揚攝/資料圖片）

警方表示，調查顯示，被捕人涉嫌與8月25日在天水圍發生的一宗謀殺案有關，案中1名51歲男子死亡。警方已就此案共拘捕23名男子及4名女子，年齡介乎25至67歲，當中11人早前已分別被暫控謀殺罪、串謀謀殺罪、協助罪犯罪及妨礙司法公正罪，案件已分別於8月至11月在粉嶺裁判法院提堂，14人已獲准保釋候查，2人正被扣留調查。

新界北總區重案組正積極調查案件。 警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 3362與調查人員聯絡。

警8月28日押疑犯重組案情

警方8月28日中午12時半左右，以七人車接載疑犯到案發現場，他穿黑色上身衫、藍色牛仔褲、戴眼鏡、手臂有紋身，被黑布蒙頭，雙手扣上手扣及腰纏鐵鏈，在一個車房門外停留。

其間探員向疑犯問話，然後給他遞上一柄刀狀道具，並以人形公仔重組案情，可見疑犯持刀在公仔的後腦頸部位置斬下，此部份至12時50分完成。

其後，警方將疑犯帶到荃灣海安路海旁，據悉疑犯將兇器丟在對開石隙。警方「水鬼隊」及機動部隊水陸兩路搜尋，下午3時15分左右，水鬼隊在海中尋獲兩把刀。

8月28日重組案情：疑犯模擬持刀施襲。（鄭嘉惠攝/資料圖片）

隨後疑犯被押到青山公路洪水橋段順風圍一條小路內的空地，內有破爛的工具、風煤樽等。其間警員沒有帶上人形公仔或任何道具，押解疑犯逗留約10分鐘離開。據了解，此處是警方發現其中一輛攔截事主的私家車位置。