宏福苑｜居民冀上樓取回粵劇戲服　稱單位狀況好但憂財物「消失」

大埔宏福苑受大火波及的7座大廈居民獲安排分批上樓，今日（22日）是宏新閣21至31樓住戶可以回家執拾。早上8時15分，有不少居民在大埔墟站乘搭穿梭巴士。有居民表示，最想取回以往演出粵劇的戲服，她說看過政府當局提供的單位相片，認為情況樂觀，但仍擔心屋內會有財物「消失咗」。另有居民對終於可以上樓「回家」，感到心情忐忑，認為只有3小時的收拾時間不足夠。



今早8時15分，不少居民在大埔墟站乘搭穿梭巴士。（董素琛攝）

今早8時15分，不少居民在大埔墟站乘搭穿梭巴士。（何頴賢攝）

今早8時15分，不少居民在大埔墟站乘搭穿梭巴士。（董素琛攝）

其中宏新閣27樓居民梁小姐，以往曾演出粵劇，她帶上一個裝有濕紙巾的背囊上樓，期望將一批戲服帶落樓。她說看過政府當局提供的單位相片，形容屋內情況樂觀，「我望我啲窗就冇事，差在啲啲係咪喺度啫」，她稱擔心有財物「消失咗」。對於要行27層樓梯，她稱頗有信心，因本身有運動習慣。至於3小時是否足夠執拾，對她來說是足夠，「因為我知自己執咩吖嘛，我啲嘢擺喺邊我知吖嘛，我好有步驟攞。」

宏新閣27樓居民梁小姐，以往曾演出粵劇，她帶上一個裝有濕紙巾的背囊上樓，期望將一批戲服帶落樓。（何頴賢攝）

大埔宏福苑受大火波及的7座大廈居民獲安排分批上樓，今日（22日）是宏新閣21至31樓住戶可以回家執拾。（鄭子峰攝）

另一位居於宏新閣21樓的鄧先生對終於可以上樓，感到心情忐忑，想取回金器、結婚相等貴重物品。被問及單位的損毀情況，他說較為幸運，「好多人嘅環境係比我哋更差」。至於3小時是否足夠執拾，他指是「一定唔夠」，「但係喺安排底下，我哋都盡量發揮到，喺3個鐘裏面做最多嘅嘢。」

居於宏新閣21樓的鄧先生想取回金器、結婚相等貴重物品。至於3小時是否足夠執拾，他指是「一定唔夠」，「但係喺安排底下，我哋都盡量發揮到，喺3個鐘裏面做最多嘅嘢。」（何頴賢攝）

大埔宏福苑受大火波及的7座大廈居民獲安排分批上樓，今日（22日）是宏新閣21至31樓住戶可以回家執拾。（鄭子峰攝）

另有不具名的婆婆，帶同行李袋上樓，4位前來的家人中，僅3位會上樓。居於宏新閣20多樓的她說，最想取回家人的相片，惟沒有太大信心，「畀咗幅相（睇）都燒得犀利呀。」她表示，為了有足夠體力上樓，已作事前準備，多走路訓練身體。

居於宏新閣20多樓的婆婆說，最想取回家人的相片，惟沒有太大信心。（何頴賢攝）

有居民帶同行山杖上樓。（董素琛攝）