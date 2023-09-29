JPEX案｜一文看清被捕18人身份　警鎖定較核心人物　全力追查主腦

JPEX案件調查開展以來（18日至28日）共有18人被捕，被捕人士包括名人、KOL、OTC負責人及職員等。《香港01》根據連日來的資料，整合被捕人士名單，當中最受觸目的，相信是首日被捕的兩人，分別是林作及KOL「陳怡」。

警方動員刑事部所有資源及啟動「超級電腦」偵查案件，隨著調查的深入，警方由最初只掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡較核心部分，並鎖定集團較核心人物。最新於本月26至28日被捕4人在詐騙網絡中擔當較重要角色，警方發現其單位中有被銷毀的文件、大量現金、印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡，亦有人身在澳門，疑在案發後負責用澳門賭博帳戶洗黑錢。警方亦正全力追緝幕後主腦身份。



9月18日﹕林作、KOL「陳怡」、6名JPEX關聯公司員工被捕



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JPEX｜被捕八人曝光 一人與幣少另案同屬被告 五人為平台員工

33歲男子林作﹕林作退出保險業界後，轉投虛擬貨幣投資市場，更在中環娛樂行開設場外找換店（OTC）「林作炒幣」，曾稱申請做JPEX合夥人。惟在證監會點名警告JPEX無牌後，林作表示已中止與JPEX合作，更曾到警署提供資料釐清與JPEX關係。他最終於18日上午被警方拘捕，OTC辦公室亦被警方搜查。林作在扣留兩日一夜後獲准保釋，離開警署時疑由女朋友裕美在正門聲東擊西，自己則從後門登車離開。他在22日召開記者會，交代他已退租辦公室及終止業務，並拒絕回應一切與案有關提問。

36歲女子KOL「陳怡」﹕原名陳穎怡，報稱是YouTuber。她早在2021年在尖沙咀開設第一間加密貨幣找換店陳大怡加密貨幣找換店（CYOTC），然後擴張，並在去年3月在元朗增設樓高兩層的地舖，佔地共2,000呎。自JPEX被證監會點名警告，陳穎怡便在社交平台對證監會口誅筆伐，炮轟：「可惜政府無立假新聞法，否則可以看到證監會全體職員一齊入獄。」又在影片內爆粗批評政府對JPEX「一味靠屈」。即使她被捕後獲准保釋，仍繼續在社交平台大放厥辭，並重申自己的立場不變。

31歲女子陳凱怡﹕根據商業登記，她是「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的擁有人。

22歲女子曾楚舜、22歲男子陳曉豪﹕分別報稱為大學三年級生及無業，先後擔任本港註冊公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」的公司秘書。

26歲男子鄧立迅﹕報稱是侍應，「Web3.0 Technical Support Limited（前身是JPEX Technical Support Co. Pty Ltd）」員工，於2022年12月一宗小額錢債申索案件中，與「幣少爺」黃鉦傑同列為被告。

26歲男子李承海、52歲女子鍾彩雲﹕澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」的員工。

9月20日﹕幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子被捕



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JPEX｜新被捕三人身份曝光：幣少助手莫浚廷、歌手dR.X、朱公子

25歲男子莫浚廷﹕報稱為司機，與澳洲註冊公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關。於2019年2月28日，與「幣少爺」黃鉦傑一同因涉嫌串謀詐騙，被商業罪案調查科拘捕。當時案情指，他們涉嫌以假聲明欺騙事主購買挖礦機，涉及金額為約300萬。

32歲男子黃浩邦﹕BeatBox藝人dR. X，亦是「猿人食品集團有限公司」的董事兼股東，於中環威靈頓街開設餐廳「Bored Garden無聊園」，發展餐廳兼加密貨幣找換店（OTC）的業務，又會舉辦 web3.0 聚會及講座。

31歲男子KOL「朱公子」﹕全名朱家輝，報稱YouTuber。自2020年成立「公子會K.T Club」，過去數年不斷擴張。他自稱「90後幣圈紅人」，經常在網上平台及講座上分享虛擬貨幣資訊。據其介紹，「公子會」主力提供加密貨幣場外交易服務（OTC），提供多種主流加密貨幣交易，致力推廣加密貨幣文化，讓更多人認識到加密貨幣等新型投資方式。

9月26日至28日﹕KOL「湘湘」、OTC店「Lupin」董事被捕



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JPEX案｜最新被捕3人包括KOL湘湘 UNICOIN職員 曾與蕭若元拍片

29歲女子KOL「湘湘」﹕「湘湘」姓梁，為場外找換店「UNICOIN」的駐場分析師，曾多次在網上宣傳JPEX，又稱以UNICOIN邀請碼註冊可享優惠。湘湘曾開辦YouTube頻道「湘湘投資日記」，教授新手如何投資加密貨幣，又在個人社交網站分享日常生活。她早前曾與名嘴蕭若元「蕭生」拍片談論加密貨幣。

23歲男子黃尚賢﹕OTC Money Lupin Limited的創辦人、首任董事及公司秘書。翻查資料，黃男亦於2022年1月以818萬買入日出康城物業。此外，Lupin OTC商標由Star Marketing Limited持有，公司9月25日申請解散。

23歲男子鍾韋軒﹕另一名OTC店「Lupin」董事。

9月26日至28日﹕4名被指是詐騙網絡中較核心人物被捕



JPEX案中，澳門司警拘捕兩名港人。（澳廣視提供）

JPEX案｜港澳再拘4人共18人落網 警調查進入詐騙網絡較核心部分

28歲黃姓男子﹕職業不詳，案中角色不詳，警方其單位檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。

28歲鄧姓男子﹕警方在一單位將他拘捕，搜屋時檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。

29歲盧姓男子﹕報稱網絡工程師。澳門司警指他是JPEX犯罪骨幹成員，兩地警方相信他們的角色為場外交易所（OTC）負責人，並在澳門進行洗黑錢犯罪活動。司警在其身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；香港警方亦從其在港住所檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元。

29歲何姓男子﹕報稱兌換店職員。澳門司警指他是JPEX犯罪骨幹成員，兩地警方相信他們的角色為場外交易所（OTC）負責人，並在澳門進行洗黑錢犯罪活動。司警在其身上檢獲50萬元賭場籌碼，警方其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款。