男拔生曾憲哲尋回｜父母函李家超：感激紀律部隊百折不撓尋找憲哲

拔萃男書院17歲男生曾憲哲Matthew，本月4日離開學校失蹤，至本月11日在馬鞍山郊野公園附近、離開主路徑約100米草叢尋回，清醒送院治理。有份參與搜救的民安隊，處長羅仁禮今日向民安隊成員發信，感謝他們在搜救行動中的表現，形容他們在短時間內全力投入山嶺搜救行動，「充分展現了民安隊的專業精神和熱誠態度，令市民大眾真切感受到民安隊對他們的關懷與照顧」。信中還附上曾憲哲父母致特首李家超的信函，內容亦表達了對各紀律部隊和義務搜救隊成員的感謝。



失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

曾憲哲父母在致李家超的信函中提及，他們在本月11日下午2時15分，接獲找到憲哲的喜訊後，「頓時和身旁的郊野義務搜尋隊員相擁，喜極而泣」，心情既激動，又感恩。兩人表示，他們除「感謝神的保守讓憲哲平安無事」，亦感激香港各紀律部隊百折不撓地尋找憲哲，「並成功地完成使命」。

搜索男拔生曾憲哲Ｍatthew的行動中，部分搜索範圍長滿高如半個人的野草。（警方提供）

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曾憲哲父母在感謝信當中，特別感謝警方港島總區失蹤人口調查組，指在與警方聯絡的8天當中，「不禁讚歎警隊的敬業樂業，為民服務的團隊精神」，形容警方「不但盡忠職守、有頭腦、有領導才能，更難能可貴的是有愛心，明白家人，也同樣迫切地想尋獲小兒」。

救援人員在連日上山搜索男拔生曾憲哲Matthew，持續暴雨下，山中出現有如激流的瀑布。（警方提供）

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同時，曾憲哲父母亦藉感謝信，向李家超讚揚參與搜救的隊伍，包括消防處、民安隊、政府飛行服務隊，以及拔萃男書院的家長、舊生、其他志願團體「甚至是陌生人」，均「上下一心自發地搜索和救人」。兩人表示希望這份精神延續下去，「令香港變得更美好」，並「祝福香港成為人情味首屈一指的國際都市」。

連日搜救曾憲哲的行動涉及範圍甚廣，圖中紅點是他最後被尋獲的位置，不同顏色的線條是搜救人員搜索過的山徑，而一個個方框範圍則是人員進行深度搜索的位置。（消防處圖片）

▼曾憲哲被尋獲後由直升機吊起送院▼



17歲男拔生曾憲哲（藍衣）失蹤第8日，10月11日在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查。（翁鈺輝攝）

▼曾憲哲送院後情況▼

