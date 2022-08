盤點5位刺青IG型男　個個高顔值Model級　紋身雖狂放不羈但養眼

紋身對於這個世代來說早就變成再正常不過的事情,而且紋身還有股一刺上就停不下來的魔力!紋身不僅可以帶給人狂放不羈、青春甚至是陰柔的感覺,紋身更能成為專屬的個人標誌!



因此搭編要來介紹 5 位各有各自魅力的刺青男孩們,如果最近想要紋身的搞不好還能因此找到靈感!

Sasha Trautvein @sashadidntwakeup

於時尚圈活躍的 Sasha ,最受人注目的紋身大概是臉上所刺的 ''Wake up'' 。讓人矛盾的是,仔細端詳後會發現他的眼神總是帶著一點迷濛的頹廢厭世感,而且好像從來無法清醒的感覺,這種特殊的個人風格也難怪會受到時尚圈的大愛!

Sasha 雖然於胸前刺了一隻大老鷹,但他稍微削瘦的身材,反而增添了一股陰柔的氣質!而於 Sasha 的 IG 上也不難發現他拍照時常常叼著一支煙,讓人不自覺連想到存在主義作家卡謬呢!

Sasha 也不特別崇尚潮牌,私底下的穿著給人非常簡單的感覺,而且他拍照的地點常常和一般網路紅人不同!搭編還沒看過那麼喜歡在垃圾堆中拍照的人啊!可惜的是他已經名草有主,女朋友還非常漂亮呢!大家欣賞看看就好吧!(哈哈哈)

Niko Lenti @nikolenti_10

意大利男模 Niko 濃密的黑色捲髮與鬍子給人成熟又狂野的風格。紋身也是幾乎爬滿了整個上半身和手臂,胸前的 ''I don't give a fuck'',也似乎像是代表著自己的人生哲學,而 Niko 也曾在 IG 上說到 ''My tattoo explain my life, don't tattoed for joke.'' 呢!

搭編覺得 Niko 將頭髮梳起時,整個人看起來更加成熟!還加上一點點Orlando Bloom的感覺,而他的濃眉搭配大眼也是不曉得迷死多少人!不知道大家覺得如何呢?

Jimmy Quaintance @therealjimmyq

多彩多藝的男模來了!Jimmy 除了是個專業紋身師、滑板高手外,他甚至是龐克搖滾樂團《Former Lovers》的主唱呢!而他飄逸的中長髮也帶給人一種說不出的憂鬱藝術家氣質!

Jimmy 還有一個很大的穿衣特徵,就是他超愛戴紳士帽!以一般男生而言,大部分都是偏愛毛帽居多,穿著紳士帽的可是非常少見呀!搭編認為除了紋身外,這也是他的個人特色之一!而且他還有一個興趣就是下廚煮晚餐!實在超讓人意外的呀!

Tanner Reese @tannerareese

Tanner 的紋身數量雖然相對起來較少,但他擁有的淺金色短髮、深色濃眉與藍色眼睛,一樣帶給人深刻的印象,讓人捨不得將視線轉移!

他的穿著風格也是非常多變,搭編從來沒想過有男生可以將牛仔吊帶褲穿得如此性感!看來早上想要清醒不需要咖啡,來張 Tanner 的照片可能還更有用!雖然 Tanner 也有了女朋友,但看看帥哥也不犯法,大家趕緊按下追蹤鍵吧!

Nicholas Angel @nicholaskalashnikov

總是有點往上看的戲謔眼神、非常有個性的鼻環和幾乎不離手的香煙,使 Nicholas 看起來就是個十足的壞男孩!雖然只是穿著簡單的素 T 和短毛帽,但也因為手臂上的紋身而不會導致整體太過平凡!

另外搭編還發現在 Nicholas 的照片中,這條金色的十字架項鍊的出鏡率非常高,幾乎是每張照片都有啊! Nicholas 也常常不穿上衣就拍照,實在是造福了不少女粉絲!

Dappei 結語:

看完以上 5 位型男,是不是有種瞬間想紋身的衝動呢?搭編覺得每位都好有自己的特色,而且他們的穿衣風格都很有特色,甚至還能從中偷學到一些穿搭小技巧,因此趕快去追蹤吧!



