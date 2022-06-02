炎夏｜盤點網上6大避暑方法 編輯推介4個消暑法寶趕走暑氣！

踏入六月，香港亦正式進入夏天，天氣變得又熱又侷促，稍不留神就容易中暑。網上流傳不少避暑方法，究竟這些方法有無用？同時向各讀者推介4個消暑法寶，幫大家趕走暑氣，不論出門在外、上班或是在家也不怕被炎夏折磨！

網上流傳不少避暑方法，究竟這些方法有無用？ (圖片: FreePik)

盤點網上6大避暑方法

以溫水代替冷飲



夏日炎炎，來一杯冰涼飲品實在爽快！雖然入口一刻十分涼快，但其實冷飲並不能幫助身體降溫消暑，反而會令體內中心溫度急速下降，觸發身體升溫機制以維持人體溫度，令體溫不跌反增。要讓體內溫度下降，最好方法是飲用室溫開水，少飲冰涼且帶甜的飲品。含糖的飲品會令細胞不易利用水分，影響身體散熱；溫水則會令心管擴張，有助消暑降溫。

雖然入口一刻十分涼快，但其實冷飲並不能幫助身體降溫消暑 (圖片: FreePik)

適當進食涼性、消暑食材



天時暑熱，可以在日常飲食中多加入偏涼性的食物，如西瓜、苦瓜、冬瓜、蓮藕、綠豆、仙草等涼性食材，都有助清熱利濕，涼血解暑。惟需配合個人體質適當食用，寒底人士不宜進食太多，以免引發腹瀉或手腳冰冷等症狀。

夏天食瓜類是不錯的消暑選擇 (圖片: HK01)

注意飲食節奏及配搭



腸胃消化時會耗用身體能量並釋出少量熱能，令體溫上升，故夏天飲食宜清淡，少食刺激性、難消化的食物，同時注意不宜進食過急及過飽。咖啡、酒精或辛辣的食物都會促進新陳代謝，使人愈飲愈渴，且讓體內溫度上升。

夏天飲食宜清淡，少食刺激性、難消化的食物 (圖片: brookelark／Unsplash)

沖涼水溫要適中



大汗淋漓時沖個凍水涼感覺暢快無比，但事實上對體內降溫毫無幫助。當皮膚表面接觸到凍水時，血管會隨之收縮以減少體內熱能流失，反而會使體溫升高；建議使用25-30度左右溫水沖涼，避免適得其反。

大汗淋漓時沖個凍水涼感覺暢快無比，但事實上對體內降溫毫無幫助 (圖片: FreePik)

穿淺色衣服



淺色衣服可以將紫外線反射出去，相反深色衣服則會將陽光的熱力吸收，使身體難以散熱；同時可選擇比較透氣、排汗且寬鬆的衣物材質，加速身體散熱。

心靜自然涼



這並不是全無科學根據的！心情經常感到煩躁、焦慮、起伏不定，體內交感神經興奮性及腎上腺素分泌就會上升，代謝與心率會隨之加快，使體內所產生的熱量增加，繼而令體溫上升。因此，保持心態開朗、平靜，的確能使體溫保持穩定的狀態；但當然，體溫仍會受外在因素影響，如氣溫、濕度、通風等。

保持心態開朗、平靜，的確能使體溫保持穩定的狀態 (圖片: FreePik)

編輯推介4個消暑法寶趕走暑氣！

以上6個方法都能有助維持體溫，盡可能減少中暑的機會，但外在環境仍是導致體溫有大幅度轉變的主因，尤其是香港這種濕熱天氣，加上大部分樓宇相距極近，家中環境不通風可謂十分常見，編輯將推介４個消暑法寶助大家趕走暑氣！

編輯將推介４個消暑法寶助大家趕走暑氣 (圖片: HK01)

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