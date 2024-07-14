章小蕙頭皮護理第1步：選一把好梳子　tek、Tangle Teezer、Aveda

章小蕙說：「頭皮護理第一步，就是投資一支好梳子！」選擇好的梳子不但可以避免梳髮時的摩擦糾結，更能當作按摩梳按摩頭皮活絡循環，讓頭皮保養事半功倍！



這次就讓小編來分享網友推薦最好用的梳子，tek、Aveda、王妃梳都是寶藏！還要加碼清潔梳子怎麼做！

清洗髮梳子及品牌選擇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

章小蕙清洗髮梳及品牌選擇（小紅書@章小蕙；01製圖）

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清洗梳子這樣做

投資一支好梳子，也要好好照顧它、定時清潔梳子，才能延長梳子使用壽命！除了挑起糾結的髮絲，清潔梳子還能怎麼做呢？來看以下梳子清潔教學4步驟：

STEP 1：除了徒手將梳子表面的髮絲挑起外，建議使用更專業的「髮梳專用清潔刷」，以尖端的刷子深入梳齒的縫隙，刮除細毛、髮絲等髒汙。



STEP 2：搭配弱酸性洗髮精刷洗，將洗髮精加水產生細緻的泡沫，再均勻塗抹於梳子表面並輕搓梳版與梳柄，可讓泡沫吸附油脂與髒汙。



STEP 3：以流動的水清除表面泡沫，避免浸泡而造成木頭變質。



STEP 4：沖洗後可以輕輕甩乾放置通風處，並且梳齒朝下陰乾，讓水分透過氣孔流出，才能避免因潮濕而產生黴菌或變質。



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HERCULES SAGEMANN頭皮按摩梳

章小蕙自用20幾年的梳子，就是來自德國的Hercules頭皮按摩梳，創立於1856年歐洲專業沙龍，使用濃密而短的鬃毛梳齒，可以輕鬆地貼著頭皮按摩、梳順髮尾與梳蓬髮根，底座的氣墊柔軟而富有彈性，能減輕梳齒摩擦的力道，章小蕙說：

我一支梳子都可以用10-20年，在能力範圍買一支最好的梳子，就是一輩子的投資！

tek天然梣木按摩梳梳王

來自意大利的原木手工精品梳具tek，是意大利匠人以細膩手工打造而成，明星商品原木按摩梳「梳王」，就精選26mm鵝耳櫪木長梳齒可深入豐厚髮絲，天然的原木彈性與圓滑細緻的梳齒打磨，能柔軟按摩頭皮並促進血液循環！不只是梳子更是最佳頭皮按摩器！使用天然材質打造的梳王，除了能防止靜電讓髮絲更無負擔外，以圓滑的梳齒輕柔點壓重點部位，能讓頭皮與心情一起放鬆，讓頭皮護理更深層有效率！

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AVEDA木質髮梳

AVEDA熱銷多年的木質髮梳，從沒下廣告美容編輯卻人手一支，小編最常用的氣墊木梳也是它！寬大的梳齒面積，齒縫也相當寬，捲髮、直髮都很好梳開，不會有卡住拉扯的情形，搭配長握柄設計，在家就可以輕鬆幫自己吹整頭髮之外，更是按摩頭皮的最佳幫手，彈性十足的緩衝氣墊，梳髮時就像在做頭皮SPA般的舒服！

Tangle Teezer護髮梳

講到護髮梳應該沒有人不認識它，神奇梳齒專家Tangle Teezer全球已熱銷突破一億支！符合手掌人體工學的英國知名髮梳Tangle Teezer，由於受到凱特王妃喜愛，因此Tangle Teezer護髮梳也被稱作「王妃梳」、也有TT梳的暱稱，造型小小的很好握，雙層齒梳設計能輕鬆梳開糾結髮絲，乾髮溼髮用都OK！最狂的是連毛燥都能柔順撫平，不怕拉扯掉頭髮，小編自己也是愛用者！

值得一提的是，Tangle Teezer也推出了毛孩寵物梳PET TEEZER，同樣使用專利雙層齒梳，長梳齒能輕柔去除污垢與廢毛、短梳齒能滑順毛髮防止糾結，特殊設計能抓住毛髮、易清潔，不沾黏不掉落也不生鏽，最棒的是類矽膠材質柔軟親膚，即使幼犬嬌弱肌膚也不怕刮傷！在幫毛孩梳理毛髮時無須任何手勢、各種方向都能快速輕鬆地完成梳理！毛孩寵物梳PET TEEZER共推出4款，《毛孩順毛梳》專門梳理廢毛、《毛孩順結梳》和《毛孩幼犬梳》專門梳理糾結，還有可愛貓掌造型《毛孩貓咪梳》，寵愛毛小孩也別忘記幫牠準備一款好梳子喔！

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