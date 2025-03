保濕噴霧推薦2025｜10大實用保濕噴霧：一支解決補濕／紓敏／定妝

保濕噴霧推薦|天氣回溫,補濕當然是首要事,特別是在太陽底下活動、密密出入室內外環境亦會對皮膚造成挑戰。想維持保濕,除了日夜間護理要做足外,持妝期間亦要不時補充水份。想要一支多效、不破壞底妝的產品,選擇保濕噴霧就最好不過,一次過解決保濕、紓敏以及定妝!



想要一支多效的保濕噴霧?MAKE UP FOR EVER這支全新配方,新加入透明質酸及蘆薈萃取,集持妝與即時保濕於一身,加上能夠噴出細密噴霧的噴嘴設計,讓人不禁一噴愛上!

保濕噴霧推薦: MAKE UP FOR EVER極持妝保濕噴霧 100ml HK$260(MAKE UP FOR EVER)