血型減肥法用對瘦7-8kg！O型少吃豆類多吃牛肉　B型避開澱粉食物

你也試過無數減肥方法卻總是失敗嗎？問題可能不在意志力，而是你的血型！



根據美國自然療法醫師 Peter J. D’Adamo 所提出的《不同血型不同飲食》理論，血型減肥法主張：每種血型適合不同的飲食方式，吃對才能真正瘦得健康有效。馬上來看看你的血型該怎麼吃，才不再減肥破功！

4種血型減肥法（Unsplash@adel-grober；01製圖）

每種血型適合不同的飲食方式，快來看看你適合哪種減肥法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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血型減肥法原理

血型減肥法原理其實是根據不同血型的人對食物的消化吸收能力不同，要懂得去選擇吃自己比較容易消化的食物，從而去提高減脂效率，在小紅書有網友實測，照著血型減肥法做了之後，真的瘦了7-8公斤！

A型：蔬食+伸展型運動

A型的人特點是一般胃酸分泌較少，腸胃道消化能力較差，比較適合吃植物性蛋白質，但許多A型血的人卻大多偏愛肉食。如果A型血的人想要瘦下來，就要慎選肉類，建議攝取海鮮、雞肉等白肉、並搭配植物性蛋白質如豆類、豆腐、穀物。以食物種類來說，蔬食更適合A型人，也推薦搭配安定、穩定的運動，例如皮拉提斯、瑜伽等伸展型運動。

B型：避吃澱粉+有氧運動

B型人在飲食方面可說是擁有天生優勢，各種食物都相當適合，什麼都能吃、也有很好的消化代謝功能，只有小麥、玉米等澱粉麩質要減少進食，因為其中含有的成分會使代謝變慢。運動方面建議可以多嘗試一些消耗體力的運動，例如游泳、長跑、有氧運動等。

AB型：均衡飲食+葡萄柚減肥

AB型的人腸胃比較敏感一點，不適合大量的肉類與乳製品，想要減肥的AB型人，飲食方面可以從「簡單烹調、營養均衡」下手，值得一提的是AB型的人最適合吃的水果是葡萄柚，葡萄柚含有一種微苦的成分叫「柚皮苷」有抑制食慾的作用，其豐富的纖維質和維他命，也能幫助代謝脂肪。運動方面宜靜宜動，可視當天心情來選擇游泳、瑜珈等運動。

O型：牛排減肥法+重訓

O型人則與A型相反，較不適合植物性蛋白質，可以大膽吃肉！O型人不易消化豆類、乳製品與澱粉穀類食物，晚餐可以實施減澱粉、平常也要少喝乳製品，可以嘗試牛排減肥法以肉類蛋白質為主食。另外O型人相較於其他血型，屬於精力旺盛一族，適合制定一套消耗體力的固定運動，像是鍛鍊體能的重訓、TABATA等。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】