5款「偽素顏」粉底液推薦　妝效自然零粉感　打造天生透亮好膚質

2025年下半年「偽素顏」底妝再次成為熱門關鍵字！很多人想要畫出沒有粉感、乾淨透亮的淡妝，但常常陷入兩難：只用飾底乳遮瑕力不夠，一上粉底卻又容易厚重顯假面。其實，現在有越來越多兼具保養功效的 「輕底妝」 新品，不僅能修飾膚色、隱形毛孔，還能維持肌膚水潤光澤，讓妝感看起來像天生好皮膚。



接下來就幫大家精選幾款最新話題輕底妝好物，想畫出零粉感的自然妝效，這些清單絕對不能錯過！

5款「偽素顏」粉底液，上臉輕薄、精華加持養膚，打造天生好皮膚感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款輕薄養膚「偽素顏」粉底液（01製圖）

1. YSL 恆時亮肌修護粉底液

YSL第一支粉底露登場！靈感源自2024秋冬大秀的絲緞光澤，質地流動如精華露，輕盈貼膚卻擁有高遮瑕與全天持妝力，讓底妝如第二層肌膚般自然呼吸。這次YSL突破光澤型粉底易暗沉的宿命，首度加入「動態遮瑕粉體」與「持久成膜科技」，一抹形成超薄持妝膜，妝效24小時持久不間斷，從早到晚維持明亮裸光感。

內含被譽為「液態黃金」的天然堅果油精萃，注入光澤同時保有零黏膩的輕盈膚感。更融入高達78%保養精華：小分子玻尿酸深層補水、維他命B3均勻提亮、以及源自奧里卡花園的茉莉花精萃舒緩肌膚，讓上妝同時完成高效保養。輕抹之間，肌膚宛若自帶高級濾鏡，全天閃耀裸光美肌。

YSL 恆時亮肌修護粉底液，全11色，25ml，$650



2. SUQQU 晶采潤澤修顏乳

乾燥是肌膚暗沉、粗糙的元兇，SUQQU耗費10年打造全新「護膚型粉底」，讓你帶妝也能持續補水！這款底妝神器將顏料融入豐潤保濕霜，彷彿護膚霜般滋養肌膚，輕盈潤飾膚色，呈現剛保養完的清透光澤。塗抹瞬間，肌膚水潤柔嫩，含水量還能持續提升，帶妝一整天也不怕乾燥！

SUQQU首創「柔軟固態膠囊技術」，將胺基酸塗層顏料封入膏狀油質，包覆於保濕霜中，讓顏料不直接接觸肌膚，輕柔貼合，舒適無負擔。搭配高保濕植物成分，形成柔軟保濕膜，鎖水同時抵禦紫外線與乾燥侵襲。質地輕盈不黏膩，無需妝前打底，一抹即現瑩潤透亮妝效，宛如素肌天生光彩！

SUQQU 晶采潤澤修顏乳，全3色，SPF38 PA++，40g，$500



3. CLARINS 絲滑透薄精華底霜

CLARINS全新「絲滑透薄精華底霜」，專為濕熱氣候與長時間上妝需求打造！以97%精華成分融合70年植萃科研，讓它不只是妝前乳，更是養膚神器，單擦透出蜜光素顏美，搭底妝超服貼、不起屑，完美應對亞洲膚質。

核心植萃包括有機可可萃取、草莓樹果與柳草萃取、神經醯胺修護屏障，控油穩膚，同時帶來澎潤光澤感。質地輕盈如精華，吸收快不黏膩，更以「植萃磁力鎖妝科技」與HD珍珠光感粒子，柔焦毛孔、精準提亮，呈現自然濾鏡妝效。

CLARINS 絲滑透薄精華底霜，SPF30 PA+++，30ml，$310



4. THREE 3合1無瑕美肌防曬底霜

素肌之美，不是濃妝堆疊，而是肌膚自身的光澤、透明感與血色。THREE一直以「生命感」為底妝核心，讓每個人與生俱來的美自然顯現。新推出的「3合1無瑕美肌防曬底霜」日本同步發售，香港官網有售！

這款粉凝霜結合高防曬 SPF50+/PA++++ 與絲霧光感薄膜技術，能在高效防曬同時，打造輕盈無負擔的柔霧妝感。一步完成 防曬、潤色、修飾，讓底妝更服貼持久。

THREE 3合1無瑕美肌防曬底霜，SPF50+/PA++++，UV耐水性★★，全3色，30g，$350



5. MAQuillAGE 水蜜光精華無瑕粉底

MAQuillAGE最熱賣「#牛奶粉底」在今年重磅升級，搭載資生堂獨家「Serum First Technology 精華裹妝科技」，顛覆傳統粉底！以精華液包覆粉體，塗抹時先釋放高保濕精華，深層滋潤肌膚，再以高延展粉體打造服貼無瑕妝感，輕薄透亮又超保濕！

結合「甘氨醯甘氨酸」與「長效潤澤精華」，深入肌底，細緻毛孔、撫平紋路，呈現水蜜光澤，如彈性薄膜般貼合臉部輪廓，打造立體小顏妝效，持妝13小時不脫妝！全新遮瑕粉末配方，絲滑不卡粉，兼顧高遮瑕與零黏膩。

MAQuillAGE 水蜜光精華無瑕粉底，全5色，SPF50+/PA++++，24ml，約$257



