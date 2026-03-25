遮黑眼圈怕卡粉顯紋？大師親授熟齡遮瑕技巧　40+魚尾紋也零粉痕

隨著年齡增長，眼周狀態往往是最先出現變化的部位。細紋、乾燥感一旦變明顯，遮瑕就不再只是「蓋住黑眼圈」這麼簡單，還要兼顧如何在修飾暗沉的同時，避免卡粉、顯紋，讓眼下看起來依然平滑自然。



IG擁有超過80萬粉絲的 NARS 全球彩妝師 Vincent Ford，便針對「年輕肌」與「熟齡肌」不同的眼周狀態，分享一套實用的眼下遮瑕技巧，精準解決許多人最在意的「卡粉＋顯紋路」痛點。

彩妝師親授眼下遮瑕技巧（IG@vincentford；01製圖）

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「年輕肌」黑眼圈遮瑕：打好底、輕定妝

對於眼下紋路尚不明顯、但容易有黑眼圈困擾的年輕肌膚，Vincent Ford 建議先從「妝前打底」做起。他會先在眼周薄擦一層保濕度高、延展性好的妝前乳，再疊加遮瑕膏，最後以透明蜜粉輕輕定妝。

這樣的順序能讓遮瑕膏更服貼，不容易卡進細紋，也能延長持妝度，同時保留眼周自然的光澤感。

「熟齡肌」黑眼圈遮瑕：減量、找紋路、再定妝

如果是細紋較多、有魚尾紋、眼下容易顯乾的熟齡肌，遮瑕的關鍵在於「產品選擇」與「上妝手法」。Vincent Ford 指出，妝前乳必須與遮瑕膏質地相容，不易起屑或分離，而遮瑕產品本身也要足夠滋潤，避免乾燥感放大紋路。

上妝時，他偏好以「輕拍、按壓」的方式取代來回推抹。實際操作時，可以稍微瞇起眼睛觀察眼下紋路的走向，同時先將遮瑕膏薄薄拍開，放鬆眼周之後，再針對容易卡粉的凹陷處，用棉花棒把多餘的遮瑕輕輕「擦掉」。這個步驟能有效減少粉體堆積在細紋裏，讓妝感更乾淨。

定妝關鍵：讓蜜粉也有保濕感

在定妝階段，Vincent Ford 特別提醒熟齡肌不要直接使用乾粉。他會先在刷具上噴一點保濕型定妝噴霧，再沾取透明蜜粉，輕輕按壓在遮瑕完成的眼下肌膚。這樣能提升粉體的保濕度，降低乾粉吸走水分的風險，同時讓遮瑕更持久、不易脫妝。

為什麼眼下容易卡粉顯紋？

從 Vincent Ford 的示範可以發現，細紋之所以特別容易顯粉痕，並不是遮瑕「不夠好」，而是紋路凹陷處堆積了過多產品。透過先看清紋路位置、再減少多餘遮瑕的方式，就能大幅改善卡粉問題，讓眼下看起來更平整。

整體來說，眼下遮瑕想要自然又耐看，關鍵在於「保濕優先、薄擦少量、精準定妝」。尤其是眼周細紋明顯、容易卡粉的人，只要掌握這套技巧，不僅能修飾黑眼圈，也能讓眼周妝感更細緻服貼，看起來自然年輕許多。

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