凍齡女神舒淇瘦身餐單曝光　靠「7天排毒餐+1飲品」養成易瘦體質

49歲的舒淇除了擁有精湛的演技和亮麗的外型，身材和膚況也一直都保養得非常好，經常在社交平台上曬出零濾鏡的素顏照，台灣營養師高敏敏在Facebook上公開舒淇的6大瘦身秘訣，以及7天排毒餐的食譜。



但是營養師也個別提醒，並不是每個人都適用這種瘦身方法，尤其是這5類人記得不要隨意嘗試，一起來看看舒淇長年維持身材的秘訣吧～

舒淇6個長年維持身材的瘦身秘訣，5類人謹慎嘗試（點擊放大瀏覽）▼▼▼

舒淇6個瘦身秘訣，5類人謹慎嘗試（sqwhat@IG；01製圖）

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1. 7天排毒餐

舒淇曾分享自己的7天排毒餐！連續七天且每餐都會有三色新鮮蔬菜，會以少油、低鈉的烹調方式，也可以選擇汆燙或是涼拌的方式來進食，但在這七天排毒餐雖然會攝取大量蔬果，但由於缺少蛋白質和澱粉，所以營養師建議不要長時間執行，以免因為營養不足而造成低血糖、頭暈等症狀出現！

2. 瑜珈運動

舒淇平時會利用瑜珈動作幫助伸展、放鬆肌肉，瑜珈動作結合多種動作，包括弓式、眼鏡蛇式、嬰兒式、貓式、下犬式等等，一方面可以訓練到各種不同的部位之外，也是舒淇長年得已維持女神體態的原因！

3. 睡前抬腿

女明星經常穿上高跟鞋出席各大場合，舒淇就會在每天晚上睡覺前除了做抬腿運動之外，還會搭配空中腳踏車、靠牆抬腿以及側抬腿，也會利用看電視的時間，將兩手高舉貼在耳朵一分鐘，接著慢慢畫圓放下，重複這幾個動作不僅可以鍛鍊出美腿，還有瘦手臂、鍛鍊核心的功效喔！

4. 睡前不進食

為了不讓身體負擔太大，舒淇在睡覺前5-6小時不會吃東西、喝酒，讓身體能夠有足夠充足的時間來消化今天進食一整天的食物。

5. 飯後不坐

很多人吃完飯之後就會癱坐在沙發上休息，但營養師建議大家飯後可以站立20分鐘，幫助減少腹部囤積脂肪、消小腹，舒淇會利用這段站立的時間來打電動，這樣就不會覺得時間過得很慢了！

6. 早晚喝小麥草汁

國外非常流行的小麥草汁也是舒淇的瘦身秘訣之一！小麥草汁含有豐富的維生素、纖維素之外，還有幫助腸胃蠕動、清腸胃的功效，但由於小麥草汁屬於將高鉀食物，所以營養師建議，如果有腎臟疾病、需要限鉀的姐妹們要記得適量攝取！

5種類型的人不要輕易嘗試

最後營養師特別提醒以下5類型的人，不要輕易嘗試舒淇的7天排毒餐，包括高血糖/糖尿病患者、懷孕/哺乳媽、飲食失調疾病者、腸胃功能不好者、青少年/發育期孩童，這些人若是不當使用排毒餐，很有可能會對身體造成負擔，所以每個人一定要選擇最適合自己的瘦身方式，利用健康的減肥方式來達到自己理想中的體態！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】