眼皮下垂看著老10歲？醫師揭眼周保養5個關鍵延緩老態　附4款眼霜

眼睛是靈魂之窗，一旦眼神顯得疲憊、眼型開始下垂，就會視覺瞬間老10歲！偏偏不少人仗著年輕，忽略眼周保養，甚至將眼霜視為智商稅。



事實上，台灣綺顏診所皮膚科主治醫師詹育彰醫師指出，老化並非單純來自年齡，而是細胞層級的功能變化。當細胞進入衰老狀態，會釋放 SASP 因子（細胞老化相關的分泌表型因子），長期累積可能引發慢性發炎，甚至影響周圍健康細胞，加速老化。

保養向來重在預防，除了調整生活習慣，眼周日常照護更不能忽視。以下整理簡單實用的眼周保養重點，掌握幾個原則，就能幫助延緩老態。

眼周5個保養原則（點擊放大瀏覽）▼▼▼

眼周5個保養原則，附4款眼霜推薦（01製圖；AI生成圖）

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1. 眼周也要防曬

談到防老抗皺的關鍵，詹育彰醫師表示，首要原則是讓肌膚維持飽滿與穩定狀態。其中，「防曬」仍是最基礎、也最重要的一步。他強調，防曬不只臉部，連上眼皮等容易被忽略的部位也應確實塗抹，才能全面降低光老化風險。

2. A醇是醫界公認最有效成分

在抗老保養成分方面，詹育彰醫師指出，目前醫界公認效果最明確的仍是A醇（維他命A衍生物），不僅有助於抗老與淡化細紋，對改善毛孔與粉刺問題也相當有效。

他也破除「抗老只能等熟齡再開始」的迷思，表示A醇並不限於輕熟齡族群，年輕肌膚同樣可以在專業建議下使用，越早建立正確保養觀念，越有助於延緩老化的發生。

3. 加速老化的動作行為要避免

詹育彰醫師指出，過度用力的表情動作，其實是加速臉部老化的重要NG行為之一。像是愛笑、常皺眉的人，若表情時習慣過度擠壓肌肉，動態紋久了就容易轉變為細紋甚至靜態皺紋。

而現在很多人會透過肉毒桿菌素及電音波等醫美療程來改善靜態紋，詹醫師說明，肉毒桿菌素的作用在於讓肌肉適度放鬆，減少出力過猛所造成的紋路。許多年輕人誤以為肉毒桿菌素是「老了才需要」，其實觀念正好相反。

詹醫師強調，對於表情豐富、容易皺眉或大笑的人，反而應及早進行預防性治療，避免長期反覆擠壓導致靜態紋形成。一旦出現靜態紋，後續往往還需要透過玻尿酸填補，治療相對更複雜。相較之下，電波、音波等「先破壞再建設」的療程，則不建議過早進行；而肉毒桿菌素與填充治療，適度提早介入，反而有助於延緩老化。

4. 保濕是預防皺紋的關鍵

詹醫師表示，乾燥的肌膚更容易在表情時產生紋路，當皮膚角質層保濕充足、厚度增加，即使表情力道相同，也較不容易被擠出明顯皺紋。因此眼周等脆弱部位，更需要使用滋潤型保養品，長期下來對維持肌膚平滑度確實有明顯差異。

至於眼霜是智商稅嗎？不能直接用乳霜就好嗎？詹醫師表示，由於眼周肌膚結構本就比臉部更薄、更脆弱，因此許多眼霜在有效成分的濃度上，反而會比臉部保養品來得低，目的是降低刺激風險。

他指出，即使是A醇這類公認有效的抗老成分，眼周產品的濃度通常也會調降。若濃度過高，容易引發乾燥、泛紅、搔癢等不適反應，反而影響肌膚穩定度。因此，眼周保養應以溫和與耐受性為優先考量。詹醫師建議，即使市面上有標榜高效或高濃度的產品，是否適合仍需視個人膚況而定，能否長期使用、不造成刺激，才是眼周抗老能否發揮效果的關鍵。

5. 抗氧化同樣重要

年齡增長就等於老化嗎？其實不然。詹育彰醫師進一步補充，環境中的自由基與過氧化物，也是加速肌膚老化的重要推手。當體內外累積過多自由基，會使肌膚長期處於高氧化壓力狀態，老化速度自然加快。

他指出，像是空氣汙染嚴重、紫外線強烈的環境，或長期暴露在二手煙、油煙多的場所，都會增加過氧化物與自由基的生成，進一步傷害皮膚結構，使老化提早發生。因此，除了日常保養與醫美治療，降低環境傷害、做好防曬與抗氧化，同樣是延緩老化不可忽視的一環。

4款眼霜推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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①SHISEIDO賦活緊緻提拉眼霜

SHISEIDO激抗痕系列推出新品「賦活緊緻提拉眼霜」，搭載全新微導賦活科技™，結合珍稀緋紅花緊緻活萃與溫和緩釋型「A醇ACE」，協助調理眼周膚況、提升彈潤與明亮感。質地細緻好吸收，搭配專屬眼部按摩棒，使用時可進行冰鎮按摩，幫助舒緩浮腫、放鬆眼周肌膚。日常保養中持續使用，讓眼周看起來更平滑細緻，展現清新有精神的眼神狀態，2026.1.1上市。

SHISEIDO賦活緊緻提拉眼霜，15ml，$670



②ELIXIR高純維A重點膠原抗皺霜

全球銷量突破1,300萬支，如今升級再進化！結合日本厚生省認證的「高純度A醇」與獨家「超能膠原因子™」，從14萬種成分中精選，促進肌膚保濕與彈力，幫助肌膚維持緊緻光澤。搭配「極酵緊膚複合精華」能滋潤肌膚、提升保濕力，讓肌膚展現澎潤光采。於早晚保養的最後步驟，針對眼周、唇周及皺紋部位輕柔塗抹。

ELIXIR高純維A重點膠原抗皺霜，15g/$439；22g/$585



③DermaAngel護妍天使0.3%緊緻撫紋A醇亮眼霜

專為眼周設計，透過複合型5A醇分階段釋放，溫和調理細紋與乾燥紋路。配方結合普拉斯鏈與亮眼四胜肽，協助提升眼周彈潤度並調理暗沉，再加入咖啡因成分，使眼周看起來更有精神。搭配低敏−2°C冰感速導陶瓷按摩頭，塗抹同時帶來清涼舒緩感受，讓日常眼周保養如同輕柔SPA，逐步展現明亮自信的眼神狀態。

DermaAngel護妍天使0.3%緊緻撫紋A醇亮眼霜，15ml



④NU SKIN活顏深層抗皺精華

活顏抗老系列以「預防+修護肌因科技」為核心，幫助掌握肌膚節奏，這款精華能協助改善明顯紋路並提升肌膚平滑度。配方結合抗老雙胜肽（三胜肽、四胜肽），並添加積雪草、馬齒莧與甜杏仁萃取，能溫和調理細紋困擾，使膚觸更顯細緻。建議每日早晚於清潔與化妝水後使用，取適量均勻塗抹於眼唇周與前額等易產生細紋部位，作為日常加強保養。

NU SKIN活顏深層抗皺精華，30ml



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