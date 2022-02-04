38歲桂綸鎂佛系Keep fit 4招｜不戒口更易瘦　19年來維持纖瘦脫俗

桂綸鎂在演藝圈就如同仙女般的存在，出演電影時的精湛演技讓人大讚，而且每次出席重要場合，仙氣滿滿的姿態，都成為目光焦點！



究竟，桂綸鎂如何從出道到現在，都一直維持住纖瘦體型呢？秘訣就來分享~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 飲食吃原型食物、少油為關鍵

桂綸鎂對於減肥很佛系，不吃仙女餐也不做激烈斷食，而是利用日常的健康飲食來維持身材！桂綸鎂飲食以原型食物、少油為主，也會請助理幫忙煮湯，她最愛粟米排骨湯或白蘿蔔排骨湯，再配點麵條，讓身體維持無負擔的清爽狀態。

2. 不刻意忌口就不暴食

相較於其他女明星會刻意忌口，桂綸鎂表示自己也會有想大吃一頓、吃垃圾食物的時候，而這時就會放寬心胸去吃，因為過度的壓抑反而容易造成暴飲暴食，所以想吃的時候就吃，只要知道適可而止，就絕對沒問題喔！

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3. 靠散步快走來流汗

因為演員的工作時間不定，難維持運動習慣。所以，桂綸鎂表示自己不會特別去健身房運動，而是利用午休、外出等零碎時間，進行快走讓自己流汗，達到消耗熱量、促進代謝的效果。

4. 不讓壓力胖找上門

覺得太累或身體疲憊，桂綸鎂會吃保健食品來補充營養，像是每天都要吃的維他命、蔓越莓錠，還會喝膠原蛋白飲，維持身體狀態順便兼顧肌膚保養！另外，紓解壓力也是桂綸鎂的維持身材的關鍵，她曾表示過，壓力累績太多，除了直接影響身體健康，間接也會變胖！所以，當面對壓力時會自己一個人獨處，然後思考壓力的來源是什麼，面對它、處理它，之後好好呼吸、睡個好覺，繼續向前！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】