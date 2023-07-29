減手臂｜5分鐘「天鵝臂運動」網民實測1星期減肥 成功可減3cm

【減手臂】贅肉絕對是女生們的敵人，不難發現女生一年到晚都是在致力減肥，不論減肥運動、減肥食譜都會一一嘗試。因為身上贅肉煩人，特別是上身的贅肉，虎背熊腰除了影響外觀，更會感覺顯老，手臂過多的贅肉更會遊走，造成副乳、背後贅肉。要針對常見的手臂贅肉、背部贅肉等，大家不妨學習以下內地網友「Abby 吳小敏」實測分享的減手臂運動。



這款運動相當方便，每天只需5分鐘，坐著、跪著、企立時都不受阻。這套「天鵝臂運動」能夠針對手臂、背部肌肉作訓練，訓練成果可見網友只用一星期時間就成功減掉3cm，令手臂明顯瘦下來。

「天鵝臂運動」能夠針對手臂、背部肌肉作訓練（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：1. 上舉雙臂 小幅度打圈 30秒

大家可以深呼吸一口氣，然後盡量伸直整個人，注意不要彎腰或讓屁股下沉，這樣會加重腰部壓力，反而造成痛症。伸直整個人後，再高舉雙臂，然後以一個「0」字作小幅度打圈作30秒，這樣可以同時訓練背部、手臂與肩膀肌肉。

減手臂運動：1. 上舉雙臂 小幅度打圈 30秒（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：2. 雙手平舉 上下擺動 30秒

繼續保持伸直整個人，然後將雙手打開至肩寬，從平舉位置向上下擺動，幅度大約由微高於肩膀到腰間，像隻小鳥擺動雙翅般30秒。

減手臂運動：2. 雙手平舉 上下擺動 30秒（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：3. 雙臂前舉 上下擺動 30秒

繼續保持直腰，像個殭屍般向前直舉雙臂，然後從平舉到腰間，大幅度地上下擺動雙手，記緊兩手動作要保持一致。

減手臂運動：3. 雙臂前舉 上下擺動 30秒（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：4. 打開雙手 前後擺動 30秒

雙手打開，然後將掌手向後翻，像個大衣架般，再向後背靠攏。記緊使用背部肌肉帶動，過程中不要聳肩，先放鬆肩膊，靠攏時才夾背，這樣才能夠成功鍛鍊到斜方肌、菱形肌。

減手臂運動：4. 打開雙手 前後擺動 30秒（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：5. 雙手交叉 30秒

為了更加針對手臂與背部肌肉，我們先將雙手向前伸直，左右手以交叉的方法上下交疊。

減手臂運動：5. 雙手交叉 30秒（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：6. 指尖併靠 上下拜拜 30秒

繼續向前伸直雙手，然後併靠雙手，重疊雙手的指尖位置，再從頭部大幅度向腿部擺動。

減手臂運動：6. 指尖併靠 上下拜拜 30秒（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：7. 手部三角形擺動 30秒

這個動作與游泳中的蛙式有著異曲同工之妙，向前伸直併靠雙手，重疊兩手的指尖，然後像個三角形般，先前再後地收放。

減手臂運動：7. 手部三角形擺動 30秒（RED@Abby 吳小敏）

減手臂運動：8. 雙臂夾肘 30秒

這個動作與第4個夾背動作有點類似，先將雙手呈90度，打開至肩寬，然後再以保持雙手角度，向前併靠，目標是碰到雙手的手肘與手掌。

減手臂運動：9. 雙手左右劈 30秒

最後，將兩手併靠合掌，向前伸直雙手，把雙手幻想成一把刀劍，轉腰揮向左腰旁，像劈開西瓜般，再揮向另一邊。