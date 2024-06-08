LISA準備回歸樂壇推新歌！4招修身秘訣維持45kg、20吋黃蜂腰

韓國女團BLACKPINK成員LISA，於年初時創辦個人品牌LLOUD，早前更加入美國唱片公司RCA Records，準備進攻歐美界。繼宣布與Bvlagari合作推出腕錶，LISA今日在LLOUD的即時動態上，表示即將推出新歌，讓粉絲們相當期待。她曾於2021年推出個人專輯《LALISA》，取得不俗成績，更助她聲名大噪，以實力說服觀眾。



此外，LISA的性感水蛇腰亦吸引歌迷們注意！為維持身材，她都有套嚴謹的身材管理。



LISA今日在LLOUD的即時動態上，表示即將推出新歌！(IG@lalalalisa_m)

相信粉絲們相當期待。(LLOUD官網)

「人間芭比」Lisa在今年迎接27歲生日當天，除了得到BLACKPINK成員們的甜蜜祝賀，亦在個人創辦公司LLOUD的社交媒體上，公開她慶祝生日的影片，並回應一些日常生活問題。

Lisa正值27歲生日，在個人創辦公司LLOUD的社交媒體上，公開她慶祝生日的影片。(IG@wearelloud)

即睇BLACKPINK對Lisa送上的生日祝福

樣貌甜美標緻的Lisa身高167cm，體重只有約45kg，擁有逆天大長腿加上凹凸有致的身材，「亞太區百大美女」的冠軍寶座實至名歸。

樣貌甜美標緻的Lisa身高167cm，體重只有約45kg。(IG@lalalalisa_m)

她去年曾曬出靚人靚景旅行照。圖中可見，Lisa身穿白色短款綁帶恤衫配Celine牛仔短褲，露出小蠻腰，完美展現青春活力。

除此之外，她更貼出一系列身穿淺綠色綁帶比基尼水著照，大派福利。正面戲水照，配上招牌甜美笑容，可愛又迷人。背面照更曬出玲瓏浮凸好身材，散發骨感美，一班睇到心心眼的網民更留言大讚Fit爆。

即睇Lisa靚相

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Lisa Keep fit有計 自爆練成螞蟻腰貼士

Lisa的20寸纖腰曾成為網民熱話之一。（IG＠lalalalisa_m）

其實Lisa的20寸纖腰曾成為網民熱話之一，她亦曾在內地選秀節目《青春有你2》透露自己從不絕食，以健康方法練成黃蜂腰。

1) 勤做運動塑身

身為女團的領舞擔當，雖然Lisa每天排舞練舞活動量極高，但私底下她亦熱愛運動，如普拉提（Pilates）、立槳衝浪（Stand Up Paddle）、拳擊等。除提高身體柔韌度、促進血液循環之外，更可訓練核心肌肉群，收緊身體線條，變得更結實。

2) 運動量大過卡路里攝取

由於運動量極大，Lisa曾指練舞12小時後再會加操3-4小時，加上有普拉提修身，所以她表示從不忌口及節食，更不用擔心致肥。

3) 少食多餐

Lisa表示採用少食多餐方法可有效控制食慾。因為縮短餐與餐之間進食時間，就可減低飢餓感，亦更易計算每餐的卡路里。

4) 攝取蛋白質及水份

Lisa指在舞蹈訓練後，多數會飲排毒果汁及足夠的水，一來促進新陳代謝，二來防止脂肪積聚。另外，多進食高膳食纖維及蛋白質食物，既可增加肌肉量，亦可提升飽肚感。

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