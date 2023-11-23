按摩油推薦｜拯救壓力大失眠/水腫/乾肌！$85起入手天然草本精油

精油/按摩油推薦2023｜所謂「傷春悲秋」，即將迎接寒冬來臨，大家容易因景物枯萎凋零而觸景生情，難免出現失眠，情緒變得不穩，總是提不起勁。想舒緩心情、幫助入眠的話，其實可以適當地使用按摩油，滋潤乾燥身體之餘，精油香氣更能療癒身心。《01女生》為大家精選介紹6款好用按摩油推薦，必須人手一枝，帶來愉快好心情！



按摩油3大好處

大家都可以按需要，挑選適合自己的身體按摩油。(www.freepik.com)

按摩油好處｜1.放鬆經絡、去水腫

精油、按摩油再配上不同的按摩手法，如: 指壓、推、抹、刮等動作可緩和全身淋巴。上班一族可以重點按摩在肩頸、背部、腿部等位置，有助血液循環，以消除疲勞、痠痛及去水腫。

按摩油好處｜2.滋潤身體

大多數精油以植物種子或果實萃取而成，容易被身體吸收，繼而有助保濕。如果轉季使用潤膚乳的作用不大的話，不妨嘗試在使用乳液後再用按摩油，加強補水效果。

按摩油好處｜3.助眠、舒緩壓力

一般而言，按摩油以多種基底油及精油調配而成，如:純可可油、荷荷芭籽、月桂油、椰子油等，再配合不用香味如:薰衣草、木味、香芧等，都有放鬆心情、減壓及幫助入眠。

按摩油推薦2023！高壓上班族/OL必備

按摩油推薦｜1. 美國雅兒 Palmer's 舒緩按摩油

主要成份為純可可油、天然維他命E、膠原蛋白、猴麵包樹油及辣木油等，質地輕盈，易於被肌膚吸收。使用後，持久保濕肌膚滋潤柔軟48小時，特別適合懷孕初期（第3個月）至產後3個月內的媽媽使用，可以預防及減退懷孕期間出現的斑紋及色素，更可防止肌膚乾燥及粗糙。

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按摩油推薦｜2. Fergio® Bellaro 天然草本檸檬按摩油

波蘭品牌Fergio® Bellaro，主打歐洲天然草本的天然護髮及身體護理產品。這枝天然草本檸檬按摩油含有檸檬精油、摩洛哥堅果油以及維生素E，有助淡化及改善暗啞膚色，防止和修復自由基損傷，滋養和調理皮膚。

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按摩油推薦｜3. 薑心比心純露暖膚按摩油

主要成份是老薑純露與複方植物性基底油等精華，溫熱肌膚後可加快吸收，同時有效釋放身心壓力、疲勞。使用時，只需取適量於掌心，並輕揉按摩身體肌膚。而上班一族更可適度的按壓肩頸、腰背、臀、大小腿、手足等部位，釋放疲勞。

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按摩油推薦｜4. 彩豐行有機洋甘菊x有機堅果油無痕護膚油

100%純天然，採用有機認證的洋甘菊油及堅果油，可深層滲透至皮膚底層，改善皮膚組織，使纖維變得柔韌、富彈性。持續使用可幫助淡化妊娠紋，同時提供保濕滋養效果，有效舒緩痕癢，令肌膚回復緊緻細滑。

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按摩油推薦｜5. ETVOS 摩洛哥堅果油

摩洛哥堅果油含有豐富的維生素E，賦予肌膚緊緻度，不讓水分流失。性質溫和，有高度滲透性並迅速滲透到角質層。多用途使用，臉部保養方面，可以在塗化妝水後、精華前，在眼睛周圍、乾燥和皺紋處塗抹 ; 頭髮保養方面，可以在頭皮上滴上幾滴來按摩或當髮尾油防止頭髮乾燥 ; 亦可滴幾滴在指尖上，保護指尖和指甲。

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按摩油推薦｜6. Camellia Charms 山茶籽油角鯊烷嬰兒按摩油

主要成份為小分子高油酸護膚山茶籽油、角鯊烷油及生育酚乙酸酯等。小分子特性能將有效活性護膚成份滲透肌膚，進入角質層、基底層，從根本上發揮抗菌消炎、修復膚質功效。高油酸性質親膚性強，能有效保濕、充盈角質層、改善妊娠紋、細紋，滋養肌膚。保濕聖物角鯊烷，穩定溫和，清爽不油膩，具有抗氧化功效。用途多廣，如:防菌、保濕、嬰兒防曬、成人潤膚、按摩等。

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