幾點瞓便算捱夜？晚睡者有6大特徵　肥胖風險高35%補眠也無法抵銷

幾點睡才算熬夜？半夜11點？12點？答案恐怕會讓你吃驚。台灣重症醫生黃軒指出，越晚睡的人越容易胖，甚至最高全身肥胖風險暴增35%，他也點出和早睡的人相比，習慣晚睡的人會包含的6大特徵。



幾點睡才算熬夜？半夜11點？12點？答案恐怕會讓你吃驚。（Canva）

「現代生活節奏快，越來越多人因為工作、學習或娛樂而養成熬夜的習慣。然而，熬夜對健康的影響不容忽視。」

台灣重症醫生黃軒在Facebook指出，2023年哈佛大學進行的一項針對約6.4萬名健康中年女性的為期8年的跟蹤研究發現，「熬夜」的女性，患糖尿病的比「早起」的女性平均高出72%（介於50%～98%之間）。

如果這些「熬夜」的女性，又有酗酒、抽煙、營養不良、睡眠不足的習慣，得糖尿病的風險可能性更高。

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黃軒進一步說明，10點以後上床睡覺就算是晚睡，且越晚睡，肥胖風險可能會越高，而且，白天補覺並不能抵消這種風險。

和晚上8～10點上床睡覺的人相比，所有晚睡（晚上10點～早上6點）的人特徵包括：

1. 平均年齡相對更年輕

2. 受教育程度較高的男性

3. 居住在城市

4. 有抽煙或飲酒的習慣

5. 身體活動較少

6. 全身肥胖更高、腰圍更大



研究顯示，每延遲入睡2小時，肥胖風險顯著增加：

．晚上10點到凌晨12點入睡：全身肥胖增加8%，腹圍過大增加6%

．凌晨12點到2點入睡：全身肥胖和腹圍過大均增加19%

．凌晨2點到6點入睡：全身肥胖增加35%，腹圍過大增加38%



最後黃軒提醒，「日出而作，日入而息」這是最自然的生活節奏，現代人違反了自己身體的作息，難怪癌症、慢性病不斷增加。

熬夜1天，你看不出自己的健康受損，但熬夜幾十年之後，當你身材變形時，就是健康受損的警訊，「你有在乎嗎？如果不修正你的熬夜習慣，那些癌症、慢性疾病，將會悄悄找上你」。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】