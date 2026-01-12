職場霸凌｜遇到6種情況都算！不要一味妥協　一文教你自保與反擊

當安妮踏入新公司時，以為得到夢想的工作，因為這家企業不只待遇頂尖，同事又都專業、風趣。所以，當同事凱拉邀請她一起吃晚餐時，安妮毫不猶豫地答應，並在幾杯黃湯下肚後，細數以往公司的趣事。



然而，隔天進辦公室後，安妮隱約感覺同事在背後指指點點，打開社群網站才知道，原來是網路上四散一堆加油添醋，關於她私事的謠言，都是昨天安妮對凱拉說的事。

安妮跑去找凱拉理論，但凱拉不只裝糊塗，還怪安妮公私不分，極不專業。安妮無可奈何，只能忍受閒言閒語，最後還是決定換工作。

《反擊！終結職場霸凌》作者琳恩．柯瑞（Lynne Curry）認為，安妮遇到的情境並非個案。職場霸凌學會（Workplace Bullying Institute）於 2014 年公布的美國職場霸凌調查報告指出：「每 10 個人，至少有 3 至 4 人經歷過霸凌。」

企業培訓公司 VitalSmarts 在 2014 年的調查更顯示，在 2283 名受訪者中，96% 表示曾遭遇職場霸凌。

職場霸凌，指在工作場所裏，個人或團隊對同事或下屬進行不合理的羞辱或威嚇行為，像肢體衝突、言語的人身攻擊，以及散布毀壞別人名聲的八卦等。

柯瑞發現，成為被霸凌的標的，不見得有特殊原因，可能只是你運氣不好，正巧被盯上。另外一種可能性是，霸凌者想要得到你手上的東西，例如客戶或資源。他可能會散布謠言，或在客戶面前講你壞話，讓你失去客戶信任。

還有一種可能性與被霸凌者的人格特質有關。職場上有一種人，不論要求他們甚麼，像「某某，你可以幫我⋯⋯」，他一定會答應。當好意變為理所當然，默許對方不合理的對待，霸凌者只會變本加厲，把不想做的差事丟給你。

既然連運氣不好，都會成為被霸凌的原因，那幾乎所有人都可能成為被狩獵的對象。有些人可能會認為忽視對方或好言相對，情況就會好轉。但柯瑞提醒：「惡霸是不會主動遠離你的。」

同時，也不要期待同事或主管會出聲協助，許多惡霸只有在被霸凌者面前顯露真面目，在其他人面前則是一副討人喜歡的形象。告狀，只會讓別人認為你在惹事生非。所以被霸凌者只能自己面對。

柯瑞指出，如果被霸凌者想要逃離惡霸的掌握，則必須反客為主，改變遊戲規則。

比如說，當霸凌者主管對你吼叫：「現在馬上完成這個專案。」過去的你，可能被他的聲勢和職位嚇到，所以回答：「我馬上完成。」形同順從對方的要求，讓霸凌者知道職權和言語暴力這兩個武器對你有效。

而且，受到言語或肢體暴力威脅時，被霸凌者往往一時之間只能想到以其人之道還治其人之身，但在自己不想成為霸凌者的情況下，容易屈居下風。

所以，遇到上述的情況，一個方式是拖延戰術，回覆：「我會完成的。」如果主管再次咆哮說：「馬上！」你可以回答：「我會盡快。」或「我正在執行另一位主管交付的任務。」當霸凌者發現，他的手段對你無用，才會收斂。

從 6 種霸凌者類型，找出改變現狀的策略

一般人遇上職場霸凌，第一時間會想：「為甚麼是我？」並期望事情會自動好轉。但是，《反擊！終結職場霸凌》作者琳恩．柯瑞（Lynne Curry）指出，對惡霸來說，親切與迴避都是邀請他們來占便宜的訊號。想要改變現狀，可藉由區分霸凌者的類型、正面回應。

點擊查看６種霸凌者類型⬇️

暴怒謾罵型怪胎：言語暴力

他們不總是對的，但卻從不懷疑自己，反而會在心情不好時，劈頭朝你一陣怒罵。並把挑毛病當作武器，傷害周圍人們自尊。

破解對策：言語暴力最難留下證據，但只要隨身帶着錄音筆就能扭轉結局。

焦土戰士：利用權力壓迫

會不擇手段得到想擁有的一切，像名聲、權威、人脈。同時，光贏得勝利還不夠，除非完全摧毀反對者，否則不會停手。

破解對策：說服高階主管，焦土戰士可能對公司造成危害，而非只對自己造成傷害，主管才願意處理。

未爆彈：肢體衝突

衝動而喜怒無常，例如用拳頭重擊桌面，或大力搖動同事肩膀，讓同僚總是處在恐懼和擔憂之中。

破解對策：未爆彈靠肢體衝突恐嚇對方。想反過來讓他們害怕，最好透過法律、公司監督機關。

變形怪：欺下媚上

變形怪看到能利用的人，像是遇到直屬主管，就會假扮成模範員工，聲稱被同事欺負，以此獲取權力；對於無用的人，則不假辭色。

破解對策：讓眾多同事一起指認出他平常的行為。或請人資主管出手，進行 360 度績效回饋。

自戀的操偶師：怪罪他人

認為自己生來就比別人優越，不接受任何批評，即使負責任務失敗，也會認為都是別人害的。

破解對策：面試時問團隊合作經驗，他們多半會講述自己功績，不自覺地顯示對他人的不尊重。

人格殺手：散播負面消息

人格殺手喜歡散布加油添醋的八卦，因為這樣做能毀壞對手的名聲，使他們感覺自己比較厲害。

破解對策：面對這類惡霸，只能正面對抗。像他散布假消息，你就主動詢問消息來源，抓出幕後主使。

