【理財】資產有多少才足夠退休？　訂立2大目標提早達成財務自由

「你想過財富自由之後，要先做些什麼嗎？ 」跟女友吃飯的時候，我隨口問出。 「可能會先把藥劑師工作辭了，去做策劃或是婚姻顧問吧！」女友顯然不是很滿意當藥劑師的生活。 「如果是我的話，我想開始做三個月挑戰計劃，就是用三個月的時間專心做好一件事，學好一項技能，或是去某個國家生活。例如用三個月的時間專心練球、去日本住三個月......」我興奮地說著我清單上的bucket list。

投資是犧牲現在的購買力，以換取未來更好的生活。如果你連學習投資的覺悟都沒有，也不需要奢望什麼財富自由了！（Shutterstock）

財富自由只是空談嗎？

不再擔心錢從何而來，不再為別人付出勞力，只做自己喜歡的工作，完全不用考慮薪水多少，不管親朋好友的眼光，只為自己的熱情行動。我的目標是盡可能在30歲前財富自由，並且在30歲後不受僱於人。許多人認為我的這個目標太不現實，現在大部分的人都是65歲退休，我卻想在不到法定退休年齡一半的年紀就打算半退休，豈不是笑死人？

但我認為，夢想可以很大，但計劃要縝密而微小，行動則要大膽跨出每一步。如果我把目標訂在30歲財富自由，我說不定可以在35歲做到。但我如果不曾制定財富自由的目標，我可能永遠做不到這件事。

任何事如果沒有想做的念頭，就不可能做得到。相反地，當你真心想做一件事，全宇宙都會幫助你。 《吸引力法則》

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每個人都會抱怨工作、抱怨環境、抱怨政府、抱怨世代。細看抱怨背後的理由，多少都跟財富不足有關。有的文章說，年輕人不該以追求財富自由為目標。其實這話只對了一半，我認為，年輕人不該以追求財富自由為「終極目標」。

我們追求的是財富自由所帶來的生活型態，享受不被工作壓力追著跑，可以一心一意追求喜歡事物的自己。沒有人喜歡錢，因為錢只是數字和紙，我們真正想要的是錢所賦予的權利與權益，以及不被拘束的生活型態。

簡單制定自己的財富自由目標

任何計劃都是一樣的，必須要有明確可執行的目標，然後做好每一步小行動。基本上我們有兩條思路去完成財富自由的目標：

1. 累積被動收入直到大於生活所需

當每個月你的帳戶都可以有錢自動流進，幫你解決你的帳單、三餐不再煩惱，甚至還能剩下一些存起來，你就達成財務自由了。而這些錢是你在初期需要努力經營創造，後期只需要花一點心力維護的，例如廣告收入、股息收入、聯盟行銷收入......

我制定的目標，是每個月被動收入十萬元台幣。你可以精算自己夢想中的生活大概需要多少花費，包含固定支出與浮動支出，加總起來後，為了精算每個月的支出，你需要先養成良好的記帳習慣。

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2. 累積資產直到一輩子都花不完

這裡我們會用到著名的4%法則。也就是退休前先存夠每年開銷的25倍存款，並將這些存款拿來投資，每年創造至少4%的報酬，而這4%報酬理論上可支持30年的日常開銷。

例如我每年開銷是60萬台幣，我就必須先存下1800萬台幣，再把這1800萬台幣拿去投資在年回報4%的資產上，並且每年固定賣出一些來生活。這個方法在實行上會比較有難度。

不論是哪個方法，我們都可以透過降低生活費和提高收入與投資來完成，最好的方法是一週工作4小時中提到的：賺先進國家的錢，到低消費國家生活。例如我可以賺台灣的薪水，到泰國生活。

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西城小結

我認為追求財富自由並不是空談，在2018年我創造第一筆被動收入之後，我堅信這條道路是行得通的。2019年我也持續努力，堅持長期投資，不斷寫作創造被動收入，比起2018年的被動收入又增長了一些。現在的我，每天都非常期待那一刻的到來，我可以開始真正享受生活，去嘗試錯過的挑戰，去不一樣的國家旅行，學習他們的語言，吃當地的食物。

另外， 投資對於財富自由絕對是必要的，而且越早開始越好！不論是累積被動收入還是4%法則，既然投資是條繞不開的道路，與其逃避，不如盡早開始學習。投資是犧牲現在的購買力，以換取未來更好的生活。如果你連學習投資的覺悟都沒有，也不需要奢望什麼財富自由了！老話一句，你想要什麼生活，自己決定。

想要改變，就做出行動！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Mr. 西城，原文：【理財的第一堂課】你想過財富自由後的生活嗎？｜Mr. 西城】

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