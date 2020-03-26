【搵工】奉旨無薪加班、無視同事付出　4種公司文化求職者要警覺

打工仔在搵工求職時，多着眼於薪酬與晉升階梯是否理想，卻忽略了其他看似不太重要的因素，例如一間公司辦公文化的好壞。如果你不想有返工冇放工，或是長期在高壓環境下工作，在搵工時便要打醒十二分精神，留意公司的內部文化。

公司文化在不同方面影響著打工仔，包括工作滿足感、身心健康、工作氣氛等。如果你要考慮找工作，不妨花點時間了解他們的公司文化，以防「中伏」。

4個不健康的公司文化（按圖了解）

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1.【無薪加班、極長工作時間】

不少打工仔的工作時間很長，一天10小時以上起跳，早上起床上班，下班後隨便吃個外賣、看一看手機便睡了，很少有時間做自己喜歡的事，完全沒有生活可言。

如果你的公司令你完全沒有工作與生活平衡，常常被迫無薪加班，甚至在周末也要工作，令身心承受極大壓力，這是一個很明顯的跡象，反映公司的文化非常不健康。

2.【容許職場騷擾】

在某些工作場所，例如一個女性在男性主導的辦公空間工作，經常被不請自來、冷嘲熱諷的性言論所轟炸，但老闆卻視而不見或是默默地支援這種行為，這會令她們找不到求助對象，只得默默承受這㮔騷擾。

除了性騷擾之外，職場「虐待」還可能採取多種形式，也許是工作環境競爭過度，員工被激勵踩著別人「上位」；也許是一定要夠「厚面皮」或到處拍馬屁才能生存等等。

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3.【工作成果比一切重要】

很多公司只著重工作成果，但對促成事情的員工不屑一顧，認為做到是「應份」，做不到就一定是員工出錯。

當然，做生意就是為了賺錢，因此公司做決策時，收入、虧損、利潤等指標非常重要，可是，如果公司在營運的過程中完全忽視員工的需要，例如在員工生病、懷孕、有家中紅白事等情況時仍然不提供支援，甚至施加不必要的壓力，便相當不近人情。

4.【重量不重質】

現時網絡上的流量和點擊率是不少公司的業績指標，為了吸引人流，「內容農場」愈開愈多，「10個Instagram性感美女」、「名人的減肥餐單」等標題相信人人都見過。

在這些重量不重質的「內容農場」工作，員工就如機械人，不斷交一些不用經大腦思考，非常公式化的內容，久而久之，大腦會閉塞，容易對事物失去好奇，而且不能從工作中找到任何意義。

以下是找出不健康公司文化跡象的3種簡單方法（按圖了解）

1. 工資低，但工作要求極高

2. 坊間或討論區有很多八卦和負面評論

3. 所有現職員工在社交媒體上都看起來了無生氣

良好的公司文化對打工仔來說舉足輕重，如果你在健康的文化中工作，你會更快樂，更健康，亦會對工作更有滿足感。相反，如果你長年累月在不良或有毒文化中工作，緊張和壓力會愈積愈多，更可能導致偏頭痛、高血壓、肥胖等健康問題。因此，在找工作或決定去留時，千萬不要低估公司文化的重要性。

（資料來源：Ladders）

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