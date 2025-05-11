對等關稅｜剩菜煮燉湯、重用膠袋！美網民熱議25大生活慳錢妙法

全球通膨嚴重，受到物價上漲影響，許多人開始發揮創意，研究如何省下更多錢。有網友近日在知名論壇Reddit討論節儉習慣，獲得逾千則評論。外媒BUZZFEED挑選了網友分享的實用慳錢妙招，讓人們從節儉中找到樂趣。



1. 把配菜煮成燉湯

有網友分享，吃完晚餐後如果有胡蘿蔔、炒高麗菜、蘑菇、玉米、馬鈴薯、青椒等剩菜，可以裝在保鮮盒中冷凍。等到保鮮盒裝滿後，就能搭配絞肉、碎洋蔥、番茄醬和水來燉煮充滿營養的蔬菜湯，搭配麵包食用，通常能吃上兩餐，餵飽整家人。

2. 只買二手貨

衣服、包包、電器用品等，只要在二手商店找得到，往往都能以比新品更實惠的價格購入。除了節省之外，也是一種環保的生活方式。

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3. 網購時把商品加入購物車，過幾天再結帳

有網友認為這樣的方法有助於減少花費。只要把想買的商品全放進購物車，幾天之後再回去看時，會發現已經對部分商品失去購買慾望，有助於避免衝動購物。

4. 廚餘回收

丟廚餘之際分析日常生活中是否浪費任何食物。也會讓人在購物前，記得先看看家裏有甚麼，以避免浪費。

5. 挑選手機方案

有網友指出，使用預付手機和「用多少算多少」（Pay As You Go）方案，就能將每個月的電話費壓在30美元（約975元新台幣）以下。

6. 自己帶午餐和咖啡

自己帶午餐和咖啡，就能省掉外食和去星巴克買咖啡的費用。

7. 重複使用Ziploc保鮮袋

將保鮮袋清洗後重複使用，除了慳錢之外也能減塑。

8. 現金取代刷卡

有網友以前開銷都使用刷卡。後來每週固定提領現金來支付開銷，便於管理支出。

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9. 自己維修和保養汽車

有網友表示，學會自己動手修車後，不僅在這幾年省了上千美元，還能用這份技術幫助親朋好友。

10. 使用記帳軟體

有網友認為記錄每一筆支出是最有效的慳錢習慣。他主要使用免費記帳程式GnuCash來管理支出、追蹤投資。

11. 在餐飲業工作省餐費

一名在星巴克工作的網友透露，他在上班期間可以喝免費飲料，每週還有七份免費餐點，有時還能吃工作夥伴多做的三明治。

12. 裝麵包的袋子當作寵物垃圾袋

麵包吃完後，袋子可以再次利用。如果家裏有寵物，可以拿空袋子裝寵物糞便，這同時也是減塑的好方法。

13. 洗碗海綿剪一半

有網友認為洗碗海綿剪一半後，尺寸變得剛剛好，等於買一個海綿能當作兩個用。

14. 撿鋁罐回收賺錢

有網友指出，只要撿拾1個鋁罐就能換成10美分，因此他會靠剪鋁罐回收賺點小錢。

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15. 剪開所有產品的容器

當牙膏或洗面乳擠不出來時，許多人往往就會丟進垃圾桶。但其實只要把容器剪開，就會發現裏面還有剩餘不少的量。有網友就建議可以剪開保濕霜或牙膏等容器，避免浪費。

16. 自製醃黃瓜

發現醃黃瓜吃完時，為了不浪費醃汁（pickle juice），有網友會自行買小黃瓜丟進去簡單醃製。

17. 妥善利用建築廢料

有網友在建築工地工作。工地經常丟棄大量邊角料和剩餘木材。因此他都會撿回家，作為柴火再利用。

18. 雨天洗車

為了節省水費，有網友發現烏雲密佈時，就會趁機抹上清潔劑，等待雨水把車子沖刷乾淨。

19. 一杯飲料，兩人同享

有網友從30年前開始，與妻子外出用餐時，都只會合點一杯汽水。最近兩人還索性只點一份餐，一起分着吃，節省餐費。

20. 比價找便宜

購物時確認各家商店價格，明智消費是最佳節儉方針之一。

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21. 不用衛生紙

一名網友聲稱自從衛生紙2020年大缺貨後，他就再也沒有買過。現在完全仰賴免治馬桶與可以清洗的毛巾。

22. 衣服破了別丟，縫補就好

就算衣服撕破或破洞，有網友也不會丟掉，而是送給裁縫修補，就連舊襯衫也不例外。因為他認為修補費用遠低於買新衣服的支出，也能避免製造更多垃圾。

23. 到折扣商店消費

美國的折扣超市有時定價相當瘋狂。有網友用1美元買下整箱香蕉，或是用3美元買了價值70美元的意大利麵沙律。

24. 自製冷萃咖啡

有網友週日晚間製作冷萃咖啡，就可以喝上整整4天，節省在外面買咖啡的費用。

25. 趁打折時購買高價食物

有網友會趁折扣時購買高價食品，用真空密封並冷凍保存。主要是肉類、海鮮、咖啡和奶油。

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