十大轉工焦慮榜單　人工不如預期排第9　專家教緩解方法建立自信

從談薪到情緒調整，整合專家與心理師的實用建議，包含履歷、自我介紹與面試要點一次到位，帶你穩住步伐、走出焦慮，順利完成職涯轉折。



物價狂飆、薪水卻動也不動，讓越來越多人過得像在「月光生存戰」中掙扎。尤其一到年末，這種壓力被無限放大，有人對長期加班心力交瘁；有人被工作與生活的失衡壓得喘不過氣；也有人開始懷疑，是不是該轉個彎，換個跑道，重新找回自己的生活主導權。

根據1111人力銀行《上班族薪資滿意度》調查結果，高達92%的上班族認為薪水偏低，83.7%坦言今年確定加薪無望。調查也指出，有67.5%曾透過跳槽為自己加薪，而在同職位凍薪的平均時間長達3年5個月。努力與回報的落差，讓不少人萌生轉職念頭。

但想轉職，說得容易、做起來卻五味雜陳。新的挑戰、未知的風險，加上心理壓力，總讓人猶豫不決。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點十大轉職焦慮，帶你一探多數人卡在「想走不敢走」的真實原因。

職場人十大跳槽壓力

打工仔十大轉工焦慮（01AI製圖）

+ 5

No.10 改變生活現況

轉職，不只是換公司，有時更像是人生被重新洗牌。作息要重設、壓力要重開、連朋友圈都得更新。你怕的，其實不是改變，而是那股「生活失控感」，通勤變遠、假日不對頻、甚至連租屋都得搬。熟悉的節奏被打亂，就像原本背熟的歌，突然換了key。你當然會怕唱走音。

可仔細想想，現況真的穩嗎？ 那種每天被疲憊追著跑、卻看不到成長的焦慮，其實也是一種被困住的失衡。轉職帶來的不確定，也許麻煩，也許混亂，但有時正是重新整理人生的契機。沒有人能一次就把生活調整到完美。你能做的，是從小地方開始，換個節奏、換個方向，讓每一天都比昨天更靠近你想要的樣子。

No.9 薪資不如預期

當你滿懷期待地「跳槽」，卻迎面撞上降薪的現實，那份衝勁瞬間卡在喉嚨。能跨進夢想的產業，卻得重新調整生活品質與財務規畫，這一來一往，誰不猶豫？

像是一名任職台灣國營事業三年的網友，想追求更快的職涯成長，決定挑戰科技業。新工作能準時上下班、還有進修資源，但核薪卻比現職少了台幣10萬元，讓他陷入抉擇，該為未來發展接受降薪，還是等待更合適的時機？這份拉扯，正是許多轉職者共同的焦慮。底下留言也各有立場，「沒進去前，你也不會知道部門實際工時」、「科技業的薪水都是加班費疊起來的」；也有人覺得「13年才95萬台幣，想不到不去科技業的理由」。對多數人來說，轉職最大的挑戰不是能不能勝任新工作，而是能不能撐過前期的不穩。

No.8 無法勝任新工作

很多人轉職期最大的焦慮，不是工作量多，而是怕自己做不好、跟不上，擔心拖累團隊。新環境、新制度、新挑戰，每一項都像測驗，還沒開始就懷疑，「我真的能勝任嗎？」有時不是能力不足，而是還不熟悉節奏，才讓人覺得心慌。

延伸閱讀：辭職｜能保住份工已偷笑？當下工作遇上7種狀況 還是轉工為妙👇👇👇

+ 22

No.7 家人、朋友不支持

有時最難承受的不是外界的壓力，而是最親近的人不理解。當你滿腔熱血準備轉職時，家人朋友的一句「這工作穩定多好，幹嘛要換？」就足以讓人動搖，那份被質疑的無力感，往往比不確定的未來更讓人焦慮。

心理師周欣穎提醒，與其辯解，不如用「我」開頭的語句表達理解與準備，例如「我知道你擔心，但我已經評估過半年內的風險，也有過渡方案」，並拿出具體資料，如轉職計畫、預算與風險評估，讓對方看見你的準備與計畫性；同時可尋求部分支持，例如先從兼職或進修開始，讓家人放心，也讓自己能在過渡中前進。

若仍得不到支持，也別急著對抗。可以先練習延遲反應，聽到刺耳的話先深呼吸5秒，等情緒穩定後，再理性回應；也能透過自我對話安撫情緒，像是告訴自己「我知道我在害怕，但這只是過程的一部分。」心理師周欣穎建議，可同時建立支持系統，無論是朋友、社群，或專業諮詢，讓情緒有出口，就能在壓力中穩住自己。

No.6 放棄累積的專業與資歷

轉戰新領域時，心裡總會冒出一個聲音「我在舊公司是專家，現在卻得當個什麼都不懂的菜鳥？」尤其對待在職場多年的上班族來說，放下熟悉的系統、人脈與成就，幾乎就像清空經驗值，重新開始。

但沒有一段經歷是白費的，你的舊專業也能成為新領域裡的「獨門武器」！像從餐飲轉職到房仲的人，能把面對客人、解決問題的臨場反應運用在談判與帶看；從零售業跨入房仲者，則善於傾聽需求、建立信任，這些能力都是成交關鍵。

No.5 跟新公司文化不合

有的公司強調「狼性」，有的追求「佛系」；有的愛開冗長的會議，有的只用通訊軟體溝通。一旦新公司的核心價值觀跟你「卡卡」不合拍，每天上班都會像穿著不合腳的鞋，走一步都不舒服，有人分享「剛報到的第一天就感覺不對，馬上就有想離職的念頭」。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，其實這些「不對盤」的徵兆，面試時就能察覺；像是面試主管的語氣、互動方式，是否讓人感覺親切、開放，也能主動反問「公司比較重視團隊合作，還是個人表現？」從回應中就能初步感受文化氛圍。

若入職後才發現問題，也別急著懷疑自己。楊宗斌建議，可先向資深同事請教，了解公司慣用的溝通方式，或公務處理流程，再依照自己的步調調整。不用急著迎合，只要找到平衡點，也能在新環境裡重新站穩腳步。

No.4 難適應新環境、同事

想像一下，明天就要到新公司，腦中開始上演各種小劇場，像是不知道新同事好不好相處、午餐要跟誰吃、主管會不會太嚴格；還沒進公司，焦慮就先報到。

這種不安，其實是面對未知的本能反應。若能提前接觸真實的工作情境，心裡就會多一份踏實。

相關文章：徬徨了！40歲離開9年舒適圈 怎知在新公司「撐不了2個月」便辭職👇👇👇

+ 9

No.3 不擅長面試、談薪資

有些人天生不擅長面試，面對面試官就會緊張，只要想到要面對主管提問、介紹自己，就會壓力山大；更別說談薪水時腦袋一片空白，只能急著說出「依公司規定」，事後越想越懊惱。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，許多求職者的焦慮在於「要不要主動說出期望薪資」，怕開太高被扣分，結果反而屈就於不理想的條件。其實在當前缺工時代，求職者可以適度表達自己的期望；楊宗斌建議，面試前可先透過求職網站查詢同類職缺，了解與自身學經歷、技能相符的薪資區間，心裡有底才能談得有自信。

網路上也有許多人分享面試與談薪的經驗，建議上網爬文、事先做功課，或預想幾個常見問題，提前想好如何應對，都能在面試當下更從容，也減少緊張與不安。

No.2 轉職期收入不穩

提離職的那一刻，心裡像鬆開了緊繃的繩子，爽快又自由。但這股輕鬆沒維持太久，想到下個月薪水不會再入帳，看著銀行存款一格一格往下掉，夜裡的焦慮也跟著上升。每月固定的房貸、電話費、水電費照樣報到，連想犒賞自己吃頓好一點的飯，都會在點餐前默默打開手機試算，這一餐能吃嗎？

一名旅居荷蘭的台灣網友以「待業多久你會覺得絕望」開頭，在找到現職前待業長達八個月，雖有伴侶支持仍難掩焦慮。長期投履歷卻毫無進展，大約半年就讓他的心態跌落谷底，甚至一度認為「自己很沒用」；後來透過在社群發起求職交流、幫人解答問題，才逐漸走出低潮，重新找到信心與工作機會，貼文吸引6.9萬人次瀏覽，引起網友共鳴。

有人分享：

「我覺得台灣人只要一待業，家長那關就過不去了」

「想當年第一次找工作找到哭就是在比利時，有夠久又很難找，而且還只是找些小打工，有經濟壓力真的撐不住」

「我才三個月就撐不下去了」

「我也是找了整整五個月，一邊在超商打工一邊面試被打槍，一邊懷疑自己的能力」



No.1 年齡因素

坐在電腦前看著職缺，總會默默把年齡代入，好像一過某個數字，市場就開始對你不友善。這種「我還能被選擇嗎？」的念頭，讓人感到時間的殘酷，網友感嘆：

「科技業真的超過30很難跳，沒什麼公司想收」

「年紀過了30很焦慮，父母一直問為什麼轉職？」



心理師周欣穎指出，年齡帶來的不只是時間的流逝，還有整合能力、判斷力與耐性；真正的競爭力不是「學得多快」，而是能否靈活運用、學會選擇。她提醒，面對焦慮時要先允許它存在，因為那代表你正在做一件需要勇氣的事；你可以試著對自己說「我現在感到害怕，因為我正在做一件需要勇氣的事。」

當接受焦慮的情緒後，可以透過以下幾個方法，逐步建立自信：

轉換語言：把「我學不會」改成「我正在學習中」。

設定小目標：例如更新履歷、學一項新工具。

給自己回饋：每完成一項，就對自己說「我做到了」。



當注意力從「結果」轉向「過程」，行動本身就會成為自信的來源；與其盯著「自己還沒達成什麼」，不如把注意力放在「我正在進步中」或「我今天做對的事」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月16日至2025年10月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



十大轉職焦慮（網路溫度計提供）

延伸閲讀：

缺工潮推動2025轉職熱！餐飲、零售人才湧現 一日體驗掀起新趨勢

光靠高薪不夠看！YZ世代最在意的五大求職關鍵、公司福利一次看

什麼是「職場善意」？可以降低員工壓力？職場上的潛在優勢已經改變！

【本文由「網路温度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】