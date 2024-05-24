高功能焦慮症｜你在追求完美還是只在逃避？不過放自己再叻也沒用

到了晚上、周末，你是否仍放不下手邊的工作？即使身體感到疲憊不堪，但只要停下休息，腦中就會浮現負面念頭，開始焦慮起來？



焦慮症是一種較為常見的心理疾病，但隨着現代生活節奏加速、壓力增大，許多人縱使看起來過着成功、完好的生活，在人群背後卻也有着焦慮傾向。因此，在近幾年，我們看到越來越多人開始談論「高功能焦慮症」（High-Functioning Anxiety）這一現象。

高功能焦慮症，在現階段未被公認為一種心理疾病，因此沒有太多臨床資料和研究資料，也缺乏一個官方定義。一般來說，擁有高功能焦慮症的人，雖然有着不太健康的焦慮跡象，但仍能維持日常生活、與人社交，也很可能在工作上擁有良好表現。

既然高功能焦慮症不是一個疾病，我們是否應該認真視之？馬來西亞社區心理治療中心 Thrive Well 臨床心理師蕭怡庭認為，這絕對不是小題大做、無病呻吟，確實有很多人遇到這方面的困擾。「基本上，不管你有甚麼情緒，我們都會鼓勵你認真對待，不應該忽略它。」

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作息不受影響就不算病

蕭怡庭表示，焦慮本身是一個正常情緒，銀包不見、看恐怖電影，我們都會感到焦慮。但是，當焦慮情緒已經影響了一個人的日常生活，讓他沒辦法好好出門社交、好好工作等等，這種情況就會被視為一種疾病，需要接受治療。「以強迫症患者為例，焦慮情緒讓他們一直重複做同樣的事情，以致沒辦法集中精神做好該做的事，影響日常作息。」

而所謂的「高功能」，即指還能維持正常表現，日常作息不受干擾，甚至在外人看來，他們還很可能都是高成就者、成功人士等等。

「不是所有擁有高功能焦慮症的人，都會演變成一個病症，但若你沒有好好處理，調適自己的焦慮水準，進而影響自己的『功能性』，那它有可能會惡化成一個疾病。」

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高功能焦慮症是一把雙刃劍

蕭怡庭指出，擁有高功能焦慮症的人，其焦慮來源於害怕失敗、害怕犯錯，而這變相地會成為一股動力，讓他們準時赴約、積極做事。焦慮情緒對這些人來說，帶有一定程度的好處，致使他們更加難以放下這種應對模式。

「這讓高功能焦慮症的情況變得更為複雜，它不像憂鬱症等疾病，只會對生活帶來破壞，因此患者知道自己必須做出改變。但高功能焦慮症則會讓人陷入掙扎和拉扯——如果沒有了焦慮，也就沒有了動力，但持續焦慮又會讓自己感到很辛苦。」

蕭怡庭形容，焦慮情緒就像一條橡皮筋，若一直往外拉扯，不懂得放鬆，恐怕有一天會斷裂。「高功能焦慮症會讓我們沒辦法休息、好好喘息、停止憂慮未來，短期來說，它會給我們帶來好處，但若身體長期處於高壓的狀態，大腦也會釋放壓力荷爾蒙『皮質醇』（cortisol），將對我們的身體造成不好的影響。」

迎難而上，是為了逃避失敗

由於焦慮物件不同，而衍生出不一樣的應對機制，是焦慮症和高功能焦慮症其中一項明顯的區別。

蕭怡庭解釋，焦慮是一種警訊，讓我們意識到危險，從而起到保護的作用。因此，多數情況下，人們會儘量逃離和避免自己害怕的事物。「但不是每個情況我們都可以逃跑，比如務必完成的工作讓你感到極度壓力，就會產生拖延等回避行為。逃避無法解決問題，但在生存模式下，大腦只會專注於短期利益，而逃避可以瞬間讓你感到放鬆。」

相反地，擁有高功能焦慮症的人看似沒有逃避，他們反而會做得更多，「這是因為他們逃避的是更深層隱晦的東西，他們在逃避失敗。」因此，蕭怡庭表示，「通常高功能焦慮症都會發生在完美主義者和工作狂身上。」

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長期緊綳，易疲憊暴躁

蕭怡庭指出，比起焦慮症，高功能焦慮所引起的生理症狀，包括心跳加速、肩頸酸痛等等，較為不明顯。「有些個案不會有生理症狀，有些則是因為他根本沒有注意到自己的症狀。」

由於擁有高功能焦慮症的人時常務求完美表現，長期承受壓力的後果，會導致他們容易感到疲憊、脾氣暴躁，甚至有失眠的問題。「他們也很難讓自己放鬆，一旦休息，負面想法就會湧現——萬一我沒有把事情做好怎麼辦？我不應該浪費時間休息…他們總是對未來做出最壞的預測。」

因此，在可以維持日常生活，且擁有良好工作表現的情況下，許多擁有高功能焦慮症的人都不會意識到自己的不妥，也不覺得自己需要幫助，旁人也難以察覺異狀。

若影響生活，就須諮詢心理師

由於高功能焦慮症不是一種疾病，蕭怡庭坦言，她很難具體指出需要尋求專業説明的臨界點。「只要你覺得不舒服、很辛苦，難以放鬆，我們都會鼓勵大家儘早尋求説明，否則等它演變成疾病時，就很嚴重了。」

高功能焦慮症無需通過藥物治療，「我們通常會鼓勵做心理治療，從中幫你找出焦慮的根源，或許是源於你的原生家庭、成長環境，可能在童年時期曾因為犯錯或失敗而擁有慘痛的經歷等等。」從而，心理師會協助病患進一步瞭解自己，改善生活方式。「若情況不嚴重，病患無需進行長期治療，只需數次會面，找到能夠照顧和説明自己的方式就可以了。」

除了尋求專業協助，擁有高功能焦慮症的人可以自行尋找解壓的方式，包括做運動、和朋友聊天等等，達到工作和生活之間的平衡。

沒辦法讓自己停下來，並不是一件太健康的事。蕭怡庭希望大家瞭解，所有的情緒都是正常且有原因的，她不鼓勵大家責怪自己的任何情緒，尤其是負面情緒。「每個人都會有遇到困難的時候，責備自己只會陷入惡性循環，讓我們感到更加憂鬱，沒有動力去做該做的事。我們應該專注於如何幫助自己變得更好。希望大家能好好善待自己，若有需要則尋求專業説明。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：害怕失败？完美主义？浅谈高功能焦虑症】