同樣是主管為何他更強？高效能習慣：早上2小時處理8成核心工作

你可能也曾想過，有些人乍看之下能力沒有特別突出，但是他們就是比別人更快完成工作，交出更好一點的成果。原因在哪？



不在能力，而是良好的習慣，讓他們在每天的工作中累積微小的差異，最終造成巨大的領先。

【普通人和精英的思維到底差幾多】（01製圖）

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精英： 盡全力準備 一般人：盡全力做

《龍馬傳》、《神劍闖江湖（浪客劍心）》真人版電影的話題導演大友啟史曾提到，電影製作需要攝影、編劇、演員等多人的參與，還要決定預算和拍攝日期、尋覓拍攝地點。 事前準備充分到謂之多餘的程度 ，開拍時，工作人員方能集中注意力，讓環境自然刺激演員發揮出最棒的演技。

精英：早上2小時做最重要的事 一般人：到了傍晚才開始做正事

《將世界精英的工作方式整理成冊》作者金武貴認為，能夠將該做的事情習慣化的人，就是能夠明白事情重要性的人。他觀察職場中幾乎所有成功人士都毫無例外是早起的人，而且他們在起床最重要的兩個小時內，用來處理最重要的工作，因為起床後是頭腦最清醒，集中力和創造力都最高的時期。金武貴說， 要抱着早上2小時要做完今天8成工作的氣勢去安排工作。

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精英：思考這項工作有沒有更好的做法 一般人：總之努力把它做完就是了

暢銷書《零秒思考力》作者赤羽雄二曾長期服務於頂尖管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company），工作就是不斷追求更快的速度、更高的品質。他說， 所有的事情都要想着，一定有辦法做得更快更好，讓改善工作流程成為一種習慣，工作方式就能不斷精進。

精英：同樣的事情再三強調 一般人：很重要的事情只講一次

空氣清新劑製造商S.T. Corporation執行長鈴木貴子說，社長對於組織的方針和價值觀，一定要不厭其煩再三向公司溝通，成為企業的關鍵字。不僅如此，還要據此規定相關的行動規範，與業績評核聯動，才能深入員工的DNA。

精英：每週仍保有休閒娛樂的時間 一般人：週末都用來休息睡覺

中華料理連鎖品牌大阪王將的社長文野直樹認為，認真培養工作之餘的休閒，可以開闊人生，打開眼界。而且，在閒暇時得到的情報，經常能夠回過頭刺激思考，對工作產生幫助。

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精英：依照自己想要呈現的形象選擇衣着 一般人：照自己的喜好穿

空氣清新劑製造商S.T. Corporation執行長鈴木貴子說，作為家用品品牌的社長，一定要注意自己給人的形象，「清潔感」是必要的，所以她每天都穿白襯衫。而且，因為商業人士常作黑色打扮，一身白的她在商務場合裏格外引人注目，她笑說，能讓讓大家自然注意到「鈴木社長來了」也很好。

精英：有逛書店的習慣 一般人：總說自己沒時間看書

首先你得有空逛書店，通常說自己沒時間讀書的人，是沒有逛書店的習慣。實體書店是個絕佳的試讀體驗，判斷這本書是否適合你，也可以從中培養廣泛的閱讀口味。不要只讀專業領域相關的書，成功人士多半能從歷史和哲學書中獲得寶貴領悟。

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