白天補眠其實沒用？輪班打亂生理時鐘　研究揭3種癌症最易找上門

有些工作像是酒店、24小時便利店或餐廳等等，常常需要員工輪班配合不同時段，因此部分人員上班時間也不固定，可能今天必須一大早就打卡，明天卻是分派到大夜班的工作。而在這樣的環境下，睡眠規律也容易被打亂，對身體健康造成影響。



根據日本媒體「FRaU the Earth」報導，白天工作、晚上睡眠是人類自然的規律。而如果打亂這樣的節奏，容易產生失眠、腸胃問題、肥胖、高血壓、憂鬱症，甚至心肌梗塞或癌症等等重病。根據研究，和一般白天上班的女性相比，有擔任夜班的女性乳癌風險高出1.36倍、子宮內膜癌風險為1.47倍、直腸癌風險則是1.35倍。

有些人可能會認為，就算晚上不睡覺，那麼趁着白天「補睡」就好。但是這種「補睡」，不只恢復疲勞效果有限，還會打亂生理時鐘，破壞人體「接觸陽光後維持清醒15個小時」的機能，更容易累積疲勞。

而大夜班的人，最好在白天睡覺時，在房間周圍拉上窗簾阻隔光源，布置成類似夜間的樣子就寢。吃東西則以香蕉、優格等對腸胃比較沒有負擔的食物為主，避免麵包、甜食等等物品，比較能維持身體健康。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】