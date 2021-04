《尚氣》劣評如潮　敗因非劉思慕太醜　而是錯把中國功夫當超能力

漫威(Marvel)又出了一部新的超級英雄電影,這回主角是華人英雄,名叫尚氣。這個星期,《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)公布了首支預告片,成了影迷圈的一大話題。看過預告片觀眾反應,不客氣地說,差評如潮。大多數的不滿,都集中在男主角劉思慕的長相上。「這個男主也實在太路人了,看起來就不像超級英雄。」「典型的西方亞裔面孔審美,就不能找一些正常的男明星來演嗎?」從2008年《鐵甲奇俠》(Iron Man)開啟漫威宇宙(MCU)以來,一直到第一階段大結局《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame),一共20多部電影,幾乎從未失手,每部都是叫好又叫座。但這次,至少從這部預告片來看,《尚氣》很可能成為漫威的滑鐵盧。