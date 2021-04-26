《尚氣》劣評如潮　敗因非劉思慕太醜　而是錯把中國功夫當超能力

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-26 09:47

漫威（Marvel）又出了一部新的超級英雄電影，這回主角是華人英雄，名叫尚氣。這個星期，《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）公布了首支預告片，成了影迷圈的一大話題。看過預告片觀眾反應，不客氣地說，差評如潮。大多數的不滿，都集中在男主角劉思慕的長相上。「這個男主也實在太路人了，看起來就不像超級英雄。」「典型的西方亞裔面孔審美，就不能找一些正常的男明星來演嗎？」從2008年《鐵甲奇俠》（Iron Man）開啟漫威宇宙（MCU）以來，一直到第一階段大結局《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），一共20多部電影，幾乎從未失手，每部都是叫好又叫座。但這次，至少從這部預告片來看，《尚氣》很可能成為漫威的滑鐵盧。

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撇開亞裔角色和故事背景相關的政治觀點暫且不談，就這兩分鐘的《尚氣》預告片本身來看，質量也實在太說不過去了。人物立不住，功夫畫面應付了事，劇情背景欲說還休，不了解漫威故事的看了一頭霧水，對漫威粉絲更是毫無驚喜可言。

別拿功夫當超能力

尚氣這個角色，其實1973年就在漫威漫畫中出現，雖然有著那麼久的歷史，但一直都是漫威世界裡邊角料的小英雄。2019年，《尚氣與十環幫傳奇》開拍，出生於哈爾濱的加拿大華裔演員劉思慕出演主角尚氣。導演德斯汀克里頓（Destin Cretton）是來自夏威夷的日裔後代，演員裡超過90%都是華裔，包括中國觀眾熟悉的梁朝偉、楊紫瓊。

電影的大致劇情，是尚氣從小被父親文武（梁朝偉飾）當作戰士培養，後來發現了父親的邪惡目的，兩人反目成仇，最後走出了自己的超級英雄之路。這次公佈的預告片，也是順著這樣故事線簡短展開，展現了尚氣兒時被逼著練功、執行刺殺任務，離開父親後在美國過著平凡人的生活，最後被父親召回參加比武等內容。

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+ 15 + 15 + 15

從尚氣在漫畫中誕生的年代，其實可以看出一些端倪，上世紀60年代末70年代初，正是李小龍席捲荷里活的時候。1973年7月，《龍爭虎鬥》在美國引爆票房，幾乎同時李小龍本人卻意外離世，成就了一段遺憾的傳奇。漫威以李小龍為靈感，設計了尚氣這一角色。在他早期的漫畫形像中，也能明顯看出李小龍的影子。

大家都知道，漫威的超級英雄多少都有著酷炫的超能力。要麼就是Iron Man這樣給自己整一身戰力無窮的鎧甲，或者是美國隊長、蜘蛛俠這樣的超強肉體和特異功能。那麼尚氣的超能力是什麼？漫威給出的答案是——功夫。因為李小龍的影響，至今在美國人眼裡，功夫都理所當然算是超能力，飛簷走壁、力大無窮，一個打十個。但是對從小看慣了功夫片的中國觀眾而言：「哈？就這？」

別小看這一點文化差異，它成了尚氣的設定隱患，一直埋到現在。導致我們看完如今這部預告片，第一個直接觀感就是：「搞什麼啊？這個黃皮膚的超級英雄，一點都不厲害嘛……」漫威對於自己的漫威宇宙系列電影是有著詳細規劃的，「不厲害」的超級英雄本來就該往後放。這也是為什麼超能力不是特別強的鷹眼、黑寡婦直到如今才殺青，尚氣這樣的小角色才有機會露臉。

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+ 10 + 10 + 10

半吊子拳腳的「唐人街英雄」

你要說真的按照功夫片的路子，紮紮實實拍一部《尚氣》也行。但現在就預告片裡這半吊子拳腳，離中國觀眾的審美差得就太遠了。就像看知乎大神科普專家，好像什麼領域都懂，都能侃侃而談，但每次說到你熟悉的領域，就漏洞百出了。漫威也是如此，不管是來自北歐神話的雷神索爾（Thor），還是黑豹的非洲瓦坎達（Wakanda），異域元素似乎都造得有模有樣。但只要荷里活拍到中國功夫，就怎麼看怎麼不是那個味兒。中國功夫元素在荷里活影視作品裡不少，要像《22世紀殺人網絡》（The Matrix）、《標殺令》（Kill Bill）裡面那樣來一小段點綴的話還不算太齣戲。但真要作為全片的主線，最後呈現的就是唐人街風格的大雜燴，最近被瘋狂吐槽的美劇《功夫》就是眼前的例子。

在《尚氣與十環幫傳奇》的預告片裡，秀拳腳的場面加起來只有短短十幾秒，從動作的爽快程度、打擊感力量感到走位、運鏡，都不在水準線上。同樣是打木人樁，漫威啪啪啪加上一對光速出拳的特效，說實話還真不如讓「葉師傅」自己來兩段。雖然梁朝偉也不會功夫，在王家衛的光影氛圍中，也能呈現了原汁原味的功夫意境。這次《尚氣》的武術指導來自成家班，但至少在預告片裡這幾下看起來，效果真不怎麼樣。

為什麼成龍的動作片，能讓老美看著開心的同時，中國人也高度認同？原因就是即便離開了香港功夫片那一套，成龍還是那身實打實的真功夫、硬功夫。功夫這個動作元素，所體現出的銀幕觀感，必須通過積年累月的沉澱打磨，而非找個身材健碩的華裔「功夫愛好者」能速成的。尚氣既然塑造的是一位主打「中國功夫」的超級英雄，在選角時就必須考慮到這一點，這是漫威失敗的地方。

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+ 7 + 7 + 7

不合格的預告片

如果把整部電影比作一場武術套路的表演，那麼預告片就是亮相的那一下起手式。起手式是乾嘛的？說得糙點，是耍範兒的。《尚氣與十環幫傳奇》的這個預告片，是真沒看出超級英雄的「範兒」來。預告片的作用，除了體現影片中的精彩元素吊足影迷胃口之餘，重要的一點就是讓主角能立住。回頭看看漫威以前那幾部的預告片，從《鐵甲奇俠》到《黑豹》（Black Panther），主角的形象、性格都鮮明得躍然紙上，人物弧光在短短兩分鐘內完整體現。雖不贅述前世今生，但足以讓你對這個超級英雄角色產生興趣，他的使命是什麼、他的痛苦在哪裡，都一清二楚。

反觀這部《尚氣》，不了解漫畫故事背景的人只能看得一頭霧水。「給了你十年時間」，父親又把尚氣召回是要幹嘛？尚氣主角團踏上冒險之旅的動機是什麼？父子倆為何反目成仇？許多影片的關鍵問題，預告片沒能通過旁白文案和鏡頭描繪清楚，這不是製造懸念，而是話只講了一半。

還有很重要的一點是，作為漫威宇宙的一部分，漫威粉絲並沒能在這部預告片裡看到太多驚喜。除了「十戒」的圖案在之前《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）滿大人那段有過露出，《尚氣》似乎就沒有和漫威宇宙連接的地方了。按照原著漫畫的設定，以及目前漫威宇宙第二階段的規劃，我們現在唯一能期待的可能只有尚氣是否會和蜘蛛俠互動（原著裡尚氣是小蜘蛛的功夫導師）。

當然了，今年我們討論的畢竟還是這樣一部短短兩分鐘的預告片，最後電影成片會呈現出怎樣的效果，目前還不能一棍子打死。等到9月電影上映，我們再來算算後賬吧。