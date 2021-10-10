開廣告會議只講一個字：Quality｜乜都有哲學｜連載之十八

我出任行政創作總監（ECD）時，感受到的壓力不大，主要原因是因為我很清楚自己所要的，就是為自己打造一個美好的時光，享受做創意總監的權利。剛上任時的我，大可以跟著前任總監的預算，用18萬的經費去世界各地參賽。

只打有把握的戰 ｜ 文：吳文芳

那年，我上任後的第二個星期五的下午，用上九萬元邀請部門所有員工去度假村過周末。首先，吃喝玩樂——唱歌、打球、睡覺，大家都很開心。到星期六早上，再來一頓豐富的早餐。直到十點正的會議開始。整個早上，我只集中說一個字——「Quality（品質）」。大家不得不同意我的說法，沒有人說自己不重視品質，胡亂工作吧？中午繼續豐富的午餐，當大家都有「很想來個午覺」的心情下，我開始（去把握）自己內心最想去爭取的東西——「Initiative（發自內心的主動）」，英語經常會用「take initiative」，「take（去拿，手握）」，意思是要去握著發自內心的主動。後來我有一位調皮的文案同事黃培英，將「take initiative」 音譯為廣東話——「踢二師奶條褲」。「踢」是破壞，「二師奶」是廣東話中的小二。

以前的風俗裡，丈夫娶二太太，第一個太太就是大師奶，小二就是二師奶。入門的那天，大師奶會在大門口掛了一條自己的褲子，讓二師奶穿過高掛的褲子走進家門。她的意思就是「你以後會永遠在我胯下生活」。我所說的兩個字，就是我在要求所有員工接受我推到在他們面前的「酵母」。如果他們接受，我的領導功能就會很簡單，不然大家亂找「酵母」來個人發酵，管理上也許不麻煩，但出來的東西不會有品質的標準。而如果這些創意不是他們發自於內心的熱情，去挑戰自我而得到的，那我們部門的創意就只會是比普通的水準高一點，不足以製造既可以賣貨，又有讓人眼前一亮的效果。當時會議上有人哭了，我就知道這九萬元花得很值得，比去參賽更有用。培訓，也就成為了我最有價值的「酵母」。

（本文不代表藝文格物立場）

第十八集受訪嘉賓：廣告導演、創作人陳謇｜陳謇於80年代在新加坡從事廣告創作，及後到香港繼續他的廣告事業，投身廣告業務超過37年。他曾於不同大型廣告公司工作，並多次獲得創意獎和香港金融管理局獎項。他於2003年創辦創作公司Wowwowtank，涉獵廣告、品牌、電視廣告製作和平面設計。



香港電台《乜都有哲學》主持吳文芳（右）、紀文鳳（左）與嘉賓陳謇合照（照片由香港電台提供）

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香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



吳文芳（Willde Ng）｜前導演、前廣告人，近期熱衷寫作。出生於中國福建省晉江縣，1979年加拿大留學回港，三年後加入香港智威湯遜（JWT）擔任美術創作總監，並於1989年晉升執行創意總監，是當時首位華人出任國際4A廣告公司此類職務，任內協助JWT連續四年獲選「年度最佳創意代理商」及兩次摘得香港4A「金帆廣告大獎」。1992年，吳文芳離開JWT，創立「另一影廠」，成為一位知名的廣告導演。影廠更兩度榮獲香港4A「金帆廣告大獎」。2006年，吳文芳創立 thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司），一間以人為本的企業傳播諮詢公司，為多個項目整理思維、制定策略並實施計劃。曾為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出口號「我會做好呢份工！」，令其民望大幅提升24個百分點。吳文芳於2011年9月榮膺《Campaign》雜誌（亞太版）「25年來塑造亞洲創意行業的九位傳奇人物」之一，表彰其卓爾不群的創意才華。因早年周遊列國拍攝電視廣告，吳文芳熱衷旅行與品味異國文化。 2012年起自創獨具一格的「40小時」概念品牌，計劃以旅行專欄、旅遊書、電視節目、社交媒體、實體店等，全方位推廣旅行文化。現於中環開設一人圖書館，希望啟發年輕人在書本中找到生活的自由。



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