輕井澤親子酒店10間推介｜私人露天温泉／單棟別墅／人均$476起

輕井澤親子酒店推介2025！輕井澤是個超適合帶小朋友去放電的地方，擁有滑雪場、主題公園、溫泉等景點。《香港01》整合10間親子友善的輕井澤酒店，部分鄰近滑雪場，小朋友可以免費入住，人均只需$476起！



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輕井澤親子酒店推介【1】輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）距離中輕井澤站車程大約5分鐘，酒店提供免費接駁車來往車站，亦可使用免費私人停車場。酒店擁有136間客房及套房，部分房型附帶私人露天温泉，最多可容納5人入住，適合中小家庭。酒店提供腳踏車和雪具租賃服務、滑雪通行證、自助洗衣、温泉、大浴場、24小時健身室等設施與服務。

輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

房價：人均HK$681起（高級雙床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉4339

交通：中輕井澤站車程5分鐘

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輕井澤親子酒店推介【2】希爾頓格芮精選系列輕井澤酒店（Kyukaruizawa Kikyo, Curio Collection by Hilton）

希爾頓格芮精選系列輕井澤酒店（Kyukaruizawa Kikyo, Curio Collection by Hilton）於2018年開幕，距離輕井澤站車程約5分鐘，可搭乘酒店接駁車來往車站。酒店提供50間房，配備浴缸、免費迷你吧等，部分房型另設露台，房間空間寬敞，小朋友跑跑跳跳都OK！酒店亦配備高爾夫球場、公共浴池、桑拿、健身室等設施。

希爾頓格芮精選系列輕井澤酒店（Kyukaruizawa Kikyo, Curio Collection by Hilton）

房價：人均HK$915起（甄選雙床房；3人入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤491-5

交通：輕井澤站車程5分鐘

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輕井澤親子酒店推介【3】輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）

輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）房型主要為2-5人房，整間酒店用色温和，讓人放鬆。酒店的室內、外範圍備有多個火爐，在大雪天入住也不會感到太寒冷。除了公用的温泉外，部份房型設有私人温泉，私隱度高，讓人無拘束地看着河景、林景感受泉水的温暖。

輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）

房價：人均HK$643起（園景標準房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：北作郡輕井澤町大梢長倉阿扎屋敷藏18-39

交通：輕井澤站車程5分鐘

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輕井澤親子酒店推介【4】輕井澤森四季度假別墅酒店（Karuizawa Forest Seasons Villa）

輕井澤森四季度假別墅酒店（Karuizawa Forest Seasons Villa）新棟於2024年建成，鄰近千光稻荷神社、千瀧溫泉、蜻蜓之湯等景點。酒店僅提供4棟獨棟別墅，可獨享北歐露天風呂森林浴、足浴、BBQ、篝火、高級廚房等，可以和家人朋友們享受奢華假期。酒店亦提供24小時華語管家隨時服務、付費接送服務、定制專屬的周邊私人旅行等體驗。

輕井澤森四季度假別墅酒店（Karuizawa Forest Seasons Villa）

房價：人均HK$1,020起（風 KAZE；4人入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉2147-118

交通：中輕井澤站車程7分鐘

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輕井澤親子酒店推介【5】虹夕諾雅 輕井澤（Hoshinoya Karuizawa）

虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）距離東京市中心車程大約1.5小時，在上野搭乘北陸新幹線到輕井澤站，轉乘信濃鐵道線到中輕井澤站下車轉程出租車前往會較方便。酒店是環境與生態友善的度假村，客房空間都融入自然環境。全部客房均設有露台、浴缸，部分客房更設有私人風呂，酒店亦設有天然露天浴池及室內温泉，可以好好放鬆！

虹夕諾雅 輕井澤（Hoshinoya Karuizawa）

房價：人均HK$1,937起（庭院別墅家庭房；3人入住）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉2148

交通：信濃追分站車程11分鐘

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輕井澤親子酒店推介【6】輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）是一間毗鄰森林的旅館，遠離繁囂！除了酒店的主大樓，亦有別具風味的小木屋。酒店設有温泉、健身房、滑雪場、高爾夫球場及網球場等，適合想體驗多種運動的朋友入住，附近也有超市及很多餐廳。而去輕井澤Outlet也只需要5分鐘。酒店有提供免費穿梭巴士，可以在輕井車站南口乘搭。

輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）

房價：人均HK$525起（西翼雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井沢町大字輕井沢1016-87

交通：輕井澤站步行14分鐘

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輕井澤親子酒店推介【7】輕井澤王子酒店（The Prince Karuizawa）

輕井澤皇家王子大酒店（The Prince Karuizawa）坐落於湖畔，以優美的湖光山色為賣點。酒店的所有房間、餐廳裝有落地大玻璃，讓大家隨時隨地欣賞湖景。酒店雖與輕井澤的交通樞紐——輕井澤站有一段距離，但酒店設有來往該站的免費穿梭巴士路綫，方便客人進出。前往輕井澤Outlet也十分方便。

輕井澤王子酒店（The Prince Karuizawa）

房價：人均HK$639起（禁煙園景雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1399-1

交通：輕井澤站車程11分鐘

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輕井澤親子酒店推介【8】輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）

輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）鄰近八風温泉及八風山，雖然距離中輕井澤車程需要14分鐘，但酒店有提供免費車站接送服務，非常貼心！酒店位處山間，提供58間客房及套房，均坐擁無敵山景，最多可容納4人入住，適合一家四口！酒店亦提供免費私人停車場、泳池、温泉、桑拿及大浴場等設施。

輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）

房價：人均HK$1,075起（淺間山景豪華雙人房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町發地864-4

交通：中輕井澤站車程14分鐘

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輕井澤親子酒店推介【9】GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山之麓（GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE YAMANOFUMOTO）

GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山之麓（GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE YAMANOFUMOTO）於2024年12月底全新開幕，距離輕井澤站僅14分鐘步程，不想走路的話，酒店亦有免費車站接送服務。酒店僅提供5家豪華別墅，配備廚房、客廳、景觀按摩浴缸、洗衣機等，適合一家四口的家庭入住。酒店亦有提供燒烤、兒童餐等服務。

GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山之麓（GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE YAMANOFUMOTO）

房價：人均HK$2,022起（豪華別墅；8歲或以下不加床可免費入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤矢崎山1016-135

交通：輕井澤站步行14分鐘

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輕井澤親子酒店推介【10】舊輕井澤Grandvert酒店（Hotel Grandvert-Kyukaruizawa）

舊輕井澤Grandvert酒店（Hotel Grandvert-Kyukaruizawa）坐落在輕井澤中心地段，鄰近矢崎公園、輕井澤新藝術博物館、滑雪場、雲湯池等景點，帶小朋友出門觀光都十分方便！酒店曾於2020年翻新，共有45間客房，房間空間寬敞、設備齊全。酒店亦有為兒童提供玩具、書籍、影音產品、桌上遊戲、拼圖、兒童用品等設施，非常親子友善！

舊輕井澤Grandvert酒店（Hotel Grandvert-Kyukaruizawa）

房價：人均HK$476起（主樓標準雙人間；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤東167

交通：輕井澤站步行5分鐘

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